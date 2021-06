El Parlamento de Navarra apoya a los empresarios de Tierra Estella en su demanda eléctrica

Actualizada 16/06/2021 a las 12:33

La comisión de Desarrollo Económico del Parlamento foral ha mostrado este miércoles su apoyo unánime a la demanda de los empresarios de Tierra Estella de disponer de un abastecimiento energético suficiente para favorecer la actividad económica y el desarrollo de las energías renovables.



Durante una sesión de trabajo, en la que han sufrido un corte de suministro eléctrico, el secretario general de la Confederación Empresarial de Navarra (CEN), Carlos Fernández Valdivieso, ha sostenido que la vertebración del territorio no se concibe sin desarrollo empresarial y éste necesita de infraestructuras básicas.



En este caso una subestación eléctrica con "visión a largo plazo" para la que Red Eléctrica ya tiene un proyecto después de "muchas vueltas", ha dicho, y añadido que el mismo prevé finalizar la subestación en 2023-2024 y podría satisfacer las actuales demandas dejando aún margen para futuras necesidades pero "el freno" parece estar en la "tramitación" en el Gobierno de Navarra.



La razón, ha señalado, es que "no es un proyecto sencillo" y por eso ha comentado que "si entre todos fuéramos capaces de que se finalice en 2023, mejor que en 2024".



Y es que la ausencia de esta subestación supone, según ha explicado Guillermo Erice, presidente de LASEME, la asociación de empresarios de Tierra Estella, un problema de abastecimiento que impide la implantación de nuevas empresas e imposibilita seguir el camino de las renovables para avanzar en la descarbonización que quiere Europa.



"Nos preocupan las oportunidades que no podemos dejar pasar, que debemos aprovechar al máximo", ha comentado, y agregado que por ejemplo no se puede instalar un parque solar porque no pueden mover la energía que produciría y han perdido proyectos de 5 millones de inversión por no tener capacidad de abastecimiento eléctrico ya que Tierra Estella consume el 90%.



A ello Erice ha sumado que esta zona tiene las líneas eléctricas más largas de Navarra por falta de esa subestación y cualquier microcorte afecta a la totalidad de los 90 km.



Para Juan Luis Sánchez de Muniáin es necesario apoyar el desarrollo empresarial con suelo, infraestructuras (agua, electricidad y comunicaciones) y una fiscalidad "razonable y adecuada" y es el Gobierno el que "debe tomar las riendas y poner soluciones ya" porque resulta "inaudito" que en una zona "dinámica" como Tierra Estella se "esté hablando de cortes eléctricos que impiden el desarrollo normal de una empresa".



Javier Lecumberri, del PSN, ha indicado que las prioridades son la cohesión territorial y la apuesta por las infraestructuras como forma de desarrollo y calidad de vida, y a partir de ambos ejes la situación de Tierra Estella "exige una solución" con infraestructuras de exportación e importación que den "estabilidad al consumo", por lo que ha apoyado el plan de Red Eléctrica y asegurado que Navarra "hará lo que pueda por agilizarlo".



Por Geroa Bai, Mikel Asiáin ha defendido una "mayor soberanía energética para Navarra porque dependemos totalmente de la planificación eléctrica del Estado" pese a la "necesidad imperiosa" de una subestación en la zona, ya reclamado por el Gobierno de Uxue Barkos, por lo que ha dado un "apoyo total e histórico" a las demandas empresariales y más cuando "es primordial para la cohesión territorial que toda la comunidad vaya a una".



Laura Aznal, de EH Bildu, ha calificado de "del todo imprescindible para la cohesión territorial y el desarrollo económico que haya un desarrollo empresarial satisfactorio", lo que implica "contar con las infraestructuras necesarias" y la situación en Tierra Estella, que "con más autonomía podríamos evitar", es "inaceptable" , por lo que ha pedido una apuesta pública por las renovable y soluciones "dimensionadas".