Las empresas contaminantes lo tendrán más difícil para financiarse

La apuesta por la transición verde en Europa va en serio. Tanto, que los bancos centrales de España, Francia y Alemania ya están advirtiendo de que los costes de financiación de aquellos proyectos empresariales que no vayan en la dirección marcada por Bruselas lo van a tener cuesta arriba. Fue la advertencia que trasladaron Margarita Delgado, subgobernadora del Banco de España; Sylvie Goulard, subgobernadora del Banco de Francia; y Fabian Hubtner, representante del Deutsche Bundesbank en España, durante la segunda jornada de los IV Cursos Europeos de Verano que se celebró ayer en el Colegio de Médicos.

Unión Europea, Caja Rural de Navarra, el portal Hablamos de Europa, Gobierno de Navarra y Ayuntamiento de Pamplona. El evento, organizado por la Fundación Diario de Navarra y Equipo Europa, una asociación juvenil europeísta, volvió a congregar a más de un centenar de asistentes que escucharon con atención las reflexiones de estos tres expertos en política monetaria. Los cursos cuentan con el apoyo de la Secretaría de Estado para la, el portal

Margarita Delgado aseguró que cada vez cobrará mayor importancia “el riesgo que los bancos están contrayendo en las operaciones para financiar la transición verde y contra el cambio climático”, para lo cual reconoció que todavía no se han desarrollado “los instrumentos” que permitan medirlo. En ese sentido, alertó de que el 60% de las entidades no son capaces de hacerlo a día de hoy. La subgobernadora del Banco de Francia fue más explícita y alertó de que “en el futuro no se va a aceptar que las empresas contaminen”. Por su parte, Fabian Hubtner reconoció que la valoración de los “riesgos climáticos” en las operaciones de financiación irán al alza en los próximo años. Las entidades financieras tendrán que ser capaces de valorar las consecuencias por el aumento de determinadas catástrofes naturales vinculadas al cambio climático como “las inundaciones, las sequías, las olas de calor y los incendios”. El representante del Bundesbank advirtió que, para alcanzar los objetivos propuesto por la Unión Europea hasta 2030, va a ser necesario movilizar 350.000 millones de euros anuales solamente para la transformación del modelo energético.

GESTACIÓN DEL EURO DIGITAL

Al margen de los retos medioambientales, los tres expertos en política monetaria abordaron también el desafío que supone la transformación digital en el mundo financiero. Tanto Goulard, como Delgado y Hubtner destacaron las posibilidades que un euro digital aportaría a la economía europea, por ejemplo, en cuanto a la reducción de costes para las operaciones internacionales que requieran cambio de moneda. No obstante, advirtieron de que este proyecto, que nació como reacción al anuncio de Facebook de impulsar su propia moneda digital, todavía está en fase de desarrollo y todavía quedan muchos interrogantes que resolver.

“Apretarse el cinturón” para combatir el alza de los precios

Tanto la subgobernadora del Banco de Francia, Sylvie Goulard como su homóloga en España, Margarita Delgado, reconocieron ayer la necesidad de “combatir la inflación”, pero añadieron que esta premisa tiene que compatibilizarse con el objetivo de evitar la recesión económica. Ambas expertas participaron en la mesa redonda sobre política monetaria, moderada Pablo Zalba, durante la segunda jornada de los IV Cursos Europeos de Verano. Margarita Delgado quiso desvincular el actual episodio de alza de los precios de la situación que se dio en las décadas de los 70 y los 80 del siglo pasado al apuntar que la inflación actual no se ha trasladado a los salarios. No obstante, añadió que habrá que “apretarse el cinturón” para combatirla. Por tanto, trasladó que los bancos centrales ajustarán los tipos de interés en función de la evolución de la economía, que sigue sumida en la incertidumbre.