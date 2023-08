Trabajar en medio de una ola de calor en Navarra

Con temperaturas máximas que rondaron los 39 grados en distintos puntos de la Comunidad Foral, los navarros volvieron a vivir este lunes una nueva jornada de calor intenso. Para muchos, la solución fue recurrir a lugares frescos como la piscina, establecimientos con aire acondicionado o simplemente resguardarse en casa. Sin embargo, para aquellos con obligaciones laborales, el calor no impidió que tuvieran que desempeñar su jornada un día más aunque si con medidas adaptadas.

“Para evitar las horas de más calor, se cambió el horario de 6 a 12 de la mañana en vez de 7 a 13”, explicaba José Errea Lecumberri, barrendero. Además, para rehuir el calor abrasante de las horas centrales “hacemos primero el sol y luego la sombra”, contaba el trabajador.

Como él, son muchos aquellos que en días de temperaturas elevadas no tienen otra opción que tomar precauciones como hidratarse cada poco tiempo o parar en cuanto se sientan mareados. Vestida con pantalón largo, camisa, delantal y corbata, Paula Tamayo, camarera del Panadero de Eugui, no tiene otra opción que “aguantar y refrescarse muy a menudo”, explica entre risas. Entre viaje y viaje, Paula se seca el sudor de la frente con un paño húmedo y continúa con su trabajo. Para los empleados de la hostelería como ella, no trabajar en las horas centrales no es una opción por lo que las medidas se reducen a hidratarse y usar protección solar.

El aire acondicionado, el más deseado en días de calor, no es un lujo del que pueda gozar todo el mundo. Los trabajos al aire libre son los más afectados por las altas temperaturas y no gozan de este ‘privilegio’. Ángel Maza trabaja en un puesto de lotería en la calle García Ximénez de Pamplona y confiesa que, los días de calor se hacen pesados: “Tengo puesto el aire a tope y menos mal”, confesaba. Al estar en pocos metros cuadrados, es más fácil refrescar el pequeño cubículo donde vende los boletos pero también se pasa calor.

Rosa Lacosta conduce la línea 4 con dirección Huarte y, desde su asiento también asiente con la cabeza cuando se le menciona si se pasa calor siendo conductora. La respuesta se repite: “aire acondicionado a la máxima potencia y beber agua”, aseguraba entre risas la conductora. Aunque bajo tierra los rayos de sol no llegan, las altas temperaturas si lo hacen. “Tenemos el aire puesto pero con tanta gente que entra y sale el calor se concentra aquí”, explicaba Jashra Jaldin López, empleada de una de las taquillas de la Estación de Autobuses de Pamplona. Por su parte, los gimnasios como el de Altafit so n lugares mucho más frescos, como así lo impone la normativa: “Tenemos un mínimo de temperatura más bajo que el de establecimientos comerciales o bares al tratarse de un lugar en el que se hace ejercicio físico”, explica Ekain López Basauri, director de Altafit Pamplona. Los 23 grados al entrar, contrastan con la temperatura del resto de la estación que alcanza los 25. “Nuestro sistema acondicionado lo que hace es coger aire del exterior y lo enfría por lo que a las horas de más calor como el mediodía, la temperatura aquí dentro alcanza los 25 o 26 grados”, añade el dueño.

Ya sea bajo tierra o en la superficie, aquellos que tienen que trabajar son el grupo más afectado por las olas de calor. Hidratarse, evitar la exposición prolongada al sol, utilizar protector solar y parar en cuanto aparezcan síntomas como fatiga, mareos o náuseas son las principales recomendaciones.