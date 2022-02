El beneficio neto de Viscofan asciende un 8,6% en el ejercicio 2021, alcanzando los 133 millones de euros

ha ascendido un 8,6% en el ejercicio 2021, alcanzando los 133 millones de euros y obteniendo un "máximo histórico" de cifra de negocios, EBITDA y resultado neto, con lo que ha superado los objetivos para este año. El beneficio neto de la empresa Viscofan , con sede en Navarra,, alcanzando los 133 millones de euros y obteniendo un "máximo histórico" de cifra de negocios, EBITDA y resultado neto, con lo que ha superado los objetivos para este año.

Así lo han dado a conocer desde la empresa este jueves en un comunicado, en el que han trasladado que el importe neto de la cifra de negocios se sitúa en los 969,2 millones de euros, con un crecimiento del 6,3% frente al año anterior, y que se han alcanzado los 246,7 millones de euros de EBITDA, lo que supone un aumento del 5,2% frente al año anterior.

Además, se han obtenido 92 millones de euros de Capex en el conjunto de 2021, "anticipando los proyectos de inversión en capacidad para atender al incremento de demanda".

Según la empresa, la "fortaleza" de los resultados operativos permite reducir la deuda bancaria neta a diciembre de 2021 hasta 1,8 millones frente a los 38,2 millones a diciembre de 2020, financiar una mayor salida de caja por inversiones, y el pago de dividendos en el ejercicio de 78,3 millones.

El Consejo de Administración ha acordado proponer a la Junta de Accionistas la distribución de un dividendo complementario de 0,43 euros por acción, que sitúa la remuneración total de 2021 en 1,84 euros por acción, un 8,2% más que la remuneración total del año anterior.

El presidente del Grupo Viscofan, José Domingo de Ampuero y Osma, ha afirmado que han concluido el periodo estratégico MORE TO BE "con los mejores resultados" de su historia, "en uno de los periodos más exigentes como consecuencia de la pandemia, la volatilidad e incertidumbre de los mercados".

"Quiero destacar el trabajo y compromiso del equipo humano de Viscofan, que han cumplido con los principales proyectos estratégicos, lo que nos ha permitido aprovechar la oportunidad única de crecimiento de estos años, contrarrestar la inflación, mejorar la retribución a nuestros accionistas y mantener una sólida posición financiera", ha subrayado.

Según ha añadido, desde esta situación de partida comienzan "un nuevo plan estratégico para seguir transformando Viscofan en una compañía aún más fuerte y sostenible", donde "a pesar del adverso contexto de inflación de materias primas y energía" ven "con optimismo un futuro de crecimiento".