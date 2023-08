La caída de las ventas y el exceso de vino almacenado marcan la nueva vendimia

El sector del vino arrastra una crisis crónica, a la que cada año se van sumando nuevos ingredientes. Si durante la pandemia fue el cierre de la hostelería y el desplome de las exportaciones a mercados importantes, como por ejemplo China para la Denominación de Origen Navarra, en esta ocasión la escalada de la inflación, que ahoga a las familias desde distintos frentes (hipotecas, facturas, cesta de la compra más cara, etc) está detrás de una caída de las ventas de vino más importantes en los últimos tiempos a nivel mundial. Baja el consumo y no se produce menos vino. En la DO Navarra, en el primer semestre del año se ha vendido un 10% menos de vino que en el mismo periodo del año pasado. Resultado: los depósitos y barricas de muchas bodegas están llenas o casi llenas en vísperas de iniciar la vendimia, con un nivel de stock más allá de lo razonable. En el caso de la Comunidad foral de Navarra, se calcula que hay una cosecha entera sin dar salida, en torno a 25 millones de litros.

En este complicado escenario comercial se enmarca el pistoletazo de salida de la recogida de uva en las variedades blancas de la Ribera de Navarra que comenzará esta semana. Por segundo año consecutivo, el calor ha adelantado la cosecha y sus fechas de inicio en las distintas zonas de la comunidades serán similares a las del año pasado, que fue calificada desde la propia denominación como “la vendimia más temprana de la historia” (arrancó el 18 de agosto).

“Los años normales ya se nos empiezan a olvidar. En Cascante comenzaremos hacia el 24, similar al año pasado”, comenta el gerente de Nuestra Señora del Romero, Mario Bellido.

GRANO PEQUEÑO DE SANO Y DE CALIDAD

Además de ser una vendimia madrugadora en el calendario, la cosecha de 2023 se caracteriza porque la sequía no restará cantidad (mucho viñedo se riega) y, aunque el grano, en muchos racimos es más pequeño, todo indica a que en las 9.500 hectáreas de la DO Navarra se recogerán entre 66 y 68 millones de kilos, en torno a un 10-12% más que el año pasado.

“Un factor positivo es que todas las variedades de uva, desde la garnacha al tempranillo y el cabernet, han cuajado bien. No ha fallado ninguna, como suele ocurrir otros años”, comenta Bellido. En su bodega cooperativa, los 130 viticultores prevén vendimiar 2,5 millones de kilos.

SIN DESTILACIÓN DE CRISIS, UN AGRAVIO

Hace ya meses, desde principios de años, se intuía que el exceso de existencias era un problema de cara a la nueva vendimia. Por eso, comunidades como La Rioja, País Vasco, Galicia, Extremadura y Cataluña han puesto en marcha ayudas para destilar vino (dedicarlo a uso industrial) y aligerar los almacenamientos. En el caso de La Rioja incluso se ha asociado la ayuda a que la bodega compre vino a viticultores por encima de los costes de producción. El Gobierno de Navarra, como ha denunciado UPN, no ha habilitado ninguna ayuda para la destilación en crisis, lo que deja a las bodegas de toda la comunidad en peor situación competitiva que el de bodegas donde sí se ha ayudado al sector.

VENDIMIA EN VERDE EN 391 ha EN TODA NAVARRA

Lo peor, según las bodegas, es la caída del consumo y saberse en un mercado “inseguro”, cuya evolución se desconoce. En España, antes de la pandemia el consumo interno anual era de 11 millones de hectolitros. Hace dos años se recuperó y ahora ronda los 9 millones, unos 200 millones de litro menos.

La medida que sí ha llegado a Navarra para aliviar la crisis, pero de manera casi imperceptible es la llamada vendimia en verde, subvencionada desde Madrid. En toda Navarra se han aprobado 391 hectáreas de vendimia en verde (retirarla antes de cosechar) y se estima que la mayor parte se ha realizado en municipios navarros integrados en la DOC Rioja, como Azagra y San Adrián.

La inflación y el tsunami de subida de costes, demoledores

El vino, víctima del encarecimiento de la cesta de la compra. Entre las consecuencias de la elevada inflación figura el descenso del consumo de vino en los hogares. El vino no es un producto esencial y las familias, a la hora de abrocharse el cinturón, prescinden de esta bebida ligada a la tradición y cultura ancestral de los pueblos navarros. Hoy bebemos menos vino que hace un año y eso condiciona el trabajo de los viticultores y de las bodegas. La situación en España no es excepcional. El consumo también está cayendo a nivel mundial.

El consumo del vino cae un 7% en 2022. Según un estudio de EAE Business School, el consumo total de vino ha bajado de los 13,40 litros por habitante al año a los 12,93 litros.

Escalada de costes. Aunque los datos varían según las fuentes, hoy casi lo que menos cuesta en una botella de vino es el precio de la uva. El precio de las botellas (el vidrio) ha subido más de un 30 % y el del corcho se ha encarecido en un 20 % y el de las cajas de cartón y embalaje de las botellas se ha incrementado en más de un 45 %.

Existencias sin salida. La confluencia de todos los factores anteriores ha originado un stock en las bodegas que ahoga sus cuentas.