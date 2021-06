Intenta resistirte al 'productivity porn', por Fernando Hernández

Actualizada 10/06/2021 a las 10:50

No debería, en estas líneas, tirar piedras sobre mi propio tejado, pero una vez que se entra en este mundo de la efectividad y la productividad personal corremos el riesgo de caer en el productivity porn, una especie de búsqueda del Santo Grial por el que vamos saltando de un blog a un podcast a un libro buscando una solución completa y definitiva, o cambiamos de aplicación cada dos o tres meses intentando encontrar la que acabe con todos nuestros problemas.

La cuestión es que estos trucos y métodos (que no son mucho más que esto) que propongo deberían tener un solo objetivo: elegir qué debemos hacer y hacerlo, que no es poco. No hay que perder demasiado tiempo en otras cosas. Aunque tengo que reconocer que todo este mundo es bastante divertido.

¿Esto de la efectividad lleva al éxito y la felicidad? Me parece una promesa demasiado aventurada. Yo solo aspiro a que me simplifique un poco la vida, trabajar algo mejor y que me ahorre una pizca más de tiempo. Un tiempo que se puede utilizar para trabajar más. O, como pensaba el Principito cuando el mercader le ofrecía una píldora para saciar la sed que le ahorraría 53 minutos a la semana, “si tuviera cincuenta y tres minutos para gastar, caminaría muy despacio hacia una fuente”.