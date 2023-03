UAGN gana las elecciones en los consejos reguladores de CPAEN y Cordero de Navarra

nuevo consejo de CPAEN/NNPEK, que gestionará el organismo durante los próximos cuatro años. UAGN ha sido el sindicato con mayor representación, que ha conseguido dos representantes de producción y un representante de empresas elaboradoras. Este jueves se celebraron las elecciones para el/NNPEK, que gestionará el organismo durante los próximos cuatro años.ha sido el sindicato con mayor representación, que ha conseguido dos representantes de producción y un representante de empresas elaboradoras.

EHNE, que hasta ahora ostentaba la presidencia, ha logrado una vocalía de producción y otra de elaboradores, perdiendo una vocalía respecto a las elecciones pasadas. , que hasta ahora ostentaba la presidencia, ha logrado una vocalía de producción y otra de elaboradores, perdiendo una vocalía respecto a las elecciones pasadas.

Así, el nuevo consejo estará conformado por tres vocalías de UAGN, dos de EHNE, una de Alinar y y una de UCAN.

Como representantes de UAGN de empresas de producción han logrado puesto María José Arrondo, de Fustiñana e Icíar Ezpeleta, de Arguedas. Por otra parte, como empresa elaboradora ha logrado representación Ander Carcar, de Bodegas Bagordi.

EHNE, por su parte, estará representado por Alberto Benito, productor de Sartaguda y Patxi Antxorena de Trigo Limpio.

En cuanto a los censos C y D de empresas comercializadoras e importadoras, han logrado representación ALINAR , que encabezaba la lista José Salcedo Soria S.L. de San Adrian y UCAN representado por AN S Coop.

La toma de posesión de los nuevos vocales y la formación del nuevo consejo será el próximo 13 de abril, donde se elegirá a la nueva presidencia.

Por otro lado, en los comicios de este jueves, UAGN ha logrado también la presidencia de la Indicación Geográfica Protegida Cordero de Navarra. Y EHNE ha revalidado las presidencias de la IGP Ternera de Navarra y la DO Queso del Roncal.

Según han indicado en una nota, los resultados obtenidos en la IGP Ternera de Navarra se pueden considerar como "muy positivos", dado que el sindicato estará representado por cuatro vocales de los cinco que componen el consejo regulador. EHNE ha contado con el apoyo del 66% de las papeletas, con lo que Fermín Irigarai, ganadero de Auritz-Burguete, será el próximo presidente, acompañado por Guillermo Lasa, Carlos Oroz y Joseba Baines.

También EHNE-Nafarroa ostenta la mayoría en el consejo de la DO Queso del Roncal, aunque en este caso no ha sido mediante votación, al ser la candidatura de nuestro sindicato la única que se ha presentado a los comicios. El actual presidente, Lorenzo Sarratea, ha resultado elegido como vocal del censo A, mientras que Jon Ruiz lo será por el censo B y Eduardo Bidaurreta, por el C. El cuarto vocal corresponde a la industria quesera, representada por Javier Urrutia, quien ocupará la vicepresidencia.

En lo que se refiere a la IGP Cordero de Navarra, EHNE-Nafarroa repite los resultados de años anteriores. De este modo, tendrá un vocal en el apartado de raza rasa –Fernando Eslava- y la misma representación en raza latxa, con Patxi Zabalza. Se da la circunstancia de que nuestro sindicato ha obtenido el 40% del respaldo, y ha quedado a solo un voto de sumar el segundo vocal en raza rasa, lo que habría supuesto obtener 3 vocales de los 5 en liza.

Por último, EHNE-Nafarroa no ha conseguido repetir los resultados de hace cuatro años en las elecciones al CPAEN, perdiendo un vocal en el censo A, que representa a los titulares de explotaciones de productores. En aquella ocasión se obtuvo un 63%, mientras que ahora se ha visto reducido al 41,5%.

Alberto Benito, fruticultor de Sartaguda, será la voz de los productores en los siguientes cuatro años, mientras que el ganadero Patxi Antxorena representará al apartado de los elaboradores.