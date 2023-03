El aumento de área de riego en la Ribera se estudiará tras poner en marcha la segunda fase

¿Cuántas hectáreas se pueden regar como máximo con la 2ª fase del Canal de Navarra? Es una pregunta que sigue latente en algunos sectores, aunque, según el proyecto que ahora está en proceso de aprobación definitiva, tiene respuesta clara: 20.214 hectáreas y agua de boca para 17 municipios de la Ribera. Esa pregunta volvió a surgir este viernes en el acto ‘Retos 2023’ sobre esta infraestructura clave, organizado por el Gobierno de Navarra en Tudela. Es una pregunta que sigue latente en algunos sectores, aunque, según el proyecto que ahora está en proceso de aprobación definitiva, tiene respuesta clara: 20.214 hectáreas y agua de boca para 17 municipios de la Ribera. Esa pregunta volvió a surgir este viernes en el acto ‘Retos 2023’ sobre esta infraestructura clave, organizado por el Gobierno de Navarra en Tudela.

Una 2ª fase para la que el Gobierno foral, como resaltó , como resaltó María Chivite , estima que estará lista en 2028, ya que aseguró que las obras se licitarán a final de año y comenzarán en 2024 con 4 años de ejecución. Algo que, sin embargo, algunos, como UPN , ponen en duda porque aseguran que es imposible cumplir esos plazos. El coste se estima en 292 millones de euros y desde el Ejecutivo ya se dijo hace unas semanas que se está trabajando con el Gobierno central para definir su financiación.

La pregunta sobre el máximo de hectáreas la hizo José Cruz Pérez Lapazarán, del PP, que habló de un claro superávit de la concesión de agua sobre la que se consume ahora, pero también Enrique Castel-Ruiz, uno de los agricultores más potentes de la zona.

OPINIONES SOBRE INCREMENTAR HECTÁREAS

La respuesta la dio el consejero Bernardo Ciriza en el cierre del acto, que congregó a más de 60 personas del mundo de la política, empresarial, agricultura... “El Canal de Navarra está pensado como un todo. Todavía no hemos llegado ahí, pero en todas las previsiones se obtiene un óptimo resultado cuando esté desarrollado en su totalidad con las finalidades de abastecimiento de boca, industrial y de riego. Creemos que es en ese momento cuando hay que analizar todas las posibilidades. Y ahí escucharemos a los técnicos, más allá de las ganas que podamos tener desde un Gobierno o desde la calle que pide que se traiga. Los técnicos dirán cuántas hectáreas, cuanto abastecimiento de boca y qué posibilidades hay”, señaló.

Joaquín Puig, subdirector de Sobre el tema también hablaron otros ponentes, como, subdirector de INTIA . “La capacidad de transporte es de 20 m3/segundo y habrá una balsa en Tudela de casi 9 Hm3. Está dimensionado para llevar agua en invierno, llenar la balsa e iniciar abril teniendo 20 m3, más el embalse. No es un cálculo exacto porque depende del tipo de cultivos. Y una cosa es que puedas liberar más agua y otra la capacidad de transporte. Si se pueden liberar esos caudales, podemos priorizar e ir a más de 20.000 hectáreas. ¿Hasta cuántas? Se podría incrementar en un número importante, pero una cosa son las infraestructuras y otras el agua y la gestión”, señaló.

El que sí se mostró más de acuerdo con las 20.214 hectáreas, fue José Enrique Arizón, director general de Aguacanal, encargada de la construcción y gestión de la 1ª fase. “Creo que las 20.200 hectáreas es un número bastante aproximado por el conocimiento que tenemos”, señaló, aunque también, según sus cálculos, se podría llegar a 20.900, añadiendo además que en 2022, año con más consumo con 105 Hm3, se utilizó un 27% menos que la concesión.

Enrique Castel-Ruiz también puso en duda que de las 20.200 hectáreas que contempla la segunda fase, 10.000 ya las riega el Canal de Lodosa y apostó por aprovechar este último y convertir “todo el secano en regadío”.

UNA MODERNIZACIÓN CON VARIOS RETOS

Algo a lo que Puig le respondió que hay que modernizar los canales de Lodosa y el Imperial porque son antiguos y porque el coste de la energía se ha multiplicado por cuatro o por cinco. “Hay tres retos: dar ayudas a las zonas de regadío con problemas energéticos; modernizar el regadío; y la 2ª fase del Canal, unida a la modernización y a la implementación de energías renovables”, señaló.

Y en otra intervención Puig incidió en el uso de renovables. “En la primera fase, el 90% de agua se suministra sin presión. En la 2ª fase habrá más bombeo, pero incluirá energía renovable con placas solares. Eso nos puede dar ventaja, por ejemplo, con Aragón. Habrá menos coste energético y un joven agricultor irá donde esté el sistema productivo, como la agroindustria en Navarra”, dijo.

Lo que sí quiso dejar claro el Gobierno es su apuesta por esta infraestructura, como refrendó María Chivite. “Es prioritaria y estratégica. En la Ribera sabemos bien la importancia de disponer de agua de calidad para el consumo, la agricultura y la industria agroalimentaria”, dijo.

Y señaló que ahora los objetivos son avanzar en la ampliación de la 1ª fase y acometer la 2ª. “En la primera fase hay 1.236 hectáreas de riego de 340 agricultores, que el Gobierno reactivó en plena pandemia; también se reactivaron las obras de ampliación de la 1ª fase, que cuando concluya tendrá 5.428 hectáreas de más de 1.300 agricultores; y la 2ª fase mejorará la calidad de vida de la Ribera. Serán 71 km de doble tubería, dos balsas en Pitillas y en Tudela, esta de 7,9 Hm3, que será el epicentro para disponer de agua.

Ciriza puso además en valor el paso que supondrá. “Llegará agua de calidad a vecinos, agricultores y empresas. 85.000 habitantes dejarán de consumir agua envasada porque la del grifo no es de buena calidad. Para los agricultores, pasar del riego de hace cientos de años a nuevos incrementará la producción y habrá ahorro energético. Y en la industria agroalimentaria, supondrá una mejora en la calidad del producto final”, afirmó.

Eduardo López, CEO de la empresa Gutarra: “Hay que incluir al sector agroalimentario en el proyecto”

Eduardo López, CEO de Gutarra, una de las empresas agroalimentarias navarras punteras, fue claro en el debate del Canal de Navarra. “Es clave tener agua. Nosotros vendemos agua y nutrientes y la necesitamos en tiempo y forma”, aseveró, antes de destacar que se trata de un proyecto “de los pocos que nos unen de verdad”. “Todo el mundo lo quiere, y que funcione”.

Añadió que Navarra tiene agua para cultivar 8 veces más que ahora y auguró que, tras la crisis económica de 2008, la de la falta de vacunas de 2020 y la de problemas de transporte y la energética en 2021, “ahora llega la crisis de la alimentación”. “Las cosas se entienden cuando escasean y, en los próximos años, vamos a tener una crisis del agua. Hay que buscar la soberanía alimentaria y Navarra debería potenciar esta 2ª fase si queremos disponer de agua y hacernos competitivos a nivel internacional”, aseveró.

Dijo que ahora se exporta mucho y que, tras asegurar el suministro de alimentos en nuestra región, hay que intentar duplicar el peso en el PIB del sector agroalimentario. Y lanzó una idea. “El sector agroalimentario no está en la financiación del Canal. Hay que incluir a los agricultores, pero también a los transformadores y comercializadores. Esto va de vender y de sumar proyectos para que no nos sobre agua. Tenemos una bomba que no manejamos bien, como un proyecto global. Tenemos recursos y no es un negocio deslocalizable. Lo que tengamos aquí lo podremos vender”, incidió.

Juan Miguel Sucunza, presidente de la En las preguntas,, presidente de la CEN , le cuestionó qué pediría a los políticos, empresarios... Y la respuesta fue clara. “La clave es que haya empresarios que tiren para adelante, y no hay tantos”, afirmó.

Salvador Fernández, agricultor: “¿Quién paga la 2ª fase? ¿Habrá agua de sobra? ¿Y el relevo generacional?”

Salvador Fernández, agricultor y presidente de la Comunidad de Regantes del sector 4-3 en Falces, dejó claro que “sin el agricultor, este proyecto no va a ningún sitio”. “En esta zona hay mucha tierra de secano y el Canal da muchas más posibilidades, Hubo un parón, pero ahora parece que el proyecto toma carrerilla”, señaló.

Y expuso sus incertidumbres de cara al futuro. “¿Quién paga la 2ª fase? Cuando el Canal esté acabado, ¿habrá agua de sobra? Y luego está el relevo generacional. ¿Cómo se puede incentivar a los jóvenes?”, señaló. Sobre esto último, se preguntó también quién gestionará las tierras, si serán los agricultores o pasará a empresas que presten estos servicios. Además, añadió que el pago del Canal se ha hecho a 30 años. “Lo pagamos en una generación, se podría ampliar a 40 o 50 años”, dijo.

José Enrique Arizón, director general de Aguacanal: “Las redes de distribución, por su uso, van a durar la mitad”

Aguacanal es la concesionaria de la 1ª fase del Canal entre Valdizarbe y Caparroso, donde se han puesto en riego 22.400 hectáreas. Se encargó de su construcción y ahora de su gestión, y su director general, José Enrique Arizón, puso en valor este proyecto de colaboración público-privada. “La primera fase ha sido un éxito y se han cumplido los objetivos. Se ha pasado de 20 cultivos diferentes de regadío a más de 45”.

Pero también se refirió a que es necesario un diseño más robusto de las redes de distribución. “Son tubos de PVC previstos para durar 30 años, pero por su uso van a dudar la mitad. También es deficitario el sistema de drenaje y se necesita más capacidad. Hay sitios donde la salinización del suelo ha aumentado y eso reduce la producción. Hay que solucionarlo y está en la mesa del Gobierno de Navarra”.