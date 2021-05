Cinfa distribuirá el primer test de antígenos de autodiagnóstico sin receta

Actualizada 11/05/2021 a las 18:06

La compañía farmacéutica navarra Cinfa distribuirá en exclusiva en las farmacias españolas el primer test de autodiagnóstico de covid-19 sin necesidad de prescripción, un test que, según señala, se caracteriza por su "uso sencillo y alta fiabilidad".

Dicha prueba cuenta con la certificación del organismo notificado TÜV SÜD, designado por las autoridades sanitarias, que garantiza que su diseño y la información facilitada para su uso son aptos para que pueda ser realizada por usuarios no profesionales, informa en un comunicado.

Esta prueba, que Cinfa comercializará en España tras llegar a un acuerdo con el proveedor de productos médicos IES Medical, se usa ya con éxito en otros países europeos, y supone una medida barrera clave para la lucha contra la covid-19, junto a las mascarillas y las vacunas.

Según apunta, una vez aprobada la modificación del Real Decreto 1662/2000 de 29 de septiembre sobre productos sanitarios para diagnostico “in vitro”, previsiblemente en el mes de mayo, su uso podrá generalizarse en el entorno doméstico, laboral, escolar o social, contribuyendo así a frenar la pandemia.

El presidente de Cinfa, Enrique Ordieres, apunta que de esta forma dan un paso más en la lucha "contra la pandemia, poniendo al alcance de los españoles el primer test de antígenos de autodiagnóstico covid-19 para venta sin prescripción. Hacerlo de la mano de las farmacias garantiza, además, llegar a todos los rincones de nuestro país con las máximas garantías y el valor añadido del consejo de sus profesionales para un uso correcto".

"Sin duda, el acceso de la población a esta prueba supondrá un hito en la lucha contra la covid-19, como lo están siendo las vacunas", sostiene.

A diferencia de los test que requieren de la asistencia de personal cualificado, este tipo de test permite al usuario recoger su propia muestra, de manera no invasiva, ya que se toma de las fosas nasales anteriores y no requiere introducir el bastoncillo con profundidad.

De esta forma, según explica, la prueba permite una identificación rápida (15 minutos) y fiable de casos positivos, además de reducir la exposición del personal sanitario.

Su precisión es "muy alta", sostiene la farmacéutica, que precisa que "este test se debe realizar para la detección cualitativa del antígeno del virus SARS-CoV-2, no para saber su concentración exacta, es decir, nos informa de si estamos contagiados o no, pero no del nivel de carga viral".

En cuanto a los resultados señala que un "positivo indica la presencia del virus SARS-CoV-2 en la muestra. Es una prueba diagnóstica de infección activa; es decir: con una alta probabilidad, existe una infección en curso, aunque no presente síntomas". En este caso es recomendable contactar con el centro de salud para realizar un test PCR que verificará el resultado.

Por su parte, un resultado negativo significa que "no se detecta la presencia del virus SARS-CoV-2 en la muestra", apunta Cinfa, que señala que si se tiene duras al respecto lo más indicado es contactar con un profesional sanitario.