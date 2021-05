Ayudas directas para compañías que presten servicios discrecionales

Actualizada 23/05/2021 a las 06:00

La caída de la facturación en el ámbito discrecional del transporte interurbano de viajeros ha sido casi total desde el inicio de la pandemia, con una merma de usuarios superior al 80%. Recuperarla es el gran caballo de batalla de las compañías cuya actividad está más ligada al turismo y los eventos. Si nada se tuerce, las empresas que prestan estos servicios y demuestren una caída de la facturación en 2020 de al menos el 30% con respecto al ejercicio anterior podrán acogerse a la próxima convocatoria de ayudas directas en la que trabaja ya el Ejecutivo foral con cargo, previsiblemente, a fondos europeos. Serán las primeras ayudas directas que recibe el sector del transporte interurbano de viajeros por carretera desde el inicio de la pandemia.

De momento se desconoce si la convocatoria, que se espera contemple una ayuda máxima de 200.000 euros por empresa, será con cargo a los REACT o al real decreto del pasado 12 de marzo de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial. Una ayuda que, cuando menos, permitirá aliviar la delicada situación por la que atraviesan muchas empresas. Algunas, como Autobuses Sánchez, fundada en 1942, tuvieron que cancelar tras la irrupción de la pandemia todos los viajes que tenían contratados. Desde comuniones a bodas pasando por excursiones de grupos (jubilados, asociaciones...) y circuitos, nacionales e internacionales, con las agencias de viaje. Otras como Autocares EDSA llegó a tener 50 autobuses totalmente parados en su nave de Barbatáin -tienen bases en Lloret de Mar y Palma de Mallorca-. Aunque realizan el trayecto Aibar-Pamplona, dependen fundamentalmente del turismo y algo del transporte escolar. En 2020 su facturación cayó un 65% y aún hoy parte de su plantilla (son 80 trabajadores) sigue en ERTE. Su director comercial, Sergio Estarriaga Latasa, dice que “algo de actividad se está recuperando, pero un 10-15%, como mucho”. “Lo normal en este mes sería ir a nuestra nave y no ver ni un autobús, pero hoy, sin excursiones ni viajes de jubilados, todas están al completo”. A finales de junio, tras el final del curso escolar, el grueso de la plantilla volverá al ERTE. Las empresas más ligadas al turismo confían en recuperar la normalidad a partir de septiembre pero con la vista puesta ya en 2022.

Te puede interesar

Autobuses Sánchez, regentada por Ramón Resano Olcoz y su mujer María José Sánchez Lure, cuenta con once autobuses -el último lo compraron justo antes de la pandemia, en octubre de 2019- y dan trabajo a otros seis conductores. Todos fueron incluidos en un ERTE tras la declaración del primer estado de alarma. Hoy el 100% está en activo para poder realizar los transportes escolares y el laboral. Son una de las empresas que trasladan a trabajadores de Volkswagen Navarra desde sus lugares de residencia. Realizan el trayecto Falces-Landaben pasando por Olite, Tafalla, Pueyo, Barásoain, Campanas y Beriáin. Pero se encuentran, asegura María José, “a no más de un 40% de actividad. Algún colegio se está animado a salir pero es mínimo”. Dice que de no ser por la pandemia este mes tendrían que estar “al 120%”. Para esta empresa la temporada fuerte empieza en marzo y se prorroga hasta principios de julio. “Esta siendo un año aún más duro que el pasado porque entonces aún contábamos con algo de remanente. Prefiero no hacerme ilusiones con la ayuda que podría llegar”. De momento, sólo han cobrado los 2.200 € de autónomos y los créditos ICO que tendrán que devolver. “Ni aunque nos den 200.000 euros compensaremos lo perdido”, lamenta.