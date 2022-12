El talento que retorne y emprenda dispondrá de un mejor trato fiscal

Navarra busca atraer el talento de los investigadores y profesionales desplazados al exterior y fomentar a la vez el emprendimiento de nuevas actividades innovadoras mediante, para lo que acaba de aprobar una batería de medidas que mejoran la fiscalidad de estas actividades. Entre ellas se encuentra la deducción del 30% del rendimiento neto de actividad en los dos primeros años para aquellos retornados que emprendan una actividad innovadora.

consejero de Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra, Mikel Irujo, durante la celebración del quinto encuentro ‘Next. Ciudadanía navarra en el exterior’, que reunió en el auditorio de Civican a cerca de un centenar de personas, entre los navarros que trabajan en el extranjero y representantes de empresas, instituciones y universidades que participan en el programa ‘Next Retorno’ para captar el talento y traerlo de vuelta a Navarra. Así lo destacó este jueves eldurante la celebración delque reunió en el auditorio de Civican a cerca de un centenar de personas, entre los navarros que trabajan en el extranjero y representantes de empresas, instituciones y universidades que participan en el programapara captar el talento y traerlo de vuelta a Navarra.

NEXT "PASAPORTE DE VUELTA"

El presidente de la Fundación Caja Navarra, José Ángel Andrés, fue el encargado de inaugurar el acto y recordó que el programa ‘Next’, del Ejecutivo foral, fomenta los vínculos entre los residentes fuera de Navarra, genera un pasaporte de vuelta y moviliza la oferta y demanda de empleo. “Next pone de manifiesto la utilidad que tienen las alianzas para generar pactos entre lo público y lo privado. Y también pone de manifiesto el buen sistema educativo que existe en Navarra”,

consejera de Relaciones Ciudadanas del Gobierno foral, Ana Ollo, dio la bienvenida a los asistentes y les agradeció su presencia en el exterior. “Queremos facilitar el retorno del talento y crear redes de cooperación para contribuir al bien común”, añadió, refiriéndose al programa ‘Next Retorna’ y a la nueva normativa sobre este asunto. Ladio la bienvenida a los asistentes y les agradeció su presencia en el exterior. “Queremos facilitar el retorno del talento y crear redes de cooperación para contribuir al bien común”, añadió, refiriéndose al programa ‘Next Retorna’ y a la nueva normativa sobre este asunto.

Una iniciativa de la que habló también el consejero de Desarrollo Económico, Mikel Irujo. “Yo tenía que estar aquí porque he trabajado codo con codo con los navarros que ahora están en el exterior”, confesó en referencia a su estancia en Bruselas como diputado y delegado del Gobierno de Navarra en la capital belga. “Cuando estás fuera, tienes que representar a Navarra en todos los sectores (automoción, industria alimentaria, medicina de precisión...) y te das cuenta de que no somos pequeños sino enormes, aunque en número de habitantes (660.000) igualemos a cualquier distrito de París”, comparó. Y relató una anécdota: “Hace poco me fui a cortar el pelo y la peluquera me dijo que me dejara flequillo para disimular las entradas- contó-. No me hizo ninguna gracia pero de ahí me fui directo a la farmacia. Y entre todos los tratamientos capilares ¡había uno elaborado en Navarra!” Recordó así el “enorme potencial” de la industria foral (“la sexta potencia mundial en empresas de congelados”) e insistió en la vuelta de los expatriados. “Si algo están demandando hoy las empresas navarras es el talento”.

Unas cualidades de los trabajadores en el extranjero que destacó también el director general de Acción Exterior del Gobierno foral, Sergio Pérez. En su exposición, hizo un balance sobre los principales ‘hitos’ de 2022 y recordó que en enero del año pasado ya se eliminó un gran obstáculo para los retornados: que tuvieran que acudir a una oficina del Servicio Navarro de Empleo (se ha facilitado que hagan todos sus trámites online). Y subrayó también cómo en marzo se puso en marcha la ‘oficina del retorno’ para que los repatriados no tuvieran que ir de una ventanilla a otra haciendo trámites (Hacienda, Salud, Educación...) “Así resulta mucho más cómodo y práctico”.

EMPRESAS E INSTITUCIONES

Sobre esta misma idea abundó la directora general de Políticas de empresas, proyectos internacionales y trabajo del Gobierno de Navarra, Izaskun Goñi. “Queremos captar el mejor talento en el extranjero, en todo el mundo”. Y recordó cuáles son los sectores estratégicos de Navarra a los que se quiere atraer personal (automoción, industria agroalimentaria, medicina personalizada, industria de energía verde, turismo sostenible, industria audiovisual), todo en el marco, subrayó, “de la sostenibilidad y la digitalización”.

Al finalizar el acto, los responsables del Gobierno reconocieron con el sello ‘Next Retorna’ a las empresas e instituciones navarras que están colaborando en esta acción. Se trata de Areté Activa, Arpa, AIN (Asociación de la Industria Navarra), Cámara Navarra de Comercio e Industria, Colegio de Graduados en Ingeniería, Colegio Oficial de Ingenieros Industriales, Fundación UPNA, Etaletum, Oniria Consulting, Talentix, Universidad de Navarra, Zabala Innovation, CEO Tecnology y Cluster Audiovisual de Navarra.