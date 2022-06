Un cargador de vehículo eléctrico de Ingeteam, reconocido con el premio Red Dot

BigD Diseño e Innovación, una ingeniería de diseño de producto industrial y diseño de interfaces digitales fundada por el navarro, Adrián Larripa, ha conseguido conquistar los premios internacionales de diseño Red Dot y premios Selección Delta.

Cargador Ultra Rápido de Vehículo Eléctrico con la mayor potencia de Europa y carga simultánea de la empresa Ingeteam y el Aplicador Manual de Adhesivo sistema de espirolado y bloqueo de seguridad para la empresa Meler Gluing Solutions. Los productos galardonados son elde la empresay elpara la empresa

El Red Dot Design Award, es posiblemente el premio de diseño más reconocido a nivel mundial. Los productos que conquistan los premios internacionales Red Dot, se exhiben en el museo de Red Dot situado en Essen, Alemania.

bigD ha conseguido el galardón alemán en las categorías de Urban Design con el producto Ingerev Rapid 400 KW para Ingeteam, en el que el diseño del cargador combina la facilidad de uso y ergonomía con el sistema de mangueras, con la sencillez de mantenimiento y resistencia a la intemperie. Y en la categoría de Industrial Tools con el aplicador Raptor Handy de Meler con un diseño que incorpora un sistema de suspensión que ayuda al usuario a cargar el peso del aplicador y la manguera, aportando comodidad en uso.

El jurado de los galardones Red Dot, está compuesto por 50 diseñadores destacados internacionalmente que garantizan el alto nivel de la competición.

Por otra parte, los premios Delta fueron fundados en 1961 y tienen como objetivo celebrar la excelencia en el diseño y poner de relieve su importancia como herramienta privilegiada para generar riqueza en una economía industrial.

En este caso, las categorías en las que la compañía de Larripa han sido premiadas son, en dispositivos digitales para el Handy Raptor de Meler y en la categoría de movilidad para Ingerev Rapid de Ingeteam.

Ésta no ha sido la primera vez que bigD conseguía alzarse con premios internacionales. En 2021, recibió el premio IF Design Awards, otro de los galardones de diseño de productos industriales más importantes a nivel internacional junto con los premios Red Dot y el premio German Design Award 2019, de la mano de otra empresa navarra Linden Comansa con el proyecto de la cabina CUBE. De este modo, la firma bigD, especializada en diseño e innovación industrial de producto e interfaces digital, suma más de diez premios internacionales de diseño acumulados hasta el momento, entre los que destacan los recientes dos Red Dot, dos Delta-ADI, dos IF World Design Award, tres European Product Design Award y un German Design Award. Estos reconocimientos son una muestra de que la industria navarra ha ganado muchas posiciones gracias a la sensibilidad por el diseño industrial que nuevas generaciones en empresas familiares están inculcando y llevando a cabo. Sin duda un reconocimiento más, que afianza la marca bigD Diseño e Innovación como un referente del Diseño no sólo a nivel nacional, sino también a nivel internacional.