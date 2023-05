Entrecanales (Acciona): "La empresa familiar debe afrontar la disrupción climática"

Durante su conferencia, bajo el título 'Liderando la descarbonización de la economía desde la empresa familiar' ha aludido ante una nutrida representación del empresariado navarro a la "responsabilidad que tenemos como empresarios" y a "la importante oportunidad empresarial" que abre el nuevo escenario climático "a una generación que ha vivido una era de grandes avances". "La esperanza de vida ha subido hasta una media global de 72 años. En Navarra, en 2021, llegaba a los 82,2 años. Ha sido por la mejora de la medicina, los cuidados médicos y la reducción de la tasa de mortalidad infantil, que ha caído un 43%", ha argumentado antes de recordar las "señales" que han empezado a aparecer en las ultimas tres décadas con incrementos de la concentración de C02 en la atmósfera hasta niveles nunca vistos. "Este incremento es el principal causante del aumento de temperatura global en 1,2 grados. En Pamplona, la media anual de 2022 fue 3,3 grados superior a la media histórica. 2022 fue el año más cálido desde que hay registros y no parece que 2023 tenga mejor pinta".

Para el CEO de Acciona , la "buena noticia" es que "los sistemas ecológicos tienen una enorme capacidad de regeneración". La mala, "que llevamos más de 40 años en los que no estamos permitiendo esa regeneración". "La amenaza no es tanto al planeta por su capacidad regenerativa, lo que está en juego es nuestro propio modelo de progreso, el desarrollo de la humanidad tal y como lo conocemos. En la tierra ha habido cinco extinciones masivas y todos hemos visto a lo largo de 450.000 años cómo han mejorado nuestra condiciones de vida a costa del planeta. Ahora podríamos estar iniciando una sexta extinción masiva". "Lo mío no es filantropía, es puro pragmatismo. No les he venido a hablar de emergencia climática, ni quiero evangelizar ni sonar apocalíptico, mi intención es transmitir la oportunidad que esto supone. Las empresas prosperamos porque proveemos a la sociedad de los bienes y servicios que nos demanda y cuanta más demanda haya más prosperarán las empresas y mayor oportunidad tendremos de ofrecer soluciones al reto más grande al que se enfrenta la sociedad", ha defendido ante los varias decenas de empresarios navarros que han seguido su conferencia. Ha querido hacer hincapié en que a pesar de que las empresas familiares entendemos mejor el contexto en el que operamos, en las encuestas el 67% reconocen que prestan poca atención al cambio climático. "Es una anomalía en la tradición largoplacista de la empresa familiar que no nos podemos permitir. Las transformaciones que se van a producir como consecuencia del cambio climático están consideradas como una de las disrupciones más relevantes. Las empresas familiares están bien dotadas para liderar la transformación de la disrupción climática y la sociedad nos lo demanda". Para el empresario, la pregunta no es si debemos actuar, sino si la velocidad a la que las actuaciones se están produciendo van a conseguir revertir la situación a tiempo. "La necesidad de acelerar la descarbonización empieza a mandar señales clave. Es la oportunidad más importante de nuestro tiempo. Va a haber una reasignación de recursos económicos entre entre activos fósiles y cero carbono". Al termino de su intervención, ha querido recordar que "cuando hace 30 años se empezó a hablar de Responsabilidad Social Corporativa, la sociedad valoró que las empresas familiares eran las que más avanzadas estaban en este campo. En todos los sectores en lo que trabajan existen ahora oportunidades para convertirse en lideres de descarbonización y regeneración medioambiental. Véanlo como la más grande oportunidad empresarial de nuestro tiempo. Serán empresas más atractivas, les protegerá de costes emergentes y fortalecerá la vinculación de los empleados. Como empresas familiares comprometidas que somos lo hacemos no solo porque pensemos en los riegos y busquemos el crecimiento, sino por una vocación de compromiso filantrópico que nos empuja a intentar contribuir con un futuro mejor", ha concluido.