Luis Ilundáin (Viguetas Navarras): "El encofrador debe convertirse en montador"

La construcción es uno de los sectores más afectados por la falta de mano de obra. “Está demonizado por la sociedad. Es el acceso para personas que vienen de países subdesarrollados o en conflicto. En el nuestro, donde la cobertura social es muy amplia, las personas que están desempleadas evitan la construcción por estar ligada a un esfuerzo físico no asumible. Somos nosotros quienes debemos convencer del cambio que se está produciendo, enseñando instalaciones tecnificadas, lo más parecidas a las del sector de la automoción”., sufre en carne propia los problemas de esa acuciante escasez de mano de obra que les ha hecho valorar más a los trabajadores mayores, “que conocen el oficio y que han demostrado su responsabilidad”. En oficina, cuenta, necesitan personal cualificado. Desde técnicos a ingenieros y arquitectos con conocimiento de francés -la empresa realiza en Francia la mitad de sus ventas-. En fábrica, por su parte, necesitan mano de obra no cualificada “con ganas de trabajar”. Hace ya dos años que en Viguetas acometieron una inversión de 25 millones para poner en marcha una de las fábricas más punteras de Europa para la producción industrializada de doble muro de hormigón. En sus instalaciones de Barásoain , trabajan unos cuarenta empleados a doble turno para producir diariamente entre 600 y 700 metros cuadrados de muro. Cuando a su gerente se le pregunta por la solución ante la escasez de mano de obra en el sector da por sentado que el cambio que se ha iniciado en la forma de trabajar del sector ya no tiene marcha atrás. “La industrialización es la solución para la construcción de obra nueva. Para hacer atractivo el sector debemos ser capaces de convertir al encofrador en montador, ensamblador de estructuras prefabricadas, precisas, de alta calidad, eficientes y durables. Debemos producir en cadenas de montaje donde los operarios están en un entorno seguro, donde la incorporación de la mujer en el proceso productivo es un hecho y el prefabricado de hormigón se incorpora a la Industria 4.0”.