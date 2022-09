Desarrollo Rural anuncia 6 millones de ayudas a ganaderos para paliar el aumento de precios y la sequía

"Muy complicada" y "bastante grave" son los adjetivos utilizados por los responsables de los sindicatos la situación de sequía en Navarra. La consejera de Desarrollo Rural, UCAN, Alinar e Intia. Hacía diez años que no se reunía esta entidad. son los adjetivos utilizados por los responsables de los sindicatos UAGN EHNE para tildar. La consejera de Desarrollo Rural, Itziar Gómez , ha convocado este lunes la primera reunión de la Mesa de la Sequía, en la que también participan. Hacía diez años que no se reunía esta entidad.

Antes de iniciar el encuentro, la consejera Itziar Gómez ha anunciado que su departamento trabaja y negocia una medida para conceder 6 millones de euros al sector ganadero para paliar el importante sobrecoste en piensos y forrajes que está teniendo la sequía en los pastos, principalmente para la ganadería extensiva. Ya desde julio muchos ganaderos se ven obligados a dar pienso a animales que, de normal, se alimentan de pastos. Según la consejera, para que la medida sea efectiva, todavía debe contar con el visto bueno de la Unión Europea, por lo que ha avanzado que hasta el primer trimestre del próximo año no cree que esté "concedida". Tampoco ha dado plazos de cuándo podría llegar al bolsillo de los ganaderos.

La consejera ha trasladado al sector los datos de un informe encargado a INTIA para evaluar el impacto de la sequía en los distintos sectores productivos y ha anunciado que va a destinar 6 millones de euros, 4,2 millones de fondos propios, para hacer frente a la difícil situación que atraviesa el sector agrario y, principalmente, los sectores ganaderos. En concreto, Navarra va a activar el 100% de los fondos FEADER que permite Bruselas (1,8millones) y además los completará con 4,2 millones de fondos del Gobierno de Navarra.

Tal y como ha explicado Itziar Gómez, “la medida está dirigida fundamentalmente al sector ganadero que es el que más está sufriendo por la falta de pastos unida al incremento del coste de los piensos a consecuencia de la guerra de Ucrania, además del incremento de los costes energéticos”. La consejera ha añadido que “en esta situación vamos a comprometernos con los fondos de Gobierno de Navarra al máximo para que tengamos 6 millones que irán dirigidos precisamente al sector más afectado por la sequía, sector ganadero, principalmente en extensivo productor de carne de ovino bovino y equino; una medida en la que queremos ser ágiles y que trabajamos para que esté concedida en el primer trimestre del 2023”.

YESA, EN RIESGO DE CORTE DE SUMINISTRO

Fermín Gorraiz, ha mostrado su preocupación por la situación de Yesa , en especial por los regantes del Canal de Bardenas. Yesa está al 18% y con unos 87 hectómetros cúbicos. "Parece ser que les han dicho El presidente del sindicato EHNE,, ha mostrado su preocupación por la situación de Yesa , en especial por los regantes del Canal de Bardenas.. "Parece ser que les han dicho si baja a 50 se va a cortar el suministro de riego . Y eso supone gente que tiene hortícola o que tiene que plantar, que tienen trabajadores fijos y no van a tener trabajo y no los pueden mandar al paro porque hay que indemnizar. Si la CHE declara la prohibición de regar tendrán derecho a un ERE", ha comentado.

Gorraiz pide ayudas directas y préstamos bonificados, sobre todo a ganaderos. "En muchas zonas se ha cogido un 50% o menos de la hierba que normalmente se coge. Los piensos están carísimos y, aunque el cereal está bajando, la energía está subiendo muchísimo e impide que bajen los piensos. Los forrajes se han encarecido entre un 60 y un 70%, pero lo malo es lo que va a venir en enero, febrero y marzo porque hay ganaderos que han comprado hierba, forraje, paja y piensos y otros no han comprado a la espera de lo que pase. Hay zonas que, aunque llueva, ya no se va a recuperar porque vienen los hielos y la hierba ya no sale, se quema. Y lo que haya para vender de forraje, en enero o marzo va a estar a precios prohibitivos".

UAGN PIDE MEDIDAS FISCALES

El presidente de UAGN, Félix Bariáin , ha mostrado su esperanza de que esta semana deje lluvias, aunque ha mostrado dudas de que se pueda recuperar los daños existentes. "En cereal la merma ha sido del 15% peor, en zonas de la Cuenca ha sido de un 40%, con el precio de costes, supone pérdidas".

Para Bariáin, la convocatoria de la Mesa de la Sequía llega "tarde" porque las medidas ya deberían estar en marcha. Ha reclamado ayudas fiscales. En ese sentido, ha recordado que el ministro del sector, Luis Planas, anunció una rebaja fiscal del 20% "que no se ha puesto en funcionamiento a nivel de Estado y aquí, en Navarra, menos". "Al revés, la presión fiscal ha ido a más, en contra nuestra".

El líder de UAGN ha coincidido en que lo más dañado son los pastos. "El Pirineo no es verde, es marrón y eso significa que tiene que aportar pienso comprado, con el consiguiente sobrecoste". También ha considerado necesarias ayudas para la compra de pienso y un seguro de sequía. Ha destacado que el Canal de Navarra "está claro que es un seguro de riego".

INFORME VALORACIÓN DE LA SEQUÍA

En los sectores agrícolas, se han analizado los siguientes cultivos de secano: maíz forrajero, girasol, almendro, viña y olivar. En maíz forrajero, girasol y almendro se han recogido los datos de producciones anuales medias en Navarra.

-Maíz forrajero: Se estima una reducción de cosecha próxima al 44%, principalmente en la Comarca I (montaña noroccidental)

-Cereal: descenso medio del 22%, más acusado en la zona norte.

-Girasol: Reducción de cosecha próxima al 28% (comarcas III y IV, Cuenca de Pamplona y Tierra Estella)

-Almendro: Reducción de cosecha próxima al 60%.

-Olivar: La merma de cosecha en secano a día de hoy se puede estimar entorno al 10% - 15% en el general de Navarra, pero es previsible que en la zona media la merma sea mayor y en la zona sur algo inferior

En cuanto a praderas y pastos, tanto en la Comarca I como en la Comarca II, se indica una disminución de la producción de en torno al 30% con respecto a la producción media de los últimos 10 años. Por su parte, la disminución de producción en Urbasa asciende hasta el 43%.

Y por último, en lo que respecta a embalses y regadíos, las aportaciones acumuladas en los tres meses mayo-junio-julio se encuentran en mínimos históricos desde 1980. Las cuencas del Aragón y Arba ha entrado en emergencia. El volumen hoy, según el parte semanal de 5 de septiembre, es de 87,1 de hm3 (es decir, el 19,5%). Se están teniendo que aplicar prorrateos y restricciones de suministro en los grandes regadíos suministrados por Yesa (lo que afectaría a unas 18.000 has en Navarra). Las cuencas del Irati, Arga y Ega se encuentra en prealerta. Itoiz hoy tiene un volumen de 172,5 hm3 (41,3%). La zona regable del Canal de Navarra no ha sufrido ningún tipo de restricción este verano.

UAGN y EHNE, encontra de la cesta de los 30 euros

criticado duramente ya sabemos que lo que va a hacer la gran distribución es presionar a la baja los precios y los productores serán los que tengan que asumir las pérdidas". Tanto UAGN como EHNE handuramente la idea de Yolanda Díaz de un cesta de alimentos básicos de 30 euros . UAGN ha denunciado que el departamento de Desarrollo Rural no hace cumplir la Ley de la Cadena Alimentaria, que prohíbe la venta de un producto agrario o ganadero por debajo de costes. "Y si tenemos la idea peregrina de limitar el precio de alimentos básicos,".

Por su parte, EHNE ha señalado que si se cumpliera la Ley de la Cadena Alimentaria la cesta de alimentos básicos costaría más de 30 euros. También ha recalcado que la gran distribución presiona a la baja los precios, lo que complica más la situación de los productores.