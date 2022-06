Convierte el stock inmovilizado de tu almacén en ingresos con la plataforma E-trading

Uno de los problemas a los que se enfrentan hoy en día las empresas es el stock (materias primas o productos terminados) que mantienen en sus almacenes. Tener inmovilizado un importante volumen de estas existencias tiene como consecuencia la inmovilización de recursos financieros y puede suponer la falta de liquidez para adquirir lo que en ese momento sí es necesario.

Trade Monsa, con sede en el polígono Talluntxe II de Noáin, ha creado la plataforma web E-trading para visibilizar y comercializar los stocks inmovilizados de las empresas. Lo ha hecho en su afán por seguir emprendiendo justo cuando cumple 10 años como empresa. Fue la primera en aplicar el modelo de negocio de origen norteamericano de trader, muy común en Estados Unidos, ofreciendo servicios de suministros a empresas latinoamericanas, estadounidenses, canadienses y europeas.

Su fundador y gerente, Carlos Montenegro, explica que "cuanto mayor es la rotación de las existencias, mayor es la rentabilidad de las empresas. Su acumulación por obsolescencia, descatalogación, devoluciones o finales de series juega en contra de las empresas, convirtiéndose rápidamente en un lastre financiero que puede arrastrarse durante años".

E trading resuelve la necesidad, por un lado, de vender productos inmovilizados o descatalogados en almacenes y, por otro, de contar con material industrial difícil de encontrar en los canales habituales. Cuando alguien compra a través de E trading, la empresa que tiene ese material en su almacén envía el producto al centro logístico de Trade Monsa, que se encarga de hacérselo llegar al comprador. "Solucionamos el problema a quien busca algo antiguo y a quien lo tiene y no sabe qué hacer con ese material, y además desconoce que alguien en el mundo lo está necesitando”, cuenta Montenegro. Pone además un ejemplo: "Hay empresas que no pueden implantar sistemas de iluminación led de golpe por la alta inversión que supone. Lo nuevo lo colocan ya led, pero al mismo tiempo, tienen que mantener lo antiguo y consumir lámparas fluorescentes o halógenas".

Para arrancar el proyecto, Montenegro explica que hicieron pruebas piloto con dos empresas de Pamplona con delegaciones a nivel nacional, con resultados plenamente satisfactorios, porque visualizaron y confiaron desde su presentación que sería la solución al problema de los inventarios inmovilizados que les aqueja a ellos y a un gran número de empresas. También destaca y agradece el encomiable respaldo y apoyo de la Cámara Navarra de Comercio e Industria a E trading. Y por supuesto una mención especial al comité de dirección de Trade Monsa conformado por Marian López, Laura Del Hoyo y Usue Zulet "por su profesionalidad, dedicación, implicación y el entusiasmo manifiesto en el desarrollo de este proyecto que ve la luz hoy".

Este emprendedor cuenta, como anécdota, que incluso escribió una carta manuscrita a Jeff Bezos, fundador de Amazon. "Era un momento en el que necesitaba un punch, un extra de motivación. Y la motivación llegó, mes y medio después de enviar la carta y cuando ya me había olvidado del tema. Recibí un correo de Alice Powers, su asistente personal, en el que decía: "Espero que no le importe que responda en nombre de Jeff. Aunque lee su correo, su agenda no siempre le permite responder personalmente, su idea le parecía estupenda, por lo que quería comunicarme con usted para informarle que me he tomado la libertad de enviar su información a nuestro departamento de desarrollo comercial y soporte técnico".