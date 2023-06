Eduardo Palacios (VW Navarra): "Los jóvenes desconocen las ventajas de la FP"

En plena transformación de la industria automovilística hacia la electromovilidad,precisa incorporar de forma continua determinados perfiles técnicos que, en los últimos años, cada vez son más difíciles de encontrar. Es un problema general a la hora de contratar egresados que provienen de la Formación Profesional , pero que resulta especialmente crítico en el caso de los titulados en “carrocería y electromecánica”, según reconoceen la factoría de Landaben. En este momento no supone un grave problema porque la necesidad de cubrir las vacantes es constante, pero habrá picos de necesidad a corto plazo. Desde Volkswagen Navarra consideran que la solución para la falta de estas vocaciones pasaría por dirigirse a los colegios y escuelas. Es a los alumnos de enseñanza secundaria a los que habría que mostrarles “las oportunidades laborales y de desarrollo que abre la Formación Profesional”, de forma que la preferencia para completar sus currículos no tenga que pasar necesariamente por “la opción de los estudios universitarios”., recuerda Palacios. Por el momento, Volkswagen Navarra no se está replanteando cambiar su política de rejuvenecimiento de la plantilla y continuará con las prejubilaciones en los términos que están pactados con el comité. “La medida acordada en nuestra planta, vigente hasta final de este año, para la salida de trabajadores de mayor edad es el contrato de relevo. Con él, los veteranos acceden a la jubilación parcial y se hace un contrato indefinido por cada trabajador prejubilado. Esta herramienta permite un relevo ordenado en el que, además, el trabajador entrante aprovecha durante un periodo de tiempo la experiencia del saliente”, explica.