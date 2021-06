“Desde hoy y hasta 2030 el precio de la luz marcará una senda descendente”

Javier Sáenz de Jubera (Mieres, 18 de junio de 1957) es uno de los ejecutivos más reconocidos del sector eléctrico. Una buena parte de su dilatada trayectoria profesional la ha desempeñado en EdP (antes Hidroeléctrica del Cantábrico) donde ostentaba el cargo de director general hasta que la petrolera francesa Total le fichó en diciembre de 2020 para dirigir su negocio eléctrico en España tras haber comprado a la compañía lusa (EdP) su cartera de clientes domésticos, entre ellos 100.000 contratos de electricidad y gas en la Comunidad foral, y los dos grupos de gas ubicados en Castejón. El gigante francés desembarcó en España, donde opera desde el pasado 28 de mayo bajo la marca TotalEnergies, con importantes planes de expansión en marcha. Tiene claro que en su transformación de petrolera a compañía multienergética la inversión en renovables será crucial. La batalla en el plano comercial la dará a partir de septiembre. Este ingeniero asturiano que este mes ha cumplido 64 años asume con fuerzas renovadas una responsabilidad que le da la oportunidad de poner el broche de oro a su carrera profesional.

¿Cuáles son hoy los números de TotalEnergies en Navarra?

Tenemos las dos centrales de gas de Castejón que dan empleo a algo más de 50 personas de forma directa y en torno a 100.000 contratos de electricidad y gas. Navarra es un mercado importante para nosotros.

¿Qué objetivo se marcan en el corto-medio plazo?

En general nuestro objetivo para los próximos cinco año es incrementar nuestra cartera de clientes en España en un 40%. En Navarra los números son ya importantes por lo que aumentar la cartera un 20% sería razonable. Es un mercado difícil y con mucha competencia. Al igual que el vasco o el asturiano, aquí las eléctricas tradicionales tienen mayores tasas de penetración lo que dificulta la captación de nuevos clientes. La ventaja es que cuando logras captar a ese cliente es más fiel que en otros territorios como puede ser Madrid, la comunidad con mayor tasa de movilidad de los clientes. Ocurre lo mismo cuando se analizan los niveles de morosidad, tanto a nivel privado como público.

Vuestra campaña por captar nuevos clientes va a llegar en un momento de cabreo generalizado a cuenta de la subida de la factura de la luz. ¿Le preocupa?

Para abaratar el recibo sólo hay una receta: renovables, renovables y renovables. Pero lo importante no es abaratar el precio de la luz mañana sino tener un horizonte de que la energía sea barata a medio y largo plazo, más allá de pequeños cambios regulatorios, que se harán para ajustar las situaciones temporales.

Entenderá que a los consumidores sí les preocupe qué va a pasar mañana. ¿Seguirá subiendo el precio de la energía este año?

No sé cual va a ser el precio de la energía en el último trimestre de este año pero sí que en 2030 el precio será mucho más barato que hoy. Y que desde hoy y hasta ese año seguiremos una senda descendente, que tendrá en el descenso algún punto alto o bajo, pero con una clara tendencia a la baja gracias a las renovables.

¿Cómo piensan atraer nuevos clientes si la mayoría ni siquiera entiende su factura?

Nuestro objetivo pasa por explicar de forma clara cuánto se van a poder ahorrar con nosotros. A partir de septiembre pondremos en el mercado una oferta muy competitiva en precios. Queremos tener a parte de una buena calidad de servicio, la propuesta más barata del mercado y podemos hacerlo. Tenemos detrás una multinacional que es el segundo productor de gas del mundo y en electricidad vamos a ofrecer a todos nuestros clientes energía verde generada aquí.

¿Abrirán oficina en Navarra?

Es un tema que estamos valorando. Ahora mismo tenemos 14 oficinas comerciales en toda España y valoramos la posibilidad de abrir alguna más. Históricamente teníamos oficinas en Asturias, Cantabria, País Vasco, Murcia y Cataluña y, en los últimos años, hemos abierto nuevas en Getafe y Valladolid como pilotos. En función de los resultados, podríamos abrir alguna más.

En plena carrera por liderar la transición ecológica, TotalEnergies apuesta por las renovables pero con el gas como combustible de transición. ¿No les penaliza en su objetivo de ser una compañía neutra en carbono en 2050?

Todo lo contrario. Es una forma de avanzar hacia ese objetivo. En esta década -hasta 2030- aspiramos a bajar 20 puntos nuestra dependencia en producción de petróleo, subiendo 10 puntos en renovables y otros 10 en gas. Pensamos que el gas es un combustible absolutamente necesario para este periodo de transición.

¿Y cómo están de salud las centrales navarras par afrontar esa transición?

El grupo 3 acaba de pasar un proceso global de revisión en el que hemos invertido 20 millones de euros en renovación de equipos y que dio empleo durante tres meses a casi 500 personas. El grupo 1 ya había pasado con anterioridad (a finales de 2019) esa revisión por lo que las dos están plenamente operativas para funcionar. Son de las centrales de gas de España más eficientes y las que entran con más facilidad al mercado. Nuestra impresión es que los dos ciclos van a tener una larga vida.

¿Se ha sumado TotalEnergies a la carrera por el hidrógeno verde?

Tenemos a nivel mundial un equipo dedicado al hidrógeno verde con diferentes proyectos en estudio y alguno de ellos en España. Es un combustible de futuro que va a jugar un papel importante en las renovables pero pensamos que aún le faltan cuatro o cinco años para ser industrializable y de utilización masiva.

Hablan de instalar 5GW de generación solar en cinco años con una inversión de 4.000 millones en toda España. ¿Nos va a tocar algo aquí, en Navarra?

Desafortunadamente no, pero una de las cosas que vamos a potenciar en esta comunidad son las inversiones en las propias instalaciones de los clientes (ya sea en viviendas o en industrias) tanto de autoconsumo como relacionados con la movilidad eléctrica con un futuro claro. Hace años el autoconsumo no era rentable en el Norte pero ahora mismo sí. No será una gran inversión, pero sí muchas pequeñas inversiones.

En cuanto a la movilidad le diría que, en los primeros cinco meses del año, en España se han matriculado 27.000 vehículos entre eléctricos e híbridos enchufables. Es una cifra aún pequeña pero muy superior a la del año anterior.

El objetivo es llegar a los 3 millones en 2030. ¿Le parece un objetivo factible?

Sí, y para ello, aunque hacen falta puntos de recarga en las carreteras, también y sobre todo van a ser necesarios en las viviendas y las empresas. Estamos empezando a tener relaciones con clientes para ver las posibilidades que existen.