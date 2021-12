Javier Lipúzcoa: “Navarra sigue siendo un gran caladero de talento para el resto de España”

Javier Lipúzcoa Serón (Pontevedra, 1984) lleva desde los 23 años viviendo fuera de Navarra, a donde llegó con 7 años cuando sus padres se trasladaron desde su Galicia natal por motivos laborales. En 2008 fue seleccionado para estudiar un máster en Administración Empresarial en Harvard y hasta 2014 trabajó como consultor estratégico en Australia para la empresa McKinsey, donde un antiguo jefe le “echó el guante” para llevárselo al BBVA, entidad para la que ya lleva siete años trabajando. En los últimos dos años, se ha ocupado de analizar la viabilidad de un proyecto de expansión internacional de bajo coste del banco y desde el 21 de octubre está al frente de su puesta en práctica en Italia. Allí, junto con otros ochenta empleados del banco, ofrece una propuesta de banca móvil con una oferta sencilla “para el día a día”.

Tras pasar los últimos 17 años fuera de Navarra, ¿cree que la Comunidad foral está en sintonía económica con el exterior?

No puedo ser imparcial por el amor que siento por mi tierra. Se me ocurre un ejemplo que dice mucho en cuanto al talento e iniciativa que hay aquí. Tenemos una participada en Navarra llamada dasNano con la que montamos una joint venture para lanzar en España el sistema de admisión de clientes biométrico basado en el cotejo del DNI con una autofoto. Es un procedimiento completamente automático que tiene una inigualable capacidad de detección de fraude y suplantación de identidad. Esta experiencia es muy buena.

¿Y cómo la ven sus colegas en Madrid y otras zonas del mundo?

Navarra sigue conservando esa idea que me gustaría creer que todos tenemos en la cabeza de que somos la Suiza de España. Reconozco que no soy objetivo. Seguimos siendo un referente muy potente gracias a la combinación de la industria y la enseñanza. La percepción en Madrid es que Navarra es un gran caladero de talento.

Según se ha publicado, van a entregar hasta 180 euros a cada nuevo cliente en Italia. Un banco regalando dinero. ¿El mundo al revés?

Se debe a una estrategia para darnos a conocer en un país en el que, honestamente, no saben quiénes somos. Hace falta un paquete de lanzamiento que llame la atención y que anime a la gente a probarte. No obstante, los 180 euros tienen sus contrapartidas. Por ejemplo, el cash back de 50 euros durante el primer mes va en función del uso de la tarjeta y también se entregan 20 euros por cada amigo que traigas al banco.

A ING Direct le criticaron duramente por estas prácticas cuando desembarcó en España hace 20 años. ¿Todo vale?

El foco es entregar la mejor propuesta posible y viable para el mercado italiano. Desde 2010 el banco ha invertido muchísimo dinero en digitalización. El paquete de sistemas de operaciones con el que damos servicio a Italia es literalmente el mismo que hay en España. La inversión es realmente marginal. Es una extensión orgánica 100%.

Entre otras ventajas a los clientes italianos, ofrecen transferencias gratuitas y retiradas de efectivo en cajeros sin comisión. También el fraccionamiento de los pagos hasta 1.500 euros y anticipo de la nómina con un coste máximo de cinco euros. ¿Para cuándo todo esto en España?

La cuenta online de BBVA, que es lo más parecido a la que hacemos en Italia, es gratuita y solo tendría dos diferencias fundamentales. Una es la transferencia inmediata, pero esto se ha planteado porque en Italia no existe algo parecido a Bizum. La otra es la retirada de efectivo en cajero, pero en España los clientes pueden hacerlo igual en nuestra extensa red, cosa que en Italia es imposible porque no contamos con esa infraestructura.

La apuesta de BBVA allí no incluye ni oficinas, ni cajeros. Parafraseando el título de la película, ¿Italia no es país para viejos?

Los productos que se ofrecen en Italia son limitados. Conscientemente hemos evitado hablar de tarjetas de crédito o préstamos. La vocación es una banca sencilla y sin comisiones para el día a día. También se ofrecen servicios de pago con precios muy accesibles y transparentes en el momento en el que se necesitan. Se trata de una banca móvil que se caracteriza por su usabilidad y simplicidad.

Estaba pensando más en que parece que el producto está dirigido más a un público joven o de mediana edad.

No se trata tanto de edad como de necesidad. Consiste en una primera experiencia de banca móvil muy centrada en la cuenta y la tarjeta más que en productos de financiación. Nuestro público es gente con necesidades sencillas, aunque a largo plazo queremos ganar en profundidad.

Y todo con un equipo de solo 80 personas para toda Italia. ¿Qué ha quedado del negocio bancario?

El matiz es que construimos sobre el legado de sistemas, operaciones y procesos que dan servicio a siete millones de clientes en España. Esas 80 personas sin todo eso no hubieran podido crear un banco en un año. Además, el soporte a los clientes en Italia, aunque es 24/7, solo da servicio para productos muy sencillos.

¿Italia es un experimento?

Es una apuesta con mayor incertidumbre, pero no un experimento.

¿Entonces se le puede considerar un piloto para expandirse después a otros países de Europa?

No me gusta la connotación de piloto. El banco va a Italia con un equipo con gente que acumula décadas de experiencia en el negocio. La vocación es de permanencia a largo plazo.

¿Cómo va el plan?

En un mes ya hemos llenado un estadio con los clientes, aunque no puedo decir de qué tamaño. Las perspectivas son buenas. Si va bien en Italia, ya veremos. Hasta que no acertemos con el modelo en Italia, es mejor no despistarnos con nada más.

El sector bancario se ha quejado mucho de la regulación tan exigente que les aplican y que no tienen que cumplir los neobancos y las fintech. ¿Les pasa parecido que a los taxitas con los VTC?

Siempre se suele hablar del level playing field, un concepto que creo que es fundamental. Si solo se vigila a los grandes bancos, los riesgos para el cliente siguen existiendo en los neobancos y las instituciones de e-money. Por eso es tan importante que las reglas se apliquen a todos por igual. No se si la comparativa con taxis y VPC se aplica. Si las reglas de juego son parecidas por el bien del consumidor, entonces sí.

Hace unos días BBVA ha completado el cierre de otras 110 oficinas en España. En el último ajuste, suman 480 cierres. ¿Lo que han desplegado en Italia es un anticipo de lo que nos espera aquí?

Tenemos que encontrar un equilibrio entre lo que el cliente requiere a nivel digital y cuando lo que desea es interactuar con una persona. El hecho es que Italia no es un modelo 100% digital sin componente humano.