Estos son los supermercados Dia que pasan a ser Alcampo en Navarra

Un total de 224 establecimientos de toda España de la cadena Dia serán adquiridos próximamente por Alcampo, además de dos naves logísticas. Esta operación, que se lleva a cabo después de varios meses de negociaciones, afectará a comercios de todo el país. Castilla y León, Madrid y Aragón son las comunidades más afectadas por este cambio con 65, 42 y 41 establecimientos respectivamente.

Esta adquisición de negocios hace que los puntos de venta de Dia que vayan a cambiar de dueño inicien un proceso de liquidación de los productos comercializados por Dia.

Navarra hay dos tiendas que se verán afectadas por el cambio y, por consiguiente, por la liquidación de productos. Uno de ellos se encuentra en Ansoáin, en la calle Hermanos Noáin 50, y el segundo en Estella, en Merkatondoa. Enhay dos tiendas que se verán afectadas por el cambio y, por consiguiente, por la liquidación de productos. Uno de ellos se encuentra en, en la calle Hermanos Noáin 50, y el segundo en, en Merkatondoa.

En el resto de España, completan el listado los siguientes comercios:

Aragón

Provincia de Huesca: Barbastro, Avenida de la Merced esq/c. Lamillera, y Binéfar, Crtra. Zaragoza 39-45.

Provincia de Teruel: Alcañiz Av. Bartolomé Esteban, s/n, Andorra Pol. La Umbría, 9-10-11. Calamocha, C/ El Cañizarejo 18, Teruel Av Zaragoza 22, Utrillas Av. Valencia, 25-27-29.

Provincia de Zaragoza:

Alagón, Av. Zaragoza, 2.

Calatayud, Pl. España, 15-19

Calatayud, Avda. Rio Jalón, s/n

Calatayud, C/ Madre Rafols, 6.

Cariñena, C/ La Cruz, 2-4.

Épila, Ctra. Muel-Lumpiaque, 56.

Fuentes de Ebro, Paseo del Justicia, 3. Tarazona, Av. de la Paz, 7-9.

Zaragoza, Pl. Madres de la Plaza de Mayo, 5.

Zaragoza, Cl Sobrarbe S/N (matilde sangüesa)

Zaragoza, C/ Rebolería, 14.

Zaragoza, Autovía de Logroño, 57-59-61.

Zaragoza, C/ Madre Sacramento, 28-30.

Zaragoza, Pº. Damas, 33. (Pedro Mª Ric)

Zaragoza, Avenida Cataluña, 25-27.

Zaragoza, Pº. María Agustín, 97-99

Zaragoza, C/ Adolfo Aznar, 6-10.

Zaragoza, C/ Cuarte, 1.

Zaragoza, C/ Tarragona, 32.

Zaragoza, Av. Pablo Neruda, 20.

Zaragoza, C/ Monse Domingo Agudo, 21-23.

Zaragoza, Av. Industria, 11

Zaragoza, C/ María Zayas, 9-11.

Zaragoza, C/ La Vía, 17.

Zaragoza, C/ Eugenio Lucas, 1.(Pque Goya II)

Zaragoza, C/ Daroca, 79.

Zaragoza, Pº Fernando el Católico, 52.

Zaragoza, Pedrola C/ Zaragoza, 25.

Zaragoza, C/ Zaragoza la Vieja, 4.

Zaragoza, C/ Salvador Allende, 38-40. (Juslibol)

Zaragoza, C/ Cesareo Alierta, 33-35.

Zaragoza, C/ Inocen. Ruiz Lasala, 40.

Zaragoza, Cr De Madrid 11

Zuera, Av. Zaragoza, 27.

Asturias

Aller, c/ Travesía Humanitarios, s/n

Avilés, Avda. San Agustín, 13 (esq.severo ochoa)

Cangas del Narcea, c/ Uria,32 - bajo

Carreño, c/ San Antonio nº 5

Castrillón, Plaza de la Constitución, 4

Gijón, c/ Menendez Pelayo, 17-19

Gijón, c/ Fernando VI, 2

Gijón, C/ Torrecerredo - C/ D. Avelino Glez 7 (Jove y He)

Gijón, c/ Marqués de Urquijo, 15 Gijón, c/ Cataluña, 5

Gijón, Ctra. del Obispo, 59 y 61 Gijón, C/ La Espinera nº 242 - La Camocha

Grado, Travesía Florez Estrada nº 27 (Pepín Fdez.)

Langreo c/ El Dorado, 18

Laviana, c/ Mariano Menéndez Valdés (Juan Mtnez, 2)

Llanes, c/ Manuel Romano, 3

Llanes, Ctra Monasterio San Antolin, Bajo 2 9

Muros de Nalón, Avda. de Toledo nº 3

Oviedo, Plaza de América nº 2 Oviedo, c/ González Besada, 15

Oviedo, c/ Bermudez de Castro, 23

Oviedo c/ Torrecerredo, 17

Oviedo C/ Gil de Jaz nº 9

Parres, c/ Juan Carlos I, 1 (c/ Arguelles, 13)

Piloña, C/ García Carbajal nº 5

Pravia, Avda. Santiago López, 1

San Martín del Rey Aurelio, c/ Jaime Escandón, 6

Siero, Ildefonso Sanchez del Rio, 13

Valdés, C/ Garcia Prieto nº 2 (C/ Crucero)

Vegadeo c/ Hermanos Fdez. de la Vega, 3

Villaviciosa, C/ Magdalena, 11 bajo (c/v a C/ Libertad)

Cantabria

Santander, c/ San Fernando nº 82

Santander, c/ Santa Lucia nº 31

Torrelavega, c/ Augusto García Linares, 4

Torrelavega, Avda. Bilbao (Los Ochos)

Torrelavega, Avda. Solvay nº 51 Santander, Cardenal Herrera Oria

Castilla-La Mancha

Provincia de Guadalajara: Guadalajara, Av. Virgen de la Soledad, 29

Castilla y León

Provincia de Ávila:

Ávila, Avda Juan Carlos I, s/n

Provincia de Burgos:

Aranda de Duero, C/ San Francisco, 26 Izqda.

Aranda de Duero, C/ Pizarro, 16-18 Aranda de Duero, Avenida de Castilla, 20

Aranda de Duero, C/ Miranda do Douro, 1

Aranda de Duero, Plaza Gallocanta, 4

Aranda de Duero, San Francisco, 57

Briviesca, C/ Justo Cantón Salazar, 30

Burgos, C/ Miranda, 10 (Mercado Sur)

Burgos, C/ Clunia, 13

Burgos, C/ Juan de Padilla, 11

Burgos, C/ Andrés Mtnez. Zatorre, 5 y 7

Burgos, C/ Calzadas, 15-17

Medina de Pomar, Avda. de Santander, 10-12

Miranda de Ebro, C/ República Argentina, 55

Provincia de León:

Astorga, Avda. Alcalde Pineda, 31

Bembibre, c/ Eloy Reigada nº 25 (Río Boeza)

Cistierna, Avda. Constitución nº 119, bajo

León, Avda. Reyes Leoneses, 27 (Pol.Eras Renueva) Sinalo

León, c/ Santa Nonia, 16

León, c/ San Ignacio de Loyola nº 40

León, c/ La Puentecilla 3 y 5 (Fotog. Pepe García) Ponferrada, Avda. del Castillo nº 8

Ponferrada, Avenida América, 22 (esq. a C/ Los Andes)

Robla, La, c/ Josefina Rodriguez Aldecoa, 9

San Andrés del Rabanedo, c/ Colada, 7-9-11

Villablino, c/ La Constitución, 13

Provincia de Palencia:

Aguilar de Campoo, C/ Comercio nº 4 - 6

Guardo, Avda. Asturias, 101

Palencia, c/ Mayor Principal, 91

Palencia, C/ Manuel Rivera nº 11 (Cántigas)

Palencia, Avda. Asturias, 12 ( con Ctra. 3 Pasos)

Provincia de Salamanca:

Béjar, Cl Recreo Esq. Cl Gibraleon 10

Ciudad Rodrigo, c/ Yurramendi, s/n

Ciudad Rodrigo, Ctra. de salamanca, km. 322,6

Guijuelo, C/ San Marcos, 9

Salamanca, Paseo de Canalejas nº 57, bajo

Salamanca, Avda. Portugal, 90 (Alfonso de Castro)

Salamanca, Plaza de Madrid, 11-13

Salamanca, c/ Joaquín Rodrigo, s/n (Políg. El Tomes)

Salamanca, Av Federico Anaya 62

Salamanca, Paseo del Rollo, 40

Salamanca, Ps de las Aguas, s/n

Salamanca, Plaza La Fuente, 15

Salamanca, Ctra. Ledesma, 66

Salamanca, Avda. Italia, 6

Provincia de Soria:

Soria, C/ Alfonso VIII,8 (Duques de Soria c/v Medinaceli y Soria, Cl Lopez Yanguas 1.

Provincia de Valladolid:

Arroyo de la Encomienda, Avda Carromajada, 9

Laguna de Duero, Avda.del Estadio 1-3 c/v A.Laguna (Ed.Juan Austria

Valladolid, Plaza San Juán nº 3

Valladolid, Paseo Zorrilla, 84

Valladolid, Cl San Benito (Mercado Del Val) 1

Valladolid, c/ Portillo de Balboa nº 4

Valladolid, Paseo San Vicente nº 73 (Canterac, 7)

Valladolid, c/ Balago,5-bis, bajo 1

Valladolid, Doctor Montero, 5

Valladolid, Avda. de Palencia, 14

Tudela de Duero, Plaza Pablo Arranz, 15-17

Provincia de Zamora:

Benavente, C/ Herreros 59-61 (ant.Obispo Regueras) S.Antón 38

Toro, Pg. Norte, 1, parc 5 A2

Zamora, Crta Villacastin-Vigo, Km 1

Zamora, Avda. Tres Cruces, 24 (sta.Teresa)

Zamora, Poeta Alfonso de Peñalosa, 2

Zamora, c/ República Argentina nº 12 (cuba)

Comunidad de Madrid

Alcalá de Henares, Pz San Jose 2

Aranjuez, Cl Abastos 5

Boadilla del Monte, Monteamor (CC. Mirabal)

Boadilla del Monte, Avda Condesa de Chinchón, s/n

Daganzo de Arriba, Avda de la Cirunvalacion, s/n

Fuenlabrada, Cl Leganes

Fuenlabrada, Cl Alegria 4

Getafe, Cl Ferrocarril 10

Leganés, Cl Andres De Ahumada 4

Madrid, Lagasca, 51

Madrid, Cl Cerro De Carrasqueta 134

Madrid, Cl Nuestra Señora Del Carmen 22

Madrid, Cl Marques Lozoya S/N

Madrid, Cl De Castello 118

Madrid, Cl Del Doce De Octubre 20

Madrid, Cl Galapa 2

Madrid, Cl Albala 7

Madrid, Cl Francisco Silvela 44

Madrid, Pz Peru

Madrid, Cl Sierra Vieja 78

Madrid, Ps De La Direccion 348-350

Madrid, Cl Ribera De Curtidores 15 Madrid, Avda Bucaramanga, 2 (CC Colombia)

Madrid, Cl Principe De Vergara 197

Madrid, Atocha, 80

Madrid, Cl Alonso Carbonel 3

Madrid, Ps De La Ermita Del Santo 48

Madrid, Avda Francisco Pi i Margal, 37

Madrid, Sor Angela de la Cruz, 27

Madrid, Uruguay, 16 Móstoles, Cl Simon Hernandez 53

Móstoles, Av Dos De Mayo 64

Móstoles, Cl Libertad 38

Pozuelo de Alarcón, Portugal, 4

Pozuelo de Alarcón, Centro Comercial Zoco de Pozuelo

Rivas-Vaciamadrid, Cl Lago Garda

Rozas de Madrid, Las Kalamos, s/n

San Fernando de Henares, Nazario Calonge, s/n

San Fernando de Henares, Avenida de Somorrostro, 46 - C.C. Parque Henares San Sebastián de los Reyes, Cl Salvador De Madariaga

Tres Cantos, Pl Del Toro 1, Ronda de Poniente

Villanueva de la Cañada, Avda. Sierra de Gredos, 2

Galicia

Provincia de A Coruña:

Boiro, Principal, S/N

Ca Baños, Arteixo-Nave 8

Carballo, Rua Vazquez Parga- Esq Pedreira S/N

Fene, Ctra. de La Palma, el Penedo

Ferrol, Ctra. Catabois, 477

Narón, Ctra. De Castilla, Km 692 Noia, Ctra. De Loxe, s/n

Oleiros, Avda. Rosalia de Castro

Santiago de Compostela, Rua de Amio, 114

Provincia de Lugo:

Burela, Arcadio Pardiñas, 204

Lugo, Avda. Coruña, 462-464

Monforte de Lemos, Bento vicetto, s/n

Viveiro, Misericordia, 20

Provincia de Ourense:

Carballiño, O Ctra. Ourense s/n

Ourense, Rua Ponte Sevilla, 1

Verín, Ctra N-525 Cruce Castelo, s/n

Provincia de Pontevedra:

Cangas, Avda. Xose Maria Castroviejo, s/n

Estrada, A, Avd Benito Vigo 193

Mos, C/ Areas, 7

Pontevedra, Cr. N 550 - Lugar De Alba

Vigo, Avda Buenos Aires, 33-35

Vilagarcía de Arousa, Ctra. cambados torres san cibran

Sanxenxo, Bo Lugar Vincuiño-Padriñan, s/n

País Vasco

Provincia de Vizcaya:

Arrankudiaga, Barrio Zuloaga, s/n

Barakaldo, C/Ibaibe, 38

Forua, Paseo Carlos Gangoiti, 85 (Forua)

Provincia de Guipúzcoa:

Arrasate/Mondragón, B San AndrÚs 7 Bis

Astigarraga, Aiotzategui de Ergoiba, 18-20

Bergara, Haitz iturri, 2 Elgoibar, C/ Zizilion. Pol. Ind. Sigma Pab. A 13

Errenteria, Crta. Nacional I, Km 465

Hernani, La florida, 34

Hondarribia, C/Girizi, 2

Irun, Cl Pozuetakogaina 17

Legazpi, El barrena, 18-a

Ordizia, Ctra. Zaldibia, 1