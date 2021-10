El rejuvenecimiento de VW terminará con 450 relevos y 100 salidas incentivadas

El rejuvenecimiento parcial de la plantilla de Volkswagen Navarra, que previsiblemente se completará con la prejubilación de 450 veteranos entre 2019 y 2022 y la incorporación de otros tantos jóvenes, no logrará rebajar suficientemente la edad media de la plantilla, que en la actualidad sigue cercana a los 48 años. La medida no ha conseguido digerir al gran contingente de trabajadores que se incorporó a la fábrica entre 1986 y 1992, muchos de los cuales continúan en la factoría y cumplirán los 61 años en un lustro o dos, por lo que el comité pretende que se prorrogue el plan acordado con el IX convenio colectivo al menos otros cinco años más.

A los 450 trabajadores prejubilados mediante el contrato de relevo, algo que fue posible gracias al Real Decreto Ley de Medidas Urgentes para el impulso de la Competitividad Económica de la Industria y el Comercio aprobado en 2018, habría que sumar en torno al centenar de salidas incentivadas. Así, en total acabarán dejando la fábrica hasta el año que viene unos 550 veteranos, una cifra que no alcanza el objetivo fijado inicialmente de sacar a 650 trabajadores mayores de 61 años y sustituirlos por jóvenes. Tal como están las cosas, la mitad de la plantilla fija, situada en unos 4.300 empleados, sigue teniendo más de 50 años, aunque la edad media baja si se tienen en cuenta los 450 eventuales necesarios para cubrir el absentismo estructural y que tienen en su mayor están en la veintena o la treintena.

A esta situación se ha sumado la crisis pandémica y, últimamente, la escasez de suministros de microchips que también han tirado por tierra, por el momento, el compromiso de contratar hasta 500 nuevos empleados al margen del programa de rejuvenecimiento. De haberlo conseguido, el problema del envejecimiento de la plantilla de Volkswagen Navarra no resultaría tan acusado como lo sigue siendo a día de hoy pese a la pequeña mejoría registrada.

MÁS JOVEN, PERO ES INSUFICIENTE

Según los últimos datos disponibles, la franja de edad hasta los 31 años ha pasado del 3,7% que representaba en 2017 al 8,7% actual. Este aumento también se observa entre los empleados de 32 a 41 años, que suponían el 12,2% en 2017 y ahora son el 15,7%. Fruto del proceso de rejuvenecimiento, los trabajadores entre 42 y 51 años han perdido peso desde el 43,1% de 2017 al 29,7% actual. Curiosamente, son los mayores de 52 años los que también han aumentado respecto a 2017, que pasan del 41% al 45,9%, debido a la natural evolución vegetativa de la plantilla. Y es precisamente sobre este grupo donde se pretende atajar el problema del envejecimiento.

Aunque el coste de la operación para la empresa puede ser inicialmente cuantioso, a medio y largo plazo se compensará sobradamente. De hecho, el ahorro anual por la sustitución de veteranos por jóvenes puede oscilar entre los 4.000 y los 8.000 euros por empleado si se tiene en cuenta el recorte en el pago de trienios y las categorías superiores. El plan tomará como base el aprobado con el IX convenio, que fijaba la jubilación parcial de los trabajadores de producción al llegar a los 61 años y ocho meses, algo que, gracias a la acumulación de jornada y a permisos retribuidos, permitía su retirada definitiva, en función de la antigüedad, entre los 61 años y dos meses y los 61 años y seis meses.

No obstante, hay un importante obstáculo legal que tapona dar continuidad al plan de rejuvenecimiento, ya que el Real Decreto Ley de Medidas Urgentes para el impulso de la Competitividad Económica de la Industria y el Comercio que el PSOE aprobó en 2018 para la continuidad del contrato de relevo fijó como límite para este instrumento el 31 de diciembre de 2022. Ahora los sindicatos están presionando para que se amplíe este plazo y ya han logrado arrancar algunos compromisos en ese sentido por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. En ese sentido, el secretario general de Industria, Raül Blanco , se comprometió la semana pasada durante su visita a Volkswagen Navarra que iba a impulsar la continuidad del contrato de relevo más allá de 2022.