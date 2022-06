Industria descarta dar ayudas para los coches nuevos de combustión en Navarra

nuevo plan Renove, que suponga el achatarramiento de coches viejos, como mejor fórmula para reducir rápidamente las emisiones de gases de efecto invernadero. Esta petición se planteó durante la IV Jornada de Automoción de Navarra, que se celebró ayer en la sede de la Los representantes de los concesionarios en Navarra reclamaron ayer al consejero de Desarrollo Económico y Empresarial, Mikel Irujo , que se active un, que suponga el achatarramiento de coches viejos, como mejor. Esta petición se planteó durante la, que se celebró ayer en la sede de la Confederación Empresarial de Navarra (CEN), pero fue descartada por Irujo, que argumentó que unas ayudas similares no habían dado los resultados esperados en el País Vasco.

prohibir la circulación de coches que emitan CO2 en 2050 resulta inalcanzable. El ritmo de matriculaciones que se exigiría para cumplirlo, partiendo de que en Navarra logre un parque de 40.000 coches eléctricos en 2030 como prevé la Consejería de Desarrollo Económico y Empresarial, vender anualmente casi 15.000 turismos de baterías durante veinte años. Para dar una referencia, el año pasado se matricularon en total 7.229 coches, de los que Según explicaron los representantes de los concesionarios, el objetivo deresulta inalcanzable. El ritmo de matriculaciones que se exigiría para cumplirlo, partiendo de que en Navarra logre un parque de 40.000 coches eléctricos en 2030 como prevé la Consejería de Desarrollo Económico y Empresarial,. Para dar una referencia, el año pasado se matricularon en total 7.229 coches, de los que 590 fueron eléctricos puros

Ante esta realidad, tanto el presidente de la Federación de Asociaciones de Concesionarios de la Automoción (Faconauto), Gerardo Pérez, como el presidente de la Asociación Navarra de Talleres de Reparación de Vehículos, Carlos Sagüés, señalaron que la mejor forma de recortar las emisiones pasa por renovar el parque automovilístico. Según los datos facilitados por la consultora Solera, para 2025 el 43% de los 336.684 turismos censados en Navarra tendrá más de 15 años de antigüedad. Sin embargo, el responsable de Desarrollo Económico y Empresarial explicó que se había estudiado esta posibilidad, pero se había llegado a la conclusión de que esas ayudas no reanimarían las ventas de coches de combustión modernos.

Irujo basó su respuesta en las ayudas que puso el País Vasco el año pasado y que no habían reanimado el mercado. En cuanto al ritmo de ventas de coches eléctricos, resaltó que los mercados pueden cambiar más rápidamente de lo que se pueda estimar inicialmente. Por ejemplo, se refirió que el autoconsumo eléctrico en Navarra había aumentado un 76% en los últimos seis meses, hasta alcanzar los 70 MW instalados, cuando en 2019 representaba un porcentaje “marginal”. “Hay que plantearse objetivos ambiciosos, si no, no te transformas nunca”, trasladó a los asistentes en el salón de actos de la CEN. Irujo añadió que Navarra estaba haciendo una apuesta importante por la compra de coches eléctricos, que suponen una deducción fiscal del 30% sobre el precio de compra (tope de 32.000 euros sin IVA) que complementa a las ayudas del Moves III.

Luces y sombras en las previsiones económicas

Una de cal y otra de arena. El economista jefe para España y Portugal en BBVA Research, Miguel Cardoso, explicó ayer a los asistentes a la IV Jornada de Automoción de Navarra que las previsiones económicas para este año y el que viene estaban marcadas por unas estimaciones a la baja, pero con elementos que contribuían a mantener un cierto optimismo. Así, reconoció que el incremento del precio del petróleo, que ha pasado de los 85 dólares por barril en 2021 a los 105 que se esperan alcanzar este año, iba a restar un punto y medio las cifras de crecimiento para este ejercicio y el que viene, lo que supondrá entre 100.000 y 150.000 empleos menos de los previstos.

En un escenario dominado por las repercusiones negativas de la invasión rusa a Ucrania, la inflación al alza y la persistente escasez de bienes intermedios, Cardoso añadió que otros elementos estaban contribuyendo a compensar la desaceleración. Entre estos últimos habló del fuerte apetito por la compra de vivienda, la movilización de inversiones privadas para acompañar a los fondos europeos de recuperación o la reforma laboral, que está contribuyendo a generar confianza.

Los concesionarios piden indemnización por cierre

El presidente de la Asociación Navarra de Talleres de Reparación de Vehículos, Carlos Sagüés, alertó ayer de la situación de los concesionarios, que están muy presionados por la reestructuración de la distribución comercial de coches nuevos: “Las marcas nos están fumigando y no sé en qué acabará esto”. Se refería así tanto a la situación que ya ha provocado el cierre de tres concesionarios históricos en Navarra del grupo Stellantis (Cirmauto, Beola Motor y Asmóvil) y el cambio de modelo de muchos otros, que pasan de tener contratos como concesionarios a ser agencias.

“Ellos tienen la sartén por el mango y nosotros cogemos del borde quemándonos”, denunció antes de reclamar un cambio legislativo para darles más peso frente al poder absoluto que tienen las marcas. En ese sentido, el presidente de la Federación de Asociaciones de Concesionarios de la Automoción (Faconauto), Gerardo Pérez, anunció que a final de este mes esperaban una propuesta normativa estatal para, en caso de suspender la relación comercial, recibir una compensación por inversiones no amortizadas, por el fondo de comercio arrebatado y por el pasivo laboral provocado.