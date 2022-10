Chivite: "El proyecto de Landaben es el mejor financiado del PERTE de VW-Seat"

proyecto de Landaben es "el mejor financiado de todo el PERTE que han presentado Volkswagen y Seat", ha sostenido la presidenta Elque han presentado", ha sostenido la presidenta María Chivite , quien ha asegurado que Navarra va a estar a la vanguardia de la movilidad eléctrica ante las críticas de Navarra Suma que ha acusado a su Ejecutivo de "no hacer la tarea" y "llegar tarde".

El debate en torno a esta cuestión se ha producido en el pleno de control al Gobierno, donde el portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza , ha preguntado al Ejecutivo sobre las iniciativas del Gobierno para mantener las empresas y el empleo en el sector de la automoción.

Esparza, quien se ha mostrado muy crítico con la gestión del Gobierno navarro, ha pedido a la presidenta "menos prepotencia y autocomplacencia", que escuche a la sociedad navarra y que se reúna con el sector.

En su intervención ha aludido a los datos de la EPA que sitúan a Navarra como la sexta comunidad de toda España con la tasa de paro más baja, cuando "siempre habíamos estado entre las mejores" y ha presentado una tabla comparativa de Navarra y Cataluña para concluir que es evidente que "Cataluña tiene más ayudas al sector y esto es un riesgo".

En relación al PERTE del vehículo eléctrico, ha insistido en que el Gobierno lo ha vendido "como la solución a todos los problemas, generado expectativas que no se han cumplido".

Son "líderes de la propaganda", ha dicho el portavoz de NA+, quien ha insistido en que en ese PERTE Navarra no está suficientemente representada, ya que de 62 empresas solo 5 son de Navarra, lo que "no se corresponde con el peso del sector". "No sé donde han estado, llegan tarde", ha dicho al Ejecutivo.

Su discurso ha sido rechazado por Chivite, quien ha comenzado señalando que "si va a decirme que está llegando la catástrofe anticipo que no y que Navarra va a estar a la vanguardia de la movilidad eléctrica".

"Siento que los datos le desmientan", ha aseverado precisando que la "EPA es una encuesta" y que hay 13.610 personas más trabajando ahora que cuando comenzó la legislatura, así como que hasta el Banco de España reconoce que Navarra es una de las cinco comunidades en las que el programa MOVES tiene impacto positivo.

Chivite ha manifestado que están ejecutando los fondos "con celeridad y eficiencia" contribuyendo con recursos propios que la industria ha valorado y ha destacado el "esfuerzo económico" que se está haciendo para sacar la vía del tren de la planta de Landaben.

Ha remarcado que trabajan de la mano del Cluster de Automoción y de Volkswagen en materia de formación y que tienen diferentes líneas de ayudas, además de apoyar que se prorrogue el contrato releve que termina el 31 de diciembre.

En lo relativo al PERTE, tras señalar que los sindicatos lo han calificado como "muy positivo", ha reprochado a Esparza que "ni siquiera sea capaz de valorara un inversión de 400 millones".

Chivite ha valorado además en su intervención como una "buena noticia" el preacuerdo alcanzado en el convenio del metal.