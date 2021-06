'CachoBeer', la cerveza de alcachofa vuelve a triunfar

Actualizada 23/06/2021 a las 06:00

La cerveza artesana con alcachofa de Tudela ‘CachoBeer’ que, desde hace tres años elaboran el tudelano Pedro Madorrán Pérez y el fontellero Carlos Orta Serrano, ha sido galardonada, por segundo año consecutivo, en el prestigioso Barcelona Beer Challenge.



Un certamen al que se presentaron 1.167 cervezas de 232 cerveceras de todo el mundo que compitieron por hacerse con una medalla en los 60 estilos que otorgaban premios. 'CachoBeer' obtuvo en esta ocasión una medalla de bronce en la categoría Lager Internacional, que se suma a la de plata conseguida en la pasada edición en esta misma modalidad.



La entrega de los galardones fue en Badalona y “como el año pasado no pudimos ir por la pandemia, en esta ocasión nos dieron las dos medallas juntas”, apunta Pedro Madorrán, quien no oculta su satisfacción por este nuevo premio en este concurso en el que 40 jueces certificados evaluaron y cataron las cervezas, y que “es el más importante de cervezas artesanas a nivel nacional y también está cogiendo ya fama a nivel internacional”. En su categoría, los primeros fueron Dangerous Blondy, de Nevada, y los segundos Monaco, de Birrificio Artigianale Horo.



Conseguir esta nueva medalla supone “un reconocimiento y, sobre todo, darnos a conocer y hacer muchos contactos”, señala. “Por ejemplo, distribuidores y gente del mundo de la cerveza se fija en los premiados en todas las categorías, y hemos visto que contactan con nosotros a raíz de los resultados del concurso. Y se nota que suben las ventas y contactos por Internet”, explica, al tiempo que destaca la importancia de la visibilidad que da a una iniciativa como la suya, puesta en marcha en 2018 y con la que van, según dice Madorrán, “poco a poco”, ya que la compaginan con sus respectivos trabajos en el sector del caucho industrial -Orta- y en el del transporte, en el caso de Madorrán.



Una iniciativa que estos dos amigos decidieron emprender para contar con una cerveza “que sea representativa de Tudela”. “La familia de Carlos es la quinta generación de agricultores, pero yo no tengo nada que ver con el campo. Viajo bastante por el trabajo y me gusta la cerveza. Cuando llego a distintos lugares me gusta pedir cerveza artesana de la ciudad o el pueblo al que voy. Y veía que no teníamos una cerveza en Tudela y la Ribera que sea representativa de aquí, por lo que la idea surgió en una sobremesa de amigos”, eligiendo para su producto una verdura tan típica en la comarca como la alcachofa. “Después fue ir haciendo pruebas para conseguir el sabor que queríamos”, comenta.



LA TERCERA, EN OTOÑO

Desde que comenzaron, producen ‘CachoBeer’ en una empresa de Lérida. “Tienen una fábrica para gente como nosotros que está empezando, y fabricamos allí. Nuestra intención es llegar a producir en la Ribera y tener una fábrica en el momento en que tengamos un volumen de producción para ello”, indica.



Para dar ese paso, considera que “falta menos de lo que pensábamos”, aunque no se aventura a dar un plazo. “Queríamos lanzar un nuevo tipo de cerveza también con alcachofa de Tudela, nuestra tercera receta, en marzo o abril, y lo hemos retrasado a septiembre u octubre. Esa no es la mejor fecha para lanzar una cerveza, porque se consume más en verano, pero como ya tenemos todo, la haremos, conforme a nuestro plan de negocio, que es sacar una cerveza cada año”, comenta.



Ahora tienen la ‘CachoBeer’ Lager y la ‘CachoBeer’ IPA. “Esta última es más refrescante y tiene más aromas tropicales que la Lager y la sacamos porque la demandaba la gente. La Lager es menos cítrica y apta para celíacos. La nueva es una cerveza más para invierno, con más graduación. La alcachofa aporta a nuestras cervezas un matiz herbal. Al final del trago se notas esos toques herbales”, comenta.



Madorrán dice que están vendiendo ‘CachoBeer’ en ciudades como Madrid, Barcelona o Pamplona. “Vender una cerveza artesana en Tudela y la Ribera es más complicado que en estas ciudades por el precio. Pero bueno, vamos poco a poco”, afirma. Una caja de 12 unidades de Lager cuesta 25 euros; 28 € de IPA, y 26,50 € mixta -6 de Lager y 6 de IPA-.



Añade que sus principales clientes son de restauración a nivel nacional. “Son restaurantes especializados en verdura, que les gusta tener una cerveza que lleve alcachofa. Por ejemplo la tiene Rodrigo de la Calle, del restaurante El Invernadero de Madrid, que tiene estrella Michelín”, comenta.



“También está creciendo la venta online, igual debido a la situación actual por la pandemia, aunque mucha gente aún desconoce que llevamos las cajas de cerveza a la casa de quien quiera”, refleja Madorrán, quien dice estar muy contento por este nuevo premio “y también de que abran más los bares porque han estado muy ‘apagados’ con la pandemia, pero ahora ya se van animando”.