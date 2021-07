Atraer grandes talentos es un objetivo que se marcan todas las empresas, pero también es fundamental que, una vez se les contrata, quieran continuar en la organización y se alineen con sus valores, su visión y su misión. El modo de conseguirlo es poner en el centro a las personas y dar prioridad a la comunicación, según han convenido durante la mañana de este jueves los ponentes del cuarto encuentro ‘Personas’. Brandok Comunicación y Diario de Navarra han organizado la sesión, que ha tenido por título 'Cómo incrementar la fidelización de los empleados en momentos complejos' y que ha contado con la colaboración de Aedipe Navarra-La Rioja y el patrocinio de Esic.

Jon Angulo, gerente de la empresa Hidro Rubber; Cristina Martínez, directora de HRBP de las Unidades de Negocio en Vodafone España y profesora del Máster en Dirección de Personas y Gestión de Recursos de Humanos de ESIC; y Mireya Muñoz, directora de Cultura, Talento Organizativo y Experiencia Empleado en AXA han ofrecido algunas de las claves que han ayudado durante los últimos años a las empresas para las que trabajan.

Los tres ponentes han señalado la importancia de centrarse en los empleados y fomentar su participación. Se logra, ha asegurado Cristina Martínez, a través de políticas “que representen la parte cultural” de la firma, como la opción de teletrabajar o la flexibilidad para conciliar: “En definitiva, se trata hacer tangible algo como la cultura que son un conjunto de hábitos o de comportamientos que representan lo que tú quieres decir a la sociedad que representa tu compañía o a los empleados que tú valoras en tu compañía”.

Martínez ha explicado que la comunicación interna es esencial: “Lo que no cuento, no existe”. Para potenciarla se puede fomentar “una conversación continua”, que los trabajadores no tengan que “esperar a una newsletter ni a encontrar al CEO en el ascensor” para poder establecer un diálogo con la empresa y las capas de líderes. Porque además, ha anotado la directora de HRBP de Unidades de Negocio en Vodafone España, “la marca del empleador la comunica el empleado”.

En el caso de Axa, ha indicado Mireya Muñoz, esa labor por parte de la firma se refleja en las encuestas que completan sus trabajadores: “Nuestros empleados creen que se cuida de las personas en AXA. Implica muchísimas cosas por detrás: relaciones humanas, trabajo en equipo, colaboración”.

Para lograr ese modelo centrado en las personas hay que “medir momentos, situaciones, y actuar”, ha alegado Jon Angulo. Y el cambio debe hacerse de forma gradual: “Hay veces que queremos cambiar en una semana 25 años”. El gerente de Hidro Rubber también ha recordado que el modelo es posible en una empresa si “hay un resultado final” positivo.

Mireya Muñoz ha señalado que esa forma de actuar requiere conocer en qué situación vital se encuentran los trabajadores para que la firma los acompañe, algo que se ha hecho patente en un contexto tan complejo como el de la pandemia. Muñoz ha apuntado a que con la llegada de la covid-19 se han “multiplicado” los problemas de salud mental: “Hace que [este acompañamiento] sea parte de una responsabilidad empresarial”. En estas situaciones, ha añadido, la comunicación continúa siendo clave. Una forma de paliar la incertidumbre consiste en explicar qué pretende la compañía para cuando se restaure la normalidad, si mantener el teletrabajo, combinarlo y en qué condicionas, y definir qué tareas se van a desarrollar según la ubicación.

Los ponentes han compartido algunas iniciativas que se llevan a cabo en sus empresas. Angulo ha explicado que en Rubber se organizan reuniones periódicas y es el responsable directo de los trabajadores quien comunica los resultados económicos mensuales. También cuentan con una sección de noticias positivas diaria a modo de píldoras para animar a los empleados.

Cristiana Martínez ha relatado que en Vodafone el primer viernes de cada mes los trabajadores deben liberar su agenda durante tres horas para dedicarse al desarrollo personal, con los ‘learning fridays’.

Con los encuentros virtuales, ha reflexionado Martínez, se ha humanizado a los compañeros y jefes porque durante los meses de pandemia se han dado situaciones como la aparición de los hijos durante las reuniones por videollamada. Muñoz ha incidido en la importancia de formar a los cabezas de cada equipo o departamento: “Necesitamos líderes cada vez más humanos, más vulnerables”.

Las dos han coincidido en que la satisfacción de los empleados, además, también depende factores como la edad y el que se encuentren. Martínez ha ejemplificado con que, en Vodafone, los más jóvenes suelen valorar poder elegir su retribución y prefieren el trabajo presencial mientras que quienes tienen hijos pequeños suelen decantarse por el teletrabajo; se trata de hacer “ marketing uno a uno”.

En este sentido Jon Angulo ha añadido que “las herramientas tienen que cambiar con el tiempo” porque los trabajadores más antiguos también se acostumbran a que las iniciativas “sean la normalidad”, lo que disminuye la capacidad de romper con la rutina que suelen tener por objetivo algunas de ellas.