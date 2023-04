Canasa pide un 2% más a los regantes del Canal de Navarra y estos se niegan

Las negociaciones entre los 2.600 regantes del Canal de Navarra y la sociedad pública Canasa, administradora de la obra hidráulica, atraviesan, de nuevo, un momento tenso. Con el 2023 empezado, todavía no se ha llegado a un acuerdo sobre la tarifa anual que deben abonar los productores a la citada sociedad. El Consejo de Administración de Canasa (formado en un 60% por el Gobierno central y en un 40% por el Gobierno de Navarra) ha planteado a los regantes una subida del 2% de la tarifa (en conjunto aportan a Canasa en torno a 7 millones de euros al año). Sin embargo, la Comunidad General de Regantes del Canal de Navarra (CGRCN) se niega de manera rotunda, como dejó este viernes claro su presidente, Félix Chueca, durante la asamblea anual de la comunidad celebrada en Olite. La Comunidad General integra a las comunidades de regantes de base de cada uno de los tramos del Canal de Navarra que están en funcionamiento. “Las relaciones están rotas”, afirmó Chueca.

La propuesta de los regantes contempla pagar un 2% más pero solamente en la parte fija de la tarifa (el dinero que se abona a Canasa por conducir el agua desde Itoiz) y que vienen a ser unos 99 euros por hectárea al año. Mientras, quieren mantener sin subida alguna la parte variable, el dinero que pagan por el agua consumida (0,029 céntimos por m3 de agua). “Este planteamiento está condicionado a que en 2023 se desarrolle el marco financiero de toda la zona regable, incluida la 2ª fase”, agregó.

Chueca apeló a la necesidad de un marco tarifario estable, que aporte certidumbre a los regantes. Recordó que el Consejo de Administración de Canasa aprobó promover el “Estudio del nuevo marco tarifario que debe aplicarse en 2020 y años sucesivos, en donde se incluirá el análisis de la figura del usuario expectante”. Según Chueca, no se ha cumplido este compromiso.

"NO HAY AGUA SUFICIENTE"

Con el fin de explicar su posición, los regantes mantendrán la próxima semana una reunión con los cuatro consejeros del Gobierno de Navarra implicados en Canasa. “Queremos que puedan defender nuestros argumentos en el Consejo de Administración porque, aunque Navarra tiene un 40% en Canasa, esta solo paga el 50% del Canal de Navarra. La otra mitad la pagamos los agricultores, de manera que de Navarra sale el 70% de toda la financiación”, detalló.

A la espera de la evolución de las conversaciones, los regantes del Canal de Navarra se muestran preocupados por el impacto que tendrán la 2ª fase -la que llevará agua desde Pitillas a Ablitas- en sus cuotas y en su disposición de agua. “No hay agua Itoiz para 53.000 hectáreas y cada una con una concesión de 6.400 m3 cada una. “Este año podemos regar gracias a que solo hay en riego 30.000 hectáreas, un 60% de lo previsto. Si no, imposible. No hay agua suficiente”, indicó Chueca, quien reclamó exponer “con claridad” a los futuros regantes de la Ribera las obligaciones y los derechos que van a tener al integrarse en el Canal de Navarra: cuotas fijas y variables, dotaciones asignadas por hectárea, etc.