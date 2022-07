“Una gran oportunidad”: los alumnos de Talento Joven Navarra recuerdan su experiencia

Los 14 alumnos de la selección final de Talento Joven Navarra vivieron tres jornadas de formación intensiva los días 1, 2 y 3 de junio en el Hotel Castillo de Gorráiz.

Miguel Aldaba. Ciencia de Datos/Big Data. UOC

“Ha sido una experiencia muy positiva y un punto de inflexión profesional. Me ha roto el enfoque que tenía para mi carrera porque me he dado cuenta de que en un trabajo tratamos con personas, hay que tener una actitud, ciertas maneras…

Me sorprende que nos hayan dado una formación hecha para personas que ya están dentro de una empresa. La han puesto a disposición de nosotros, unos estudiantes de fin de grado, lo que es una ventaja competitiva increíble.

El programa me ha dado más ganas de trabajar, incluso. Seguiré estudiando para terminar mi grado pero ya tengo el enfoque de cómo acceder a un trabajo y qué voy a hacer allí”.

Lide Almirantearena. Economía y Negocios Internacionales. Universidad Alcalá de Henares

“La experiencia ha sido intensa pero muy enriquecedora, el balance es muy positivo.

Me ha llamado la atención el buen ambiente que había siempre y entre todo el mundo y la cercanía con la que nos han tratado.

Talento Joven ha supuesto enfrentarme a un reto porque iba un poco a ciegas, sin saber exactamente cómo iba a ser, y al final me he llevado una experiencia muy positiva”.

Cristina Aragües. Derecho y ADE Internacional. UPNA

“El balance es más que positivo. Los que nos apuntamos no teníamos nada que perder y mucho que ganar. Y así ha sido: tres días muy satisfactorios de los que me llevo todo lo aprendido y relaciones para toda la vida.

Me han sorprendido dos cosas: la cercanía que ha habido desde el minuto cero y lo completa que ha sido la experiencia: hemos tocado temas muy diferentes, desde cómo elaborar un buen curriculum hasta cómo gestionar las emociones.

El programa Talento Joven ha supuesto conocer un poco más a fondo y de forma personal a las empresas de Navarra y formar vínculos estrechos con el resto de participantes, por el buen ambiente que ha habido. Por supuesto, me llevo una gran cantidad de herramientas para estar más preparada a la hora de entrar en el mundo laboral”.

Kevin Xavier Auqui. Finanzas y Contabilidad. Universidad de Zaragoza

“Ha sido una experiencia positiva para la vida en general. Me siento afortunado y agradecido de haber podido vivirla y de haber conocido a nuevas y deslumbrantes personas.

Vivirla en uno de los mejores hoteles de nuestra tierra ha sido una pasada. Los conocimientos que te enseñan también sorprenden mucho ya que son muy útiles para la vida cotidiana y el mundo laboral. Y por último la gente: docentes, expertos, representantes de empresas, los 14 afortunados.... Mi madre me dice que soy “amiguero” y tras esos tres días, le doy la razón. Es un gusto conocer a gente así, y seguro que veo a más de uno en San Fermín.

Este programa me ha puesto delante del mundo laboral. Poder vivir esta experiencia delante de grandes empresas navarras es algo único. Esta experiencia nos ayudará a conseguir nuestros primeros empleos. Y con suerte, en Navarra”.

Marcos Caballero. Ingeniería Eléctrica y Electrónica. UPNA

“Han sido tres jornadas muy intensas, pero variadas y amenas. Los módulos me han ayudado mucho a ampliar mi percepción ante las distintas circunstancias que se pueden presentar en el día a día. Quiero dar las gracias a todos los que lo han hecho posible.

Me ha llamado la atención la forma de afrontar los temas, con unas dinámicas de trabajo en grupo que hacían la labor entretenida y eficaz. Y también me ha sorprendido la variedad de módulos que complementan una formación tán técnica como la que adquirimos los ingenieros.

Ha sido una satisfacción personal y una muy buena experiencia formativa donde he podido comprobar gratamente la fuerza que ejerce un grupo con perfiles diferentes. Me ha resultado muy agradable trabajar con compañeros que complementaban la formación que yo he estudiado”.

Raquel Casales. Programa Internacional de Administración de Empresas y Derecho. UPNA

“Cuando vi el programa me pareció una iniciativa muy interesante, pero al ser la primera edición no sabía en qué iba a consistir. Cuando nos mandaron el horario y vi que reconocidos profesionales nos iban a enseñar más acerca de las soft skills que tanto demandan las empresas, supe que iba a ser una oportunidad única.

El buen ambiente me ha sorprendido, no solo con mis compañeros, sino también con los representantes de las empresas y por supuesto con los coaches’.

Talento Joven me ha dado la oportunidad de conocer a personas maravillosas, porque al ser jornadas intensivas, compartimos mucho tiempo y confidencias. Y por supuesto, me ha permitido adquirir unos conocimientos fundamentales a la hora de realizar cualquier actividad. Ahora nos enfrentamos al mercado laboral con muchas más ganas e ilusión”.

Anne Castillo. Psicología. Erasmus University of Rotterdam

“Para mí ha sido una experiencia muy enriquecedora. Las soft skills como la comunicación eficiente o la inteligencia emocional son esenciales para fomentar un buen ambiente de trabajo. Espero que el programa Talento Joven Navarra sirva para inspirar a las universidades a implementar la enseñanza de estas habilidades.

Lo que más me ha sorprendido ha sido el ambiente positivo que se respiraba entre los alumnos, profesores y reclutadores de las cuatro empresas. Todos hemos aprendido de todos, nos hemos escuchado y respetado. Me ha agradado encontrarme con un ambiente colaborativo en vez de competitivo.

Personalmente, formar parte de esta iniciativa ha significado tener una oportunidad para poner en práctica conocimientos teóricos. Ha sido muy útil poder monitorizar mi propio progreso y motivar a mis compañeros con el suyo”.

Pablo Cía. Ingeniería Aeroespacial. Universidad Politécnica de Madrid

“Me ha parecido una experiencia muy positiva. Se ha puesto el foco en temas a los que habitualmente no se les dedica mucho tiempo durante el proceso educativo, pero que tienen una gran importancia en el mundo laboral. Y esto se ha realizado de una forma entretenida y eficaz.

Me ha sorprendido la cantidad de aspectos que me van a ayudar a encarar mi salida al mundo laboral, en los cuales no me paraba a pensar antes. También la disposición que hemos mostrado todos los participantes, tanto mis compañeros como las empresas, para crear un ambiente tan agradable.

Este programa me ha ayudado a tener una visión más clara de cómo afrontar la búsqueda de empleo y de la manera en la que uno se debe desenvolver en el entorno laboral, disminuyendo la incertidumbre que esta nueva etapa genera y aumentando mi nivel de confianza”.

Javier Esparza. Derecho. UPNA

“Talento Joven ha sido muy positivo, una experiencia muy enriquecedora en la que se junta la profesionalidad con la cercanía de los ponentes y las empresas colaboradoras.

Destacaría el sentimiento de grupo y amistad que se ha creado entre todos los participantes. Para nada hubo un ambiente competitivo, todo lo contrario.

Siento un orgullo muy grande por haber podido estar entre los 14 seleccionados para la primera edición de Talento Joven. Además, tengo una gratitud enorme por tener el privilegio de pasar tres días de formación junto a ponentes de mucho nivel y por tener ese trato cercano con las empresas colaboradoras”.

Mario Fasciglione. Administración y Dirección de Empresas. UPNA

“La experiencia ha superado mis expectativas, así que felicito por la buena organización del programa, lo hemos disfrutado todos un montón.

Personalmente, me llevo el grupo que hemos hecho. Con tres días de trabajo nos hemos compenetrado y entendido muy bien a la hora de elaborar los casos prácticos. Cuando hay gente que va con la misma disposición que tú, con ganas e ilusión, todo es más sencillo y parece que sale solo.

Estar en esta iniciativa me ha ayudado a formarme con competencias que no se dan en la universidad y que son muy importantes para el trabajo y la vida en general. Contar con profesionales de primer nivel en sus materias nos ha hecho aprender mucho de ellos y de nosotros mismos”.

Victoria Peñafiel. Relaciones Laborales y Recursos Humanos. UPNA

“Mi paso por Talento Joven ha sido totalmente positivo, ha superado las expectativas que tenía y sin duda lo repetiría y animo a todos los jóvenes que tengan esta oportunidad a aprovecharla al máximo.

Ha sido una experiencia sorprendente. Cada formación me ha ayudado a conocerme. También me ha sorprendido la cercanía de los ponentes y la pasión por la enseñanza que nos han contagiado. A pesar de haber sido tres dias intensos, han hecho que cada módulo fuera ameno y dinámico. Por último, me ha llamado la atención los diferentes perfiles de los que hemos sido seleccionados, el buen ambiente y el equipo que hemos formado.

Ha sido una gran oportunidad por el aprendizaje de cuestiones que no se enseñan en la universidad. Nos han ayudado a dar ese empujón tan necesario para todos nosotros”.

Paola Ruiz. Historia y Periodismo. Universidad de Navarra

“Talento Joven ha sido muy enriquecedor por los nuevos conocimientos que no se enseñan en las carreras universitarias: la gestión del tiempo, la comunicación, la inteligencia emocional... Positivo también por el buen ambiente de todos los compañeros durante estos tres días intensos y cargados de actividades.

Me ha sorprendido lo bien organizado y gestionado que estaba todo y la cercanía de las empresas. Destacaría también el buen ambiente entre todos nosotros, sin ningún resquemor, con ganas de conocernos y compartir nuestros intereses.

Para mí esta iniciativa me ha permitido conocerme mejor, comprender mis habilidades y enfocar mi futuro y metas laborales. Sobre todo, ha sido una fuente de aprendizaje en un momento de cambio y de evolución en el ámbito laboral. Ha sido una formación laboral, humana y de autoconocimiento”.

David Sada. Ingeniería Mecánica. UPNA

“Fui bastante a ciegas porque no sabía muy bien cómo iba a ser. Ha sido algo muy positivo, intenso pero muy ameno y divertido al mismo tiempo. Nos han enseñado cosas que si no las das en cursos como estos no te las enseñan y que son muy importantes. Además, en cuanto al grupo que hemos hecho, hemos salido muy unidos. Los que venían de las empresas han sido muy cercanos también.

Esa cercanía de todo el mundo es lo que más me ha llamado la atención. Me ha gustado mucho también la profesionalidad y cómo explicaban todo los ponentes.

Tenía bastantes dudas sobre mi futuro,. estaba en un momento de elegir si seguir estudiando un máster o ponerme a trabajar. Llevo bastante tiempo con esas dudas y como depende a quien preguntes te recomienda una cosa u otra, no lo tenía nada claro. Esto me ha orientado más a buscar un trabajo”.

Leire Ubago. Derecho. UPNA

“Me quedo con un sabor de boca increíble. Considero que debería hacerse en todas las empresas, ya sean instituciones públicas o privadas. Es una formación fundamental para conocerse a sí mismo y gestionar situaciones que cuando salimos de la carrera no sabemos cómo hacerlo.

Me sorprendió mucho lo unidos que estuvimos. Fuimos un equipo, con una energía y positividad que hizo que todo saliese genial. De hecho, seguimos manteniendo el contacto y es algo muy bonito.

En mi caso, tenía el tema académico y profesional más orientado, acabé la carrera hace dos años. Pero me ha ayudado a trabajar destrezas que cuando sales al mundo laboral desconoces. Se trata de valorarte y conocerte a ti mismo y decirte: puedo hacerlo, voy a ponerle ganas y si me dicen no en una empresa no pasa nada, tengo que seguir adelante y no desmotivarme”.