Roberto Sánchez: “El 5G va a transformar nuestra vida sin darnos cuenta”

Roberto Sánchez Sánchez, secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital de España, ha protagonizado este viernes el Desayuno Informativo de DN Management sobre ‘5G y Banda Ancha para una Navarra de vanguardia’; en el que también han participado el consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital del Gobierno de Navarra, Juan Cruz Cigudosa, y la presidenta de la Asociación Navarra de Ingenieros de Telecomunicación, Ainhoa Ramírez Mayayo.

DN Management

Durante el encuentro, celebrado en el Hotel Tres Reyes de Pamplona, Sánchez Sánchez ha reflexionado acerca del marco de trabajo que ha dejado la pandemia, las acciones emprendidas para desarrollar infraestructuras digitales y los retos a los que se enfrenta la sociedad digital.

“Esta crisis sanitaria que estamos sufriendo ha elevado la importancia de las redes de telecomunicaciones entre la sociedad, que ha sido consciente de que eran imprescindibles para continuar con la vida. Como consecuencia, se han puesto de manifiesto, de manera más evidente, las brechas existentes en el ámbito digital”, ha advertido, para continuar enumerándolas: “Si no pasa por delante la red, si no me puedo conectar, si no puedo pagar esa red y/o si soy un analfabeto digital, no voy a poder participar de esa sociedad digital”.

Ante este panorama, el Gobierno ya ha preparado una estrategia para dar respuesta a “esa necesidad de completar, de manera acelerada, todo ese proceso de conexión, asequibilidad y formación, tanto en el ámbito individual como en las empresas”, según ha comentado el secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales.

Con estos retos, el objetivo de conectividad prioritario, “complejo, pero alcanzable”, es “la extensión de la banda ancha, de manera que llegue al 100% de la población en 2025”, ha señalado, para celebrar después que “somos el tercer país con mejor conectividad de Europa”.

En cuanto a la tecnología 5G, Sánchez Sánchez ha asegurado que “va a transformar nuestra vida sin darnos cuenta”. “Tenemos que aprovechar que España está por primera vez en muchos años en una posición tecnológicamente adecuada y con las infraestructuras adecuadas para aprovechar esta nueva tecnología”, ha dicho.

Para terminar ha aplaudido unos fondos de recuperación europeos “como nunca antes”. “Tenemos los medios para transformar el país. Es un momento de tragedia, pero también de ilusión”, ha concluido.

LA BANDA ANCHA EN NAVARRA

Juan Cruz Cigudosa, consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital del Gobierno de Navarra, también ha intervenido en el Desayuno Informativo apuntando las claves de esta transformación digital en la Comunidad Foral.

“El plan de extensión de la banda ancha en Navarra avanza con muy buenos resultados, por encima de lo esperado, en la actualidad contamos con 901 kilómetros de fibra de propiedad pública, que alcanza al 99% de la población”, ha detallado.

“Queremos lograr que todas las puertas de Navarra estén conectadas porque consideramos que una Navarra bien conectada, nos lleva a una Navarra vertebrada a nivel territorial y social, que fomenta la igualdad digital, que apuesta por la conectividad como motor económico”, ha explicado.

El encuentro ha concluido con una mesa redonda en la que también ha participado la presidenta de la Asociación Navarra de Ingenieros de Telecomunicación, Ainhoa Ramírez Mayayo, quien ha ensalzado las ventajas del 5G que “posibilitará la conectividad en tiempo real entre personas y entre máquinas” y ha señalado el reto al que se enfrentan los operadores: “Extender las redes de telecomunicaciones a zonas rurales”. Un asunto en el que, según ha añadido Juan Cruz Cigudosa, “hay que trabajar, invertir y creer que es posible”.