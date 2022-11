Una red de comercio local que llena de "vida" a la villa de Ribaforada

Ambas coincidieron en apuntar que el tejido comercial y la hostelero de Ribaforada es el que da “vida” a la villa. Eva Litago, propietaria de Flores y Complementos Luisa; y Pili Rodríguez, dueña de Calzados Irene, pusieron ayer voz a esa red de establecimientos locales que, cada día, abren sus puertas para acoger a clientes de la localidad pero, cada vez más, también a otros llegados de distintos municipios vecinos.

Litago explicó que ella es la segunda generación de un negocio que pusieron en marcha sus suegros hace alrededor de 45 años. “Cogimos el relevo en 2005, lo ampliamos de la simple floristería que era originariamente añadiendo la venta de complementos, y aquí estamos peleando contra las grandes superficies y la venta online”, indicó Litago, quien remarcó que “es muy importante que en los pueblos pequeños haya comercio..., y sobre todo para la gente mayor, que no están acostumbrados a las nuevas tecnologías, y que reclaman esa cercanía que no te dan otro tipo de negocios”.

Así como Litago tomó el relevo de un negocio ya en marcha, Pili Rodríguez empezó de cero con su establecimiento de calzado allá por el año 2000. “Fue entonces cuando, por un problema que me surgió, tuve que elegir entre mi hija y el trabajo que tenía. Y elegí estar con mi hija, pero a la vez no podía estarme en casa. Así, gracias a un amigo que es diseñador de calzado, me animó a embarcarme en esta aventura que me apasiona”, indicó.

Rodríguez ahondó en la reflexión realizada por Litago señalando que los comerciantes locales “siempre hemos luchado para que Ribaforada no se convirtiera un pueblo-dormitorio y que tuviera todo tipo de servicios”.

CONTRA LAS ADVERSIDADES

En esta lucha, tanto Litago como Rodríguez indicaron cómo han tenido que hacer frente y salir a flote tras la pandemia de coronavirus y ante la actual situación de guerra en Ucrania que también afecta a su actividad cotidiana.

“La pandemia, con todos esos meses que tuvimos que estar con los negocios cerrados, supuso un duro golpe que, incluso, provocó el cierre de 2 o 3 negocios”, recordó Litago, quien apostó por seguir ofreciendo a sus clientes “relación calidad-precio y buen trato” para seguir adelante. Por su parte, Rodríguez aseguró que “me voy a dejar la piel por mi negocio como lo hago día a día”. “Gracias al comercio y a la oferta cultural que tenemos, Ribaforada se está convirtiendo en una referencia dentro de la Ribera”, aseguró.

En esta mesa de análisis del comercio local participó el director de Zona Norte de Laboral Kutxa, Eduardo Elizalde, quien destacó “todas las cosas buenas que tiene ese comercio local, y que son insuperables por comercios más grandes, y eso es algo que hay que hacer valer”. “Ahora hay un cierto movimiento de volver a lo local. Cuando las cosas se torcieron tanto como ocurrió durante la pandemia, nos dimos cuenta de que al final lo que nos queda es el vecino, la tienda de al lado, y todo eso cercano que nos salvó”, señaló Elizalde, quien añadió a esta red de recursos cercanos a la propia Laboral Kutxa, “ya que dentro del mundo financiero, y de todas esas grandes corporaciones, nosotros somos una banca local y cercana”.

La apuesta decidida por la cultura y el turismo de una localidad con pasado templario

Otra de las apuestas de Ribaforada para contribuir a su desarrollo económico y social es invertir en cultura y turismo. Para mostrar el camino seguido durante los últimos años por parte del Ayuntamiento, a la jornada Impulsar Navarra celebrada ayer acudió la concejala responsable de estas dos áreas, Noemí Hernández.

Primeramente, la edil destacó el hecho de que la villa haya conseguido dotarse durante el último año de dos casas rurales y un albergue que permiten, a los visitantes que así lo quieran, poder pernoctar en la localidad y disfrutar de los atractivos turísticos tanto locales como de otros como las cercanas Bardenas Reales.

CUATRO CAMINOS HISTÓRICOS

Entre esos atractivos locales, Hernández destacó los cuatro caminos históricos que cruzan Ribaforada: el de Santiago, el Ignaciano, el de la Vera Cruz y el de los Sotos del Ebro; e hizo hincapié en el pasado templario de la localidad y las jornadas que anualmente se celebran para ahondar en ese legado. “También hacemos ciclos de promoción de la verdura, sobre todo de un producto tan emblemático como el brócoli, y de todo aquello que pueda servir de beneficio al comercio, hostelería y vecinos de Ribaforada”, dijo.

Así pues, entre los visitantes que acuden a la villa ribera hay muchos procedentes de distintos puntos de Navarra y de las Comunidades Autónomas vecinas, “pero también peregrinos franceses, italianos o americanos que recorren los caminos que confluyen en Ribaforada”.

Hernández indicó que, con el objetivo de ahondar en esta apuesta por el turismo, el consistorio tiene previsto instalar un aparcamiento de autocaravanas en el Parque-Mirador de las Bardenas y la apertura de una oficina de información en los bajos de la Casa Consistorial.

SERVICIO DE CONCILIACIÓN

Otro de los ejes de atracción de visitantes a Ribaforada es la oferta cultural de la villa y las programaciones de actos que desarrolla a lo largo del año en su auditorio.

Para facilitar el disfrute de estos espectáculos, el Ayuntamiento de Tudela ofrece un servicio gratuito de ludoteca para los niños de aquellos que acudan a los eventos programados en el auditorio.

Según explicó la técnica del Ayuntamiento, Ana Zardoya, este servicio surgió hace 12 años “cuando escuchamos a los vecinos decir que no podían acudir a los actos que organizábamos porque tenían que estar con sus hijos”. “Buscamos la solución, abrimos este servicio de conciliación, y ahora no hay excusa”, señaló Zardoya, quien indicó que la ludoteca no solo funciona durante los actos culturales, sino también en cursos deportivos.