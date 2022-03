Enrique Ordieres: "CINFA va a seguir invirtiendo en Navarra, creando empleo y valor"

Enrique Ordieres Sagarmínaga, presidente de CINFA, es el primer galardonado con el Premio Navarra Empresarial, una iniciativa conjunta de la Confederación Empresarial Navarra (CEN) y Diario de Navarra - DN Management, que cuenta con el patrocinio de CaixaBank. El presidente de CINFA ha recibido el galardón en un acto que ha contado con la presencia de más de 250 directivos y empresarios de Navarra. Este premio nace con el objetivo de reconocer anualmente la trayectoria de empresarios referentes en la Comunidad foral e impulsar su papel y valor social.

La entrega del premio la ha iniciado Francisco J. Girao, director de Defensa, Seguridad y Aeroespacial en Atrevía. “Estoy encantado de estar en esta ciudad, que es preciosa incluso fuera de San Fermín”, ha iniciado su intervención en un tono amable. Ha sido una de las personas que se ha acercado hasta Ucrania para traer a personas, es una iniciativa que parte desde Atrevía. “Nos gusta ser partícipes e incluso protagonistas del cambio, actores del cambio. Surgió la idea de montar un convoy, que tiene que ser coordinado con las autoridades y responsabilidad. Nos fuimos hasta Varsovia, un convoy de 12 vehículos a recoger a 50 personas (mujeres y niños en su mayoría) y hubo dos tipos de paisaje humano allí: madres y abuelas, mujeres endurecidas en los gestos y en cómo se expresan o desconfían de ti al principio, y niños, que para mí fue lo más duro personalmente. Con mucha diferencia. Cuando llegué a Varsovia, al centro, estaba concienciado de que “no te pueden ver afectado de ninguna forma”. Pero ha recordado a Matei, un niño de tres años, que conoció en su viaje. “¿Por qué tiene que pasarle esto”?, se preguntaba.

Francisco J. Girao, director de Defensa, Seguridad y Aeroespacial en Atrevía, ha hablado sobre la guerra de Ucrania, y cuál será su futuro. También sobre China, que “si apoya a Rusia supondrá dos cosas: primero que Rusia desaparece como primer actor de nivel internacional, se configura así ya porque se ve que no tiene poder militar más allá del nuclear, y segundo lugar veríamos el nuevo mundo bipolar. Se vería ya a las claras que esto a lo que vamos es a un mundo de EE UU vs China, con Europa intentando sacar la cabeza. Rusia pasaría a ser un actor de segundo nivel”, ha explicado. Ha señalado que en algún momento habrá que elegir, “si haces tus tratos con China o con Estados Unidos”. “La razón y la guerra se llevan muy mal, veremos a ver qué sucede”, ha terminado.

Diario de Navarra

Isabel Moreno, directora territorial de zona Ebro de CaixaBank, ha recordado durante su discurso que “estos dos últimos años han puesto en riesgo nuestra capacidad de resistencia y superación punto y cuando parecía que la pandemia tocaba su fin y todos confiábamos en volver a una vida más normal, nos sorprende una guerra que se está cobrando la vida de personas inocentes y provocado el éxodo de muchas otras”

Ha continuado explicando que “la actividad económica había ido mejorando a lo largo del año pasado. En el último trimestre en España alcanzamos un crecimiento del PIB ligeramente superior al 5% en términos interanuales, con un amplio consenso en las previsiones de que en 2022 superaríamos holgadamente esa cifra”.

“Este galardón que patrocinamos desde CaixaBank y que está impulsado por Confederación Empresarial de Navarra (CEN) y Diario de Navarra, quiere ser un reconocimiento público a la figura de las personas que estáis al frente de las empresas, generando empleo, liderando el progreso y el desarrollo, y dirigiendo la transformación de nuestro sistema productivo”, ha explicado Moreno sobre el premio.

La directora territorial de zona Ebro de CaixaBank se ha referido al premiado, Enrique Ordieres con las siguientes palabras: “Enrique Ordieres ha entendido, como pocos, que una organización sostenible es un imperativo empresarial. Gracias a su gestión directa, CINFA ha constituido el germen de distintos spin-off vinculados al sector de la salud, uno de los ejes de la economía Navarra. Bajo su dirección, CINFA ha cometido un considerable crecimiento inorgánico superando con nota el reto de integrar diferentes personas y culturas empresariales. y gracias a la apuesta de Enrique Ordieres por la I + D + I, CINFA ha continuado con su expansión manteniendo, a su vez, una sólida salud financiera”, ha indicado Isabel Moreno.

“Las cifras que acompañan a la gestión de Enrique son innegables: uno de cada cuatro genéricos que se venden en España es de CINFA, de manera que en nuestros hogares tenemos una media de ocho medicamentos de la compañía navarra. Pero no quiero olvidarme de otro aspecto importante para Enrique y en el que CINFA también ha destacado: su compromiso con el desarrollo de una sociedad mejor. Prueba de ello es el millón y medio de euros que donaron en 2020 para paliar los efectos de la pandemia. El trabajo en equipo es otra de sus convicciones y también su modelo para gestionar personas, bajo esta premisa, los más de 2.000 profesionales que ahora mismo trabajan en la compañía”, ha descrito Isabel Moreno. “Termino recordando una frase que Enrique Ordieres dijo en una ocasión: "si no hay honestidad no hay éxito empresarial a largo plazo. Puede haber una cuenta de resultados buena, pero será coyuntural". Creo que todos los que estamos aquí compartimos esta idea que representa al líder empresarial, y que, como Enrique Ordieres, busca generar riqueza, garantizar un futuro próspero, y, sobre todo, mejorar la vida de los demás. Enhorabuena Enrique por este merecido premio”, ha terminado la directora territorial de zona Ebro de CaixaBank.

La presidenta del Gobierno, María Chivite (presidenta del Gobierno de Navarra) ha sido la encargada de otorgar el galardón a Enrique Ordieres. Tras la entrega, el premiado ha dedicado unas palabras a todos los que se han acercado al Hotel Tres Reyes.

Para el galardonado han sido unos días muy intensos, “llenos de emociones”. Ha comenzado con una frase que le dijo un “buen amigo farmacéutico, tus amigos no tienen por qué ser los que te acompañan en momentos difíciles, sino los que se alegran de tus éxitos. Tengo que decir, que a lo largo de estos 20 días he tenido cantidad de buenos mensajes, llenos de cariño, y agradezco por supuesto a mi familia”.

Con este premio, Enrique Ordieres se ha acordado de su padre. “Me lo imagino recibiendo este momento sentado en su butaca, callado, orgulloso y disfrutando en su discreción. Estaría orgulloso, y de alguna forma este galardón va dedicado a él”, ha comentado.

Se puso al mando de CINFA en 2006, y para él supone “un orgullo increíble poder estar a la cabeza de más de 2.000 personas”. Para él, “las empresas cambian y la gente cambia, pero en CINFA se mantienen los valores y que las personas que toman decisiones son personas sensatas y con valores, y eso no tiene precio”.

CINFA es líder en medicamentos genéricos en el mundo, en España especialmente. De los 20 más vendidos, 11 llevan su marca. Un liderazgo que se vio fortalecido y que realizó una gran labor social en la pandemia. Desde CINFA, el inicio de la pandemia se vivió “de manera angustiosa'', señala Ordieres.

“Hay veces que tengo que volver a recordar esos momentos, pero fueron horribles. Con muchísima responsabilidad también, porque los navarricos somos (aunque yo sea de Bilbao) muy austeros y sencillos en contar y decir las cosas, pero la responsabilidad de ser la compañía que más medicamentos ponemos a disposición de los pacientes españoles es una gran responsabilidad. Sobre todo cuando pensamos en aquella época que no sabíamos qué iba a pasar, la fábrica tenía que seguir funcionando. Cientos de personas trabajando día a día para que todo funcionase. Tengo que destacar el compromiso de las personas de CINFA, fue emocionante”, ha recordado.

Enrique Orideres es farmacéutico y vive su profesión “de manera intensa desde CINFA”. Sobre esto añade: “Los farmacéuticos se han volcado en esta pandemia. Hay que sacar lo que hemos aprendido de esta situación, y es que la salud es muy importante. Si no la tienes, no tienes ni fuerza ni ganas. Y se nos han privado muchas cosas por este virus”, ha destacado.

“Estoy muy orgulloso de las personas de CINFA, porque son grandes personas”, se ha referido al personal de la empresa que preside. También ha argumentado que el propósito de la empresa “es mejorar la calidad de vida de los pacientes, y es algo que se puede hacer de muchas maneras”.

Respecto a cómo ve la sociedad navarra la planta de CINFA, Enrique Orideres opina que se sienten "muy queridos y valorados, empezando por el Gobierno de Navarra. CINFA siempre ha tenido el apoyo de Navarra". Respecto a la nueva planta de Olloki siente emoción, "es maravilloso". Ha continuado: "Quiero dar tranquilidad también sobre todo a la presidenta, CINFA va a seguir invirtiendo en Navarra, vamos a seguir invirtiendo y creando riqueza. Vamos a seguir generando valor y creando puestos de trabajo. La sensación que me produce ser presidente es responsabilidad. Contamos con el mejor equipo humano que puede tener una gran compañía como la nuestra. Nos mojamos y trabajamos todo lo que se puede para llevar prosperidad a Navarra y España", ha terminado su intervención.

Para finalizar el acto, la presidenta de Navarra, María Chivite, tras dar la enhorabuena al premiado ha dirigido unas palabras a los asistentes. “En primer lugar quiero dar la enhorabuena a Enrique Ordieres, por toda una trayectoria dejando huella. La creación de empleo vinculado a CINFA es una buena noticia. El sector ha cobrado visibilidad con la pandemia, y se ha convertido en un sector imprescindible. La ciudadanía ha entendido que sin medicamentos, somos más vulnerables”, ha comenzado la presidenta.

Comparte la idea de que Enrique Ordieres representa y responde el espíritu del galardón, que reconoce a personas referentes en la Comunidad foral que permiten impulsar su papel y valor social. “Quienes ejercen el valor empresarial, tienen un papel importante en el arraigo con la comunidad, la apuesta por el talento e innovación, la creación de empleo y los valores ‘Marca Navarra’, que con este galardón quedan visibilizados y en la persona de Enrique Ordieres acreditados”, ha desgranado María Chivite.

La voluntad del gobierno, ha anticipado la presidenta, es “seguir trabajando con ese espíritu de colaboración público privada que genera un círculo virtuoso. Y ahí, quien gana, es Navarra, la comunidad con mayor calidad de vida gracias, también, al potente sector de salud que tenemos. Y eso es fruto de la comunidad que viene detrás”, ha comunicado.

Aunque María Chivite también ha hecho hincapié en que la guerra de Ucrania “ha supuesto complicar más todo, y generar más incertidumbres”. Por eso, ha añadido, “esperamos que Europa tome medidas valientes que permitan atajar la urgencia para bajar el precio de la energía, y permitan transformar el modelo productivo y avanzar hacia la autosuficiencia energética de Europa para evitar que esto vuelva a pasar y vuelva a sufrir”.

Ha querido decir que “Navarra tomará sus propias medidas, las que sean pertinentes y necesarias con las administraciones. Tenemos claro que las familias y los sectores afectados deben contar con ayudas de forma eficaz y ágiles”. Ha finalizado su intervención señalando que “el año que viene se solicitarán las obras del canal de Navarra. La comunidad en general, y la Ribera en particular, están cerca de tener agua de calidad”. También ha destacado la apuesta que ha hecho la planta de Volkswagen en torno al coche eléctrico, y la inversión de electrificar la planta de Navarra “que permite trabajar con horizonte'. Porque Navarra tiene futuro y hay esperanza”, ha concluido.