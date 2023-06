Diego Nuñez (Madergia): "No hay personal con formación específica"

Convertir a la madera en el material perfecto para una construcción industrializada y sostenible. Es el objetivo con el que trabaja Madergia en su apuesta por lograr un proceso constructivo más riguroso e industrializado. Creada en el año 2005, su actividad, reconoce Diego Núñez Jiménez, ingeniero asociado a la empresa, sigue siendo bastante innovadora y poco conocida. “La construcción industrializada con madera tiene un gran potencial de crecimiento pero es un sector aún pequeño y no hay personal con formación o experiencia específica”. Cuenta Núñez que hay varios tipos de perfiles que resultan difíciles de cubrir, tanto en oficina, como en la planta de producción y personal de obra. “En oficina el trabajo técnico puede ser resuelto por técnicos de distintas titulaciones, pero ninguna de ellas tiene una formación de base que abarque todos los aspectos que nuestra oficina técnica debe resolver en la fase de diseño para fabricación y montaje (DfMA). Son necesarios conocimientos de resolución constructiva, de estructuras, de diseño digital BIM, de fabricación industrial y de puesta en obra, pues en esta fase se diseña para poder avanzar de manera offsite la construcción de un edificio al máximo”.

No menos importantes, remarca, son los conocimientos requeridos en la planta de producción. “Son importantes tanto los conocimientos del material y las herramientas de trabajo para la madera como la programación industrial y la automatización de procesos”. El trabajo de instalación en obra también requiere de personal cualificado y con experiencia. “Esta fase es corta pero realmente es el personal que trabaja de manera deslocalizada. Nuestro trabajo no se parece a lo que uno espera ver en una obra con un sistema tradicional. Se asemeja al montaje del kit de un mueble soportado por herramientas digitales, pero no deja de ser un trabajo al exterior durante todas las épocas del año”. Para Núñez la “mala fama” que arrastran los trabajos de construcción contribuye a agravar el problema de la escasez de personal. “Conforme avance el grado de industrialización en la construcción de edificios esta mala fama cambiará, a la vez que potenciará la incorporación de la mujer al sector genérico de la construcción, que redundará en un menor paro femenino”. Entre los pasos que se están dando para atajar el problema de la escasez de personal apunta los Másteres específicos, el centro de FP Donibane, que ha sido incorporado a la Red Estatal de Centros de Excelencia en el sector de fabricación automatizada y el futuro Centro Nacional de industrialización y Robótica aplicada, con acciones formativa en este campo”.