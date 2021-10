Cientos de personas participan en la feria del empleo

Varios cientos de personas se acercaron este miércoles, 20 de octubre, a la VII Feria de Empleo y Talento de Navarra, que se celebró en el hotel Tres Reyes, para participar en las actividades programadas, que incluyeron talleres, conferencias, entrevistas de trabajo y la oportunidad de hacer contactos con empresas y profesionales. La habitual cita tanto para una primera toma de contacto laboral como para quienes están en desempleo también congregó a buen número de empresas participantes, que dispusieron de puestos para recoger currículos y entrevistar a quienes se acercaron hasta el céntrico hotel.

Durante la apertura del evento intervinieron la directora general de Política Empresarial, Proyección Internacional y Trabajo, Izaskun Goñi; el concejal del Ayuntamiento de Pamplona, Fernando Aranguren; el director general del Instituto de la Juventud, Carlos Amátriain; y el responsable de acción social de la dirección territorial Ebro de Caixabank, Javier Muñoz. Entre otras actividades, hubo charlas sobre las distintas ofertas formativas, encuentros con empresas, así como oportunidades para conocer el mundo del empleo social.

La feria también dedicó un espacio para promover el emprendimiento, dentro del que contaron sus experiencias Daniel Ferrán Vázquez, del gimnasio 3.0 Training; Ana Díaz de Almansa, de Adacon Ingeniería y Monte; y Josean Garciandía Lizarraga, de Joseang.com. Estos tres emprendedores compartieron con el público sus inicios, consejos, principales dificultades y ventajas de haber optado por crear sus propios puestos de trabajo.

Experiencias de emprendimiento

"Lo más difícil fue saber cuándo estaba preparado para dar el salto" - Daniel Ferrán Vázquez | 3.0 Training

Varios años trabajando en el sector del entrenamiento deportivo le dieron a Daniel Ferrán Vázquez, de 40 años, la experiencia suficiente para plantearse crear su propia empresa. “Una de las cosas más difíciles fue saber cuándo estaba preparado para dar el salto”, reconoció ante los asistentes a la VII Feria de Empleo y Talento de Navarra. De hecho, pese a llevar tiempo dándole vueltas a la idea, la decisión final vino de alguna forma dada cuando todo se “alineó” para lanzarle a la aventura de emprender: “Me sentí como si el momento me hubiera elegido a mí”. Tuvo que complementar su formación como técnico deportivo con otras áreas en las que flaqueaba, como “enfocar la idea de negocio” y buscar una “línea estratégica”, algo para lo que tuvo ayuda de CEIN. “Hay que dar el 100%, ya que con el 90% igual no llegas al objetivo que te has propuesto. Todo ello implica un gran desgaste personal y emocional, pero con el tiempo puedes alcanzar un equilibrio”, explicó. En la actualidad, Daniel Ferrán tiene su propio gimnasio de 180 m2 con “bastantes máquinas”, una realidad que contrasta con su idea inicial de tener un local “de 20 o 30 m2 con poco material”.

"Hay que aprender a soportar la incertidumbre con días buenos y malos" - Ana Díaz de Almansa | Adacon ingeniería y monte

Con un puesto de trabajo estable por cuenta ajena, la ingeniera de montes Ana Díaz de Almansa, de 43 años, decidió crear su propia empresa cuando le surgió la necesidad de encontrar fórmulas de flexibilidad que la compañía para la que trabajaba no podía asumir. “Hace cinco años no me imaginaba estar en este punto al que he llegado. Si lo he logrado yo, cualquiera puede”, aseveró durante el encuentro celebrado ayer en la VII Feria de Empleo y Talento de Navarra. Gracias a aquella decisión, desde comienzos de este año es su propia jefa y puede elegir con qué proyectos quiere trabajar con su consultoría de ingeniería, especializada en “facilitar el camino para la obtención de certificaciones”. También le ha permitido establecer sus propios valores y principios éticos en vez de tener que amoldarse a los de otros, aunque reconoció que no todo es color de rosa. Según explicó, la experiencia se convierte en una montaña rusa emocional, con días que parecen “maravillosos” y otros en los que surgen dudas de si se podrá “comer mañana”. “Hay que aprender a soportar la incertidumbre, pero es sumamente gratificante marcarse un reto y conseguirlo porque trabajas en lo que te gusta y has elegido”.

"Me dedicaba a sacar rendimiento a las personas por motivos económicos" - Josean Garciandía Lizarraga | Joseang.com

La búsqueda de un horizonte profesional más enriquecedor llevó a Josean Garciandía Lizarraga, de 47 años, a dejar de lado su empleo como ingeniero técnico industrial y fundar su propia empresa de coaching. “Trabajé unos años en Chile y Uruguay encargándome de la producción, los procesos y el mantenimiento. Tenía que sacar el máximo rendimiento y eficiencia económica de las personas. Parece un poco duro, pero es la realidad”, relató ante las personas que acudieron a la VII Feria de Empleo y Talento de Navarra. Quiso dejar a un lado todo aquello para enfocarse en “el crecimiento personal de los demás” para sacar “lo mejor de sí mismas no para obtener la máxima rentabilidad sino para vivir”. Tras su periplo en Sudamérica durante seis años, Josean regresó a Pamplona con su mujer y su hijo para fundar Joseang.com. Tener su propia compañía le ha permitido gestionarse el tiempo y encontrar momentos que compensan el esfuerzo de emprender, como poder llevar a su hijo al colegio o tomarse una taza de chocolate caliente en la calle: “El emprendedor es un incomprendido para la familia y los amigos, que siguen en su zona de confort”.