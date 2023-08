Ternua invierte un millón de euros en su planta de Etxalar en tecnología

El grupo de ropa deportiva Ternua, de la localidad de Arrasate (Guipúzcoa), tiene previsto invertir un millón de euros entre los años 2022 y 2026 en la planta navarra que tiene en Etxalar (Navarra). Esta inversión va destinada a la incorporación de nueva tecnología que permita aumentar la producción un 30%. El objetivo es poder llegar a fabricar en 2026 más de un millón de pares de calcetines y 100.000 prendas interiores térmicas al año. Fruto de estos planes inversores ya se han incorporado a la planta ocho máquinas italianas tejedoras de calcetines de puntera cerrada, una forma de producción que responde al objetivo de evitar molestias en la práctica del deporte y eliminar el desperdicio de material. Así lo explicó Miren Olaetxea Indaburu, jefa de compras de la planta y directora de producto de todo lo que se fabrica en Etxalar.

La planta de Etxalar, que es propiedad de Ternua desde el año 2015, cuenta con una plantilla de 47 personas (seis personas se han incorporado en los dos últimos años). En su gran mayoría, el 70%, es personal del mismo Etxalar.

Para atender su producción, la planta de Etxalar compra hasta 70.000 kilos de hilos, la principal materia prima, que adquieren en España y Portugal, junto con las etiquetas, que obtienen en su mayoría en Gráficas Zokoa, de Huarte. Con estos dos materiales fabrican para el grupo vasco productos que están en contacto con la piel, como calcetines, pantalones, camisetas, mallas, en diferentes modalidades. En total, salen de la planta unas 300 diferentes referencias y el 95% de lo que fabrican es prenda deportiva.

Estas previsiones de incrementos también tienen su traslado en la facturación. La planta navarra en 2022 facturó tres millones de euros, del total de 31,5 millones de euros del grupo. La empresa cuenta con alcanzar en Etxalar unos ingresos de cuatro millones de euros en 2023 y superar los cinco millones en 2026.

Esta planta es la única fábrica con la que cuenta el grupo Ternua. En la actualidad supone el 10% de la producción total del grupo y el objetivo es que en 2026 represente el 20%. El resto de la producción procede de otras fábricas con las que colabora y que están ubicadas en el extranjero, como Portugal, Túnez, este de Europa y Asia.

CALCETINES DESDE 1985

La localidad navarra cuenta con esta fábrica desde 1985. Fue en ese año cuando siete personas del pueblo decidieron impulsar una cooperativa para crear su propio puesto de trabajo. Comenzaron fabricando calcetín deportivo con tres máquinas de segunda mano en una pequeña nave de 200 metros cuadrados de la localidad. La empresa fue creciendo y en 1997 decidieron constituir una sociedad limitada. Así nació la empresa Industrias Savidai(el nombre respondía a las iniciales de los socios originarios). La marca elegida para comercializar sus calcetines fue Lorpen, que en euskera significa conquista o logro y que hoy se mantiene. En 2001, ya dedicados a un producto técnico y especializado, se trasladaron a una nave de 2.600 metros cuadrados, en una parcela de 4.500 metros cuadrados, donde hoy continúan. En la empresa, que llegó a tener más de un centenar de trabajadores, entró en 2002 la sociedad de capital riesgo navarra pública, Sodena, con un 45%. En 2015 el grupo Ternua compró la totalidad de la empresa.

alberto galdona

"Yo quería quedarme en el pueblo"

También ella se pregunta qué hace una ingeniera de caminos trabajando en una fábrica de calcetines. Dice que fue casualidad, que uno de Etxalar le dijo que buscaban a alguien y se presentó. Así fue como Miren Olaetxea Indaburu (Etxalar, 1986) se incorporó a ‘la fábrica’, el nombre con el que se ha conocido siempre a la planta que hoy es de Ternua. “En un pueblo de 800 habitantes tenemos una planta número uno, pero siempre la hemos conocido como ‘la fábrica’, sin saber mucho más, salvo que daba empleo al pueblo. Yo no conocía muy bien qué hacía, pero quería quedarme en el pueblo y trabajar ahí me lo permitía. Eso es lo que me atrajo”, explicó. Se incorporó en 2012 y, después de pasar por varios puestos, ahora es jefa de compras de la planta y director de producto de toda la producción, bajo la dirección general de David Uría.