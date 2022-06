Ana Monreal Vidal: "Metaverso, me da miedo todo ese mundo virtual"

30 empleados. ¿Tiene problemas para encontrar trabajadores?

Muchos, porque el 95% de nuestra plantilla son ingenieros informáticos o con FP de informática. Y en Navarra hay muy pocos para la demanda que hay de todas las empresas. Ahora estamos en proceso de selección para coger a dos personas seguras y, posiblemente, a una tercera. Es complicadísimo. Toda la gente que incorporamos al equipo es de fuera porque aquí no hay.

Era noticia hace unos días que Navarra necesita 2.000 programadores y que el SNEiba a reciclar parados en solo seis meses en programadores. ¿Factible?

En la programación hay muchos ámbitos y lenguajes. En el nuestro, seis meses lo veo complicado. Todo el mundo se puede reciclar y muchas veces vale más la actitud que mucha formación, pero nosotros estamos en una vorágine de hacer un montón de cosas buscamos gente con una cierta experiencia profesional. Ni siquiera solo titulación, sino que tenga experiencia. No estamos en un momento en el que podamos formar. Esa iniciativa, igual soluciona parte de la problemática, pero no toda.

Usted se ha confesado en otras entrevistas defensora firme del teletrabajo. Elon Musk acaba de decir que sí, pero después de las 40 horas presenciales. Vamos, que no.

¡Qué fuerte! Bueno, Elon Musk es muy particular, un tanto provocador.

Sí, pero la mayoría de las empresa enseguida tocaron a rebato para que todos los empleados volvieran a la presencialidad.

Me ha sorprendido para mal que muchas empresas hayan obligado de una manera tan radical a trabajar presencialmente 100%. No lo entiendo. Nuestra experiencia es que se trabaja igual de bien en casa que aquí. Es cierto que se pierde la cercanía. Más o menos la mitad de la plantilla teletrabaja, pero les pedimos que vengan un día a la oficina para hablar cosas que desde casa no se hablan y tener ese sentimiento de equipo.

Usted es autónoma. La Seguridad Social quiere ahora que paguen más.

Una de las cosas que no entiendo es que nosotros, los tres socios, somos autónomos por obligación porque hay unas normas que no nos dejan estar contratados por la empresa, como si fuésemos trabajadores. Entonces, somos autónomos por obligación.

¿Tiene plan de jubilación?

Justo empecé el año pasado...

¿Es de las personas que cree que no habrá dinero para la pensiones o tendremos que vender la vivienda para tener jubilación?

Me encantaría que hubiera porque es un modelo que me gusta, pero viendo que aumenta la edad y esperanza de vida, pero hay mucha casuística que me hace pensar que peligran. Veremos.

Metaverso. No deja indiferente a nadie.

A pesar de estar en un sector como muy futurista, me cuesta entenderlo. Soy una persona de disfrutar el día, de hacer un montón de cosas. Y eso de estar en el mundo virtual, que no existe, no me aporta nada. ¿Que se ha creado porque es un negocio? Puede ser... Me da miedo todo ese mundo virtual, que la gente pierda el objetivo real de su vida. Me refiero a que no deja de ser estar sentada. ¡Sentada en un mundo que no existe! ¿Qué te puede aportar eso?

¿Sabe que el 23 de junio se celebra del Día Internacional de la Mujer ingeniera?

Ni idea...

¿Y sabe que la UE exigirá que el 40% de la cúpula de grandes empresas lo ocupen mujeres?

Eso sí que lo he leído.

¿Es de las que cree que la mujer debe estar en la dirección por su valía o por cuotas?

Por su valía, sobre todo. Las mujeres, en general, valemos mucho. Otra cosa es que por tema cultural se haya pensado que una mujer, por mil razones, no debe ocupar puestos directivos. Estoy en contra de ponerla porque sí, porque hay que poner un cupo. ¿Qué pasa? Que está la vuelta de la tortilla, que si no pones el cupo en determinados ámbitos parece como las leyes. ¿Para qué poner un control de velocidad si todo el mundo sabe que tiene que frenar? Pero es que hay unas determinadas personas que si no les pones la señal no frenan. Veo la medida como una especie de medio para intentar lograr que se reconozca la valía de muchas mujeres. Lo ideal sería que fuera por la valía.

¿Qué redes sociales usa?

No tengo más que facebook y no he subido más que la foto de mi perfil.

¿Y cómo desconecta del trabajo?

Si estoy en redes sociales lo que hago es no desconectar. Lo que hago es hacer deporte, estar con la familia tranquilamente y con amigos. Desconecto con cualquier cosa que no sea el móvil y la tele. Soy de las que dejo el móvil y no lo miro casi.

¿Alguna frase especial que le anime en momentos de bajón?

Soy de las que piensan que es mejor arrepentirse de algo por haberlo intentado, que preguntarse qué hubiera pasado si lo hubiera intentado porque esa respuesta, nunca se va a tener. También pienso que hay que intentar siempre ver todo desde el punto de vista positivo. Todo, todo, tiene siempre un lado positivo. Solo hay que encontrarlo.