María Blanco, catedrática de la UN, nueva presidenta de la Federación Europea de Ciencias Farmacéuticas

María Blanco Prieto, catedrática de la Universidad de Navarra, ha sido nombrada presidenta de la Federación Europea de Ciencias Farmacéuticas (EUFEPS por sus siglas en inglés). En 2018 entró a formar parte del comité ejecutivo de la organización y desde enero de 2021 era la vicepresidenta. La Dra. Blanco es la única española que ha integrado la junta directiva de la EUFEPS.

Esta federación está integrada por sociedades científicas de 15 países de la UE y su misión es promover la excelencia en la innovación e investigación en ciencias farmacéuticas en Europa. Asimismo, entre sus fines se encuentra el apoyo a la formación y educación, así como representar los intereses de los científicos comprometidos con la investigación y el desarrollo de fármacos, el asesoramiento en aspectos regulatorios y en política farmacéutica.

Como nueva presidenta de EUFEPS, la Dra. Blanco pretende estrechar los lazos entre las distintas organizaciones farmacéuticas europeas y la EUFEPS así como promover el desarrollo de jóvenes investigadores.

NANOFÁRMACOS PARA EL TRATAMIENTO DE CÁNCER

María Blanco centra su investigación en el desarrollo de nanofármacos para el tratamiento del cáncer (en particular el cáncer infantil), así como la regeneración del tejido cardíaco y cerebral mediante el uso de la ingeniería de tejidos. Entre otros reconocimientos, la catedrática es miembro de la Academia Nacional de Farmacia de Francia y la de Galicia y desde el año 2020 preside la Sociedad Española de Farmacia Industrial y Galénica (SEFIG).

En 2021 entró a formar parte del College of Fellows del American Institute of Medical and Biological Engineering (AIMBE), una de las asociaciones más importantes del sector de la ingeniería biomédica con sede en Washington DC y en 2022 fue elegida miembro de la prestigiosa Academia Europaea.

Es autora de más de 170 artículos de investigación y capítulos de libros con más de 8.850 citas, seis editoriales, cinco patentes y más de 215 comunicaciones en congresos científicos, muchas de ellas como ponente invitado. Además, ha dirigido más de 35 proyectos de investigación competitivos, es experta de la Comisión Europea en nanomedicina y forma parte del comité de expertos de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León y de la Comisión Acredita de ANECA. Además, María Blanco Prieto es miembro del comité editorial de varias revistas científicas, entre ellas Cancer Letters y Journal of Controlled Release.