Si Volkswagen Navarra se resfría...

De un tiempo a esta parte, las noticias referidas a Volkswagen Navarra no invitan a los aplausos. La factoría de Landaben ha entrado en una espiral de reveses e incógnitas que está haciéndose extensa y, lo peor, preocupante. Respecto a la planta de baterías lo único que se conoce a esta hora al cien por cien es que la fábrica navarra sale malparada en comparación con la de Martorell, que tendrá su propia planta, en sus propias instalaciones y con personal propio, mientras que las baterías para los coches de VW Navarra las hará Hyundai Mobis y habrá que ver si dentro o fuera de Landaben. El presidente del comité de empresa habla de “hartazgo”, “situación límite” y “confrontación” si no hay acuerdos. El ERTE regresa a la fábrica navarra por falta de piezas, la producción va a recortarse en 15.000 coches, no se contratarán eventuales... Se dice que, si Volkswagen se resfría, Navarra estornuda. Y viene corriente.