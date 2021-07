La ex junta de Protección Civil de Tudela culpa a NA+ de su dimisión

Navarra Suma “se han marcado con la agrupación de voluntarios”. De hecho, señalaron que el principal causante de su renuncia es precisamente el equipo de gobierno actual, “con el que a día de hoy somos incompatibles”. La ex junta de Protección Civil de Tudela , que presentó su dimisión a finales de junio, argumentó ayer su decisión “en las notables diferencias” que desde el equipo de gobierno de“se han marcado con la agrupación de voluntarios”. De hecho, señalaron que el principal causante de su renuncia es precisamente el equipo de gobierno actual, “con el que a día de hoy somos incompatibles”.

A partir de ahí, los integrantes de la junta (Jesús Peleato, presidente durante más de 7 años y con otra década como responsable de operativos de la agrupación; Nuria Jiménez, subjefa de operativos; Lorena Íñiguez, subjefa de formación; y María Fort, secretaria) fueron detallando las causas que les han llevado a dimitir. “Se han incumplido muchas promesas que son más que necesarias para el correcto funcionamiento de la agrupación, sin motivo aparente. La agrupación lleva más de 35 años, ahora se intenta politizar el voluntariado, cosa que ya se hizo saber al alcalde en la asamblea del año pasado y lo negó”, señalaron.

"SOLOS" EN LA PANDEMIA

Y se refirieron a la situación vivida durante la pandemia. “Nos hemos sentido solos, con excepción de alguna foto y declaraciones en redes. Se nos ha negado el reconocimiento que nuestros voluntarios merecen y que infinidad de Ayuntamientos han realizado mediante la concesión de medallas covid por los servicios prestados de la Asociación Nacional de Agrupaciones de Voluntarios de Protección Civil. Algunos voluntarios superaron las 400 horas de servicios durante la pandemia, expuestos a un riesgo tanto para nosotros como para nuestras familias”, explicó Jesús Peleato, que seguirá como presidente en funciones hasta que se elija una nueva junta.

reconocimiento se solicitó al Añadió que estese solicitó al Ayuntamiento , pero “lo denegó en varias ocasiones por falta de presupuesto”. “Al final, fue llevado a cabo el 30 de junio durante la asamblea con recursos de la propia asociación”, indicó.

En su comunicado, la junta que ha dimitido se centró también en los problemas de medios que tienen para desarrollar su trabajo. Recordó que hace 3 años todos los grupos municipales se comprometieron a evaluar la situación de la agrupación, pero que, ahora, “el equipo de gobierno actual nos indica que ellos en ese momento no estaban gobernando, por lo que no han seguido adelante con ello”.

Y se centraron en la adquisición de un vehículo que iba a sustituir a otro que tiene 25 años de antigüedad y “que no ofrece la seguridad suficiente para ejercer nuestra labor”. “El alcalde se comprometió, pero a fecha de hoy, dos años y medio después, todavía no ha llegado y ahora se culpa al ya ex jefe por no solicitar suficiente presupuesto”. Algo que negaron porque aseguraron que se dio el coste completo, pero separado, el vehículo por un lado y el resto de complementos (señalización, sirenas, etc.) aparte. “Pero desde el Ayuntamiento se olvidaron de los complementos y se sacó a licitación solo con el presupuesto del vehículo, por lo que nadie se presentó al concurso y continuamos un año más sin vehículo”, recalcaron.

RIESGO DE DESPLOME

Otra de las críticas se refirió al estado de su sede. Apuntaron que una zona de techumbre del almacén tenía problemas y se llegó a desplomar en parte hace más de año y medio. “Se colocaron unos tablones para sujetarlo con puntales, pero urge la necesidad de arreglarlo por el riesgo e inseguridad existente de que se desplome todo y ocurra una desgracia”.

Sobre la opción de repararlo, explicaron que el Ayuntamiento dice que debe participar la comunidad de vecinos. “Supone unos 4.000 euros, existe grave riesgo de derrumbe, como han manifestado los técnicos municipales. Háganlo y reclamen después a quien correspondan”, afirmaron.

Por último, criticaron que el contacto presencial con el alcalde es “inexistente” porque añadieron que “siempre tiene ocupada su agenda” y que, desde que el ex jefe presentó su dimisión, “todavía no se ha puesto en contacto con él”. “Nos sorprende, ya que tampoco contesta a peticiones para reunirnos con él, lo que demuestra el nulo interés que tiene por la Agrupación Municipal de Protección Civil de Tudela”.

Peleato lamentó haber tenido que llegar a esta difícil situación y desde la junta saliente añadieron que no quieren entrar en “otras valoraciones, acusaciones o faltas a la verdad”. “Al parecer el alcalde no entiende que nosotros también dependemos de nuestros trabajos y de la familia. Somos personal voluntario que pone a disposición de la ciudadanía su tiempo libre y sus medios”, concluyeron.