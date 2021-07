Nano Tudela entra en concurso y necesitará un plan de viabilidad

Nano Automotive de Tudela, después de que la propia compañía, dedicada a la fabricación de aros para rodamientos de vehículos y con una plantilla de 125 personas, lo presentara voluntariamente hace unas semana por, según reza el auto judicial, encontrarse “en estado de insolvencia inminente”. El Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Pamplona ha declarado en concurso de acreedores a la empresa, después de que la propia compañía, dedicada a la fabricación de aros para rodamientos de vehículos y con una plantilla de 125 personas, lo presentara voluntariamente hace unas semana por, según reza el auto judicial, encontrarse “en estado de insolvencia inminente”.

Lo que no ha solicitado es la apertura de la fase de liquidación, lo que implicaría el cese de la actividad de la empresa. De hecho, sigue produciendo con normalidad, teniendo en cuenta que su único cliente es el grupo SKF, especialmente la fábrica de Tudela, ubicada junto a Nano, aunque también sirve a otra planta en Italia.

Eso sí, a partir de ahora, tiene la obligación de presentar un plan de viabilidad para la continuidad de su actividad, lo que implicaría tanto un proyecto industrial, como también otro para pagar el dinero que debe a sus acreedores.

Una cantidad que, por el momento no se ha hecho pública, aunque el auto considera el procedimiento como ordinario, lo que implica que la deuda supera los 5 millones de euros a más de 50 acreedores, algo que puede implicar que sea mucho mayor.

PLAN DE VIABILIDAD

En caso de que la empresa presente el plan de viabilidad, tendrá que recibir el visto bueno del administrador concursal que ha nombrado la juez, y de ella misma.

El siguiente paso sería intentar llegar también a un acuerdo de pago a los acreedores que estos últimos tienen que aceptar y que, en la mayoría de los casos, implica quitas a la deuda con cada uno de ellos o aplazamientos en los pagos. Esto permitiría que pudiera continuar con su actividad. A quienes no se debe nada en estos momentos es a los trabajadores.

En caso contrario, es decir, que no se presente el plan de viabilidad o que no sea aceptado por los citados anteriormente, llevará a la compañía a entrar en liquidación, lo que implica cesar la actividad y vender todos sus bienes para pagar la mayor deuda posible.

En estos momentos, la declaración de concurso de acreedores implica la suspensión de los pagos de toda la deuda generada hasta el 15 de julio, fecha en la que la juez emitió su auto y nombró administrador concursal.

En el auto judicial figura que la empresa ha trasladado que, hasta ese día, no ha desatendido ninguna obligación de pago, “encontrándose al corriente en el pago de sus obligaciones laborales, de seguridad social, fiscales y con proveedores”.

Eso no quiere decir que no tenga deuda, ya que ahí no se incluye toda la generada con anterioridad a esa fecha, pero que tiene que pagarse en fechas posteriores. Su abono también queda suspendido con la declaración del concurso.

CONTROL DEL ADMINISTRADOR

Los dueños de la compañía, un grupo coreano, continuarán con la gestión y podrán disponer del patrimonio de la empresa, pero será el administrador el que tenga que autorizar cualquier gasto a partir de esa fecha para comprobar que son beneficiosos para la continuidad de la actividad y con el objetivo de no generar más deuda que pueda perjudicar a los acreedores.

Al mismo tiempo, el juzgado ya ha trasladado a los acreedores la nueva situación de la empresa para que comuniquen al administrador concursal la deuda que mantiene Nano Automotive con ellos y se puedan personar en el proceso.

Nano Automotive, que tiene sus instalaciones en el polígono Las Labradas, compró la empresa en 2015, después de su anterior propietario, el también grupo coreano KPF, presentara otro concurso de acreedores que acabó con la liquidación de la compañía.