Ramón Salaverría (UN), nuevo miembro del Comité de Expertos sobre sostenibilidad de la industria periodística europea

, investigador y profesor de la Universidad de Navarra , ha sido nombrado uno de los trece miembros deldel Consejo de Europa. El Committee of Experts on Increasing Resilience of Media (MSI-RES) se reunirá por primera vez el próximo 31 de marzo y tiene, durante los próximos dos años, un doble objetivo: orientar las políticas sobre el uso de la Inteligencia Artificial en el periodismo, y promover iniciativas para la financiación sostenible de la industria de los medios.