Miguel Iriberri: "Es una pura falacia que las empresas se estén digitalizando"

Actualizada 10/05/2021 a las 14:06

El decano del Colegio de Ingenieros Industriales de Navarra (COIINA), Miguel Iriberri, destacó que el estudio presentado ayer no hace sino “corroborar la realidad de las empresas”. “Hay un mundo irreal de fuegos artificiales. Las encuestas ofrecen titulares grandilocuentes en los que el 40% o el 60% de las empresas están digitalizándose, lo cual es una pura falacia”, aseguró sin pelos en la lengua. Tras poner en duda la fiabilidad de esas encuestas, Iriberri recalcó que la transformación digital “va de conectividad”, lo que implica directamente la colaboración. Y para que esa colaboración funcione, el decano del COIINA recalcó que “la gente en las empresas se lo tiene que creer”. En ese sentido reconoció que había importante obstáculos para lograrlo, sobre todo en las pymes, donde sus trabajadores y direcciones tienen “suficiente con el día a día” y hace que sea “muy difícil que entren en todo esto”.

Otra barrera a la que se refirió Iriberri era el propio Gobierno de Navarra: “Si se nos queda alguien detrás y ese alguien es la Administración Pública, va a suponer un freno para toda la sociedad que no va a poder avanzar”. Aunque le constaba que los poderes públicos están “haciendo un trabajo muy bueno” promoviendo cursos y capacitación para las empresas, reclamó que ese esfuerzo también debería hacerse “internamente”. El decano admitió que este objetivo supone “un reto absolutamente vital” y reclamó que se pusiera al frente de esta transformación digital de la Administración Pública “a la gente que más ganas tenga de tirar del carro” dejando a un lado la jerarquía. “Los demás nos jugamos nuestro cocido y la Administración, el de todos”, terminó.

Cristina García López, directora gerente del Clúster TIC de Navarra

"EL BAJO NIVEL DE INGLÉS ES UN HÁNDICAP PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL"

La directora gerente del Clúster de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) de Navarra (Atana), Cristina García López, explicó que las empresas del sector, a la hora de implantar un determinado software o solución tecnológica, se ven obligadas a invertir “ingentes cantidades de tiempo y dinero” en formar a sus trabajadores en habilidades básicas, tal es la situación. García López atribuyó la iniciativa para afrontar la transformación digital a las propias empresas, un esfuerzo en el que el resto de entidades público-privadas en el que solo pueden colaborar y ayudar. “Nadie se transforma digitalmente si no quiere. Podemos poner a su alcance todos los medios, los recursos, pero si las compañías no quieren y no toman la decisión, los demás no tenemos nada que hacer. Los planes de transformación digital tiene que concebirse en el seno de las empresas y las industrias. La iniciativa les corresponde a ellos”, insistió. Atribuyó parte del problema en las capacidades digitales de los trabajadores al bajo nivel de inglés, un hándicap que dificulta la transformación de las propias empresas a la que pertenecen.

Guzmán Garmendia Pérez, director general de Telecomunicaciones y Digitalización

"HAY UN GRAVE RIESGO DE DESLOCALIZACIÓN EN LA INDUSTRIA NAVARRA"

El resultado del estudio del Colegio de Ingenieros Industriales de Navarra (COIINA) y la Fundación Industrial no le cogió “para nada” por sorpresa al director general de Telecomunicaciones y Digitalización del Gobierno de Navarra, Guzmán Garmendia, que recogió el guante del decano del COIINA para garantizarle que la Administración Pública estaba comprometida “al máximo” con su propia transformación digital. Más allá de las carencias en cuanto a la capacitación digital de los trabajadores, Garmendia se mostró preocupado por la digitalización de las propias empresas. “Navarra es una región que ha alcanzado un elevado bienestar desde los años 60, pero estamos inmersos en una transformación digital desde hace diez años que, como no se invierta para seguir el ritmo, tendremos un problema gravísimo”, advirtió. La inmersión “real y profunda” en la robotización o la inteligencia artificial en las empresas es un objetivo “crítico” que, si no se alcanza, representará rápidamente un “grave riesgo de deslocalización”. Garmendia aseguró que el Gobierno foral era muy consciente de este problema e hizo un llamamiento a la unidad.

Carlos Adín Sanz, director del Servicio de Desarrollo de Competencias Profesionales

"TODOS LOS AÑOS SIETE MILLONES DE EUROS SE QUEDAN SIN USAR PARA FORMACIÓN"

El director del servicio de Desarrollo de Competencias Profesionales del Servicio Navarro de Empleo, Carlos Adín, reconoció que se presentan “muchas necesidades y oportunidades” ante las que hay “muchos agentes implicados” en cuanto a formación. Sin embargo, estaría fallando “captar la atención de las empresas”, sobre todo las pymes. “No llegamos más que al 20% de los trabajadores y directivos para formación. Siete millones de euros al año se quedan sin utilizar en Navarra previstos para la formación en empresas”, informó. Para evitar la competencia en la oferta formativa, abogó por diseñar un plan común de todos los agentes, entre los que incluyó a Atana, Adeipe, Fundación Industrial, Confederación Empresarial Navarra, Anel y al resto de organizaciones patronales y profesionales. Por su parte, la directora gerente del SNE, Mirian Martón, aseguró que los resultados del estudio no le habían sorprendido. Tras defender los esfuerzos realizados por la entidad por mejorar la capacitación digital básica en todos los municipios desde que comenzó la pandemia, Martón recordó que había muchos perfiles profesionales demandados por las empresas que no se estaban cubriendo.

Javier Antúnez Zurutuza, director general en Perfiles Navarra

"ESTAMOS ABRUMADOS POR LAS TAREAS QUE VAN MÁS ALLÁ DEL DÍA A DÍA"

El director general en Perfiles Navarra, Javier Antúnez, admitió que el retraso en la digitalización era un problema que afecta más a las pymes industriales como organizaciones que a sus plantillas. Atribuyó este fenómeno a la posición conservadora que han adoptado cuando apenas habían dejado atrás “la brutal crisis económica de 2008” y se dieron “de bruces” con la pandemia. “Nadie en su sano juicio pone dinero hoy en día para poner en marcha una industria porque la balanza entre riesgo y rentabilidad no lo aconseja”, confesó. Antúnez reconoció que las pymes, que casi no tienen recursos para gestionar el día a día, deben abordar temas “tan varipintos” como el cumplimiento de una “desproporcionada” ley de protección de datos o la nueva ley de igualdad, iniciativas que “son buenas pero que exigen detraer recursos del meollo de la actividad”. El director general de Perfiles Navarra expuso que hay multinacionales que, para ser proveedores, exigen que se cumpla con un objetivo de la Agenda 2030 con parámetros concretos y medibles. “Estamos abrumados por la cantidad de cosas que hay que hacer que se suman a los crecientes problemas de competitividad y rentabilidad”, lamentó.

