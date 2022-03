Sayas y Adanero piden explicaciones a la ministra Calviño sobre el coche eléctrico

diputados navarros Sergio Sayas y comparecencia en el vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, falta de apuesta por Navarra" respecto al coche eléctrico. Los Carlos García Adanero han pedido laen el Congreso de la Nadia Calviño , para que explique lo que consideran una "" respecto al

Los diputados navarros -suspendidos de militancia de UPN dos años y medio por no respetar la directriz del partido de apoyar la reforma laboral- han expresado su "preocupación con la decisión de Volkswagen de instalar la planta de baterías en Sagunto". "VW es una pieza estrategia para nuestra Comunidad, no solo en términos de empleo directo e indirecto, sino como motor económico y foco de innovación industrial; por eso es altamente preocupante que Navarra no haya sido valorada para la instalación de la planta de baterías", han afirmado.

Sayas y Adanero han asegurado que la "lejanía de Sagunto respecto a Navarra supone que nuestra Comunidad pierda un peso vital en el circuito de la industria del automóvil en nuestro país".

debilidad del Gobierno de Por otro lado, han señalado que "la noticia era esperada y tiene que ver con la Chivite y su entrega a la defensa de los intereses de su partido en lugar de a la Comunidad que preside". "Llevamos mucho tiempo denunciando la falta de compromiso del Gobierno de España con el coche eléctrico en Navarra y Chivite ha optado por mirar para otro lado, en lugar de defender el empleo y el futuro económico de Navarra", han afirmado.

En opinión de los dos diputados, "en vez de hacer fuerza ante el Gobierno de España para poner en valor la trayectoria y la idoneidad de la planta de VW en Landaben y la necesidad de apostar por Navarra en las inversiones del PERTE del coche eléctrico, Chivite se ha dedicado a disfrazar de discreción lo que en realidad era dejación". "Y mientras Chivite miraba para otro lado, la apuesta del Gobierno de Sánchez por la planta de Martorell en lugar de por Navarra era evidente y este hecho no hace más que constatarlo", han añadido.

Por todo ello, los diputados navarros han solicitado la comparecencia de la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, en el Congreso de los Diputados para que "explique de forma concreta el apoyo que el Gobierno piensa dar al coche eléctrico en Navarra sin palabrerías y sin mensajes vacíos". "Navarra no puede esperar más ante un pilar tan estratégico y vital para su presente y su futuro como es la industria del automóvil y el Gobierno de España debe comprometerse de forma real y concreta con el empleo que esta industria genera en nuestra Comunidad", han asegurado.