Fernando Ruiz (ZEO Technology): "Hay que dejar a un lado la guerra por el talento"

El director de Personas y Organización de ZEO Technology, Fernando Ruiz, tiene muy claro que la creciente competencia entre empresas tecnológicas por captar talento no traerá nada bueno para el sector: “Tenemos que abandonar definitivamente la idea de que estamos en una guerra por el talento. En las guerras solo hay perdedores y todas las acciones que se llevan a cabo desde esta perspectiva no son beneficiosas para nadie. Perjudica al funcionamiento de las organizaciones y al desarrollo de las carreras profesionales de las personas”. Frente al choque de intereses, Ruiz propone que empresas e instituciones deberían colaborar tanto para cubrir “la necesidades de perfiles IT (tecnologías de la información)” como para “reducir el número de personas paradas que hay actualmente”.

otro tipo de iniciativas orientadas a “atraer talento sin vinculación con Navarra”. “Grandes ciudades están trabajando por rediseñar sus urbes para ser lo que se ha acuñado como ‘ciudades de 15 minutos’, es decir, ciudades de proximidad en las que no haya que recorrer grandes distancias para tener todos los servicios y mejorar la calidad de vida de las personas. En Reconoce que actualmente se están realizando iniciativas “muy interesantes” para facilitar el reajuste de perfiles y el retorno de personas que están trabajando fuera de Navarra. Ello debería complementarse, según este directivo de ZEO Technology, con“Grandes ciudades están trabajando por rediseñar sus urbes para ser lo que se ha acuñado como ‘ciudades de 15 minutos’, es decir, ciudades de proximidad en las que no haya que recorrer grandes distancias para tener todos los servicios y mejorar la calidad de vida de las personas. En Pamplona disfrutamos de esa calidad y creo que debemos ponerlo en valor”, razona. Las pequeñas capitales de provincia como Pamplona facilitan que el personal de las empresas comparta más fácilmente espacios e interactúe con mayor frecuencia, lo que reduce la necesidad de recurrir al teletrabajo. Ruiz explica que “las ideas creativas surgen en momentos no forzados y encuentros con otras personas”, lo que entiende que ello puede ser otra baza para “atraer talento”.

ZEO Technology tiene actualmente dificultades para encontrar perfiles tecnológicos, principalmente con competencias técnicas de desarrollo y análisis de programación de diferentes lenguajes. Se trata de un problema que va a más, ya que las necesidades de este tipo de profesionales en el sector “siguen creciendo”. La solución que han encontrado para paliar esta situación son los planes de desarrollo profesional interno: “La utilización de nuevas tecnologías unido a la motivación por aprender e investigar nuevas tecnologías que las personas tienen en nuestra organización nos da la oportunidad de que se formen y buscar cumplir nuestro objetivo de que las persona estén haciendo aquello que les gusta y se les da bien”.