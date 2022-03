UAGN se manifiesta este domingo en Madrid por un campo que "no puede más"

UAGN) secundará mañana la movilización convocada en Madrid por el mundo rural en defensa del campo español que, según ha asegurado el presidente del sindicato, La Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra () secundará mañana la movilización convocada en Madrid por el mundo rural en defensa del campo español que, según ha asegurado el presidente del sindicato, Félix Bariáin , “no puede más” y precisa de una aplicación de medidas “ágil”.

Bariáin afirma que “ha llegado un momento que el campo no puede más” y la situación requiere una aplicación de medidas “ágil, en cuestión de horas o muy pocos días” ante situaciones como la que se está viviendo derivada de la guerra en Ucrania y que llega para empeorar la mala situación que arrastraba el sector.

Madrid en alguno de los autobuses fletados por el sindicato, junto a otras organizaciones, en tren o en coche particular. Según sus estimaciones, calculan que desde UAGN movilizarán a 800 personas que viajarán aen alguno de los autobuses fletados por el sindicato, junto a otras organizaciones, en tren o en coche particular.

El sector, asegurado Bariáin, venía ya de una “situación insostenible” a la que se ahora se añade el aumento de precio de las materias primas y la energía como consecuencia de la guerra de Ucrania, lo que hace que “a día de hoy no hay ninguna ganadería que sea sostenible económicamente” y se produzca una situación similar en la agricultura.

Al igual que ha sucedido con el sector del transporte, ha advertido, “si no hay medidas, el campo puede parar y no como medida de presión, sino porque no es rentable”, ya que “nadie sale a trabajar sabiendo que a final de mes tiene que poner dinero”.

“Si a esto le sumas las desafortunadas declaraciones de ministros y demás, y ataques constantes la campo tenemos un caldo de cultivo para que la gente salga a la calle y proteste porque se da cuenta de la falta de respeto que hay hacia un sector vital no solo para la economía, sino para las personas”, subraya.

Bariáin pide además que se implementan las mejoras, que no se queden en el papel, ya que “de nada sirve modificar una ley” como la Ley de la Cadena Alimentaria, que obliga a remunerar en los contratos los costes de producción del agricultor o ganadero, “si luego no se hace para que se cumpla”.

En esa ley, detall, se recoge la posibilidad de que se devuelva un 35% de la factura del gasoil o un 15% de los fitosanitarios y los plásticos, a lo que UAGNs añadiría también “que haya una devolución en los preciso de los piensos”.

A través de esta movilización quieren también hacer entender a la ciudadanía que son un sector estratégico y que no es bueno depender de la comida de terceros países que, además, no cuentan con la trazabilidad y las exigencias de calidad de España y la Unión Europea.

La guerra de Ucrania, comenta Bariáin, les ha afectado “de una manera fundamental”, ya que de este país llegaba el 30% del cereal exportado y el 60% de aceite vegetal, así como abonos y sulfitos, materias primas necesarias para el campo.

En este sentido se refiere a las declaraciones del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, negando problemas por desabastecimiento de grasas vegetales gracias al stock de aceite de oliva, y al respecto apuna que “claro que se puede suplir, pero no al precio que está. Se va a doblar, es una cuestión de oferta y demanda”.

Preguntado por qué UAGN no secunda las movilizaciones convocadas por Vox en defensa también del campo, Bariáin es tajante al señalar que ellos van “a una manifestación totalmente apolítica” y desconoce “la convocatoria de ningún partido político”.

“Nosotros no vamos a hacer política a Madrid, no queremos que se haga política con nuestra manifestación”, asegura, y precisa que aunque se les intente llevar desde los diferentes ámbitos hacia movimiento políticos “la cosa no va de eso, va de mantener la agricultura y la ganadería” y de tener abiertos los negocios.

"La crítica es hacia todos porque todos en los últimos 30 años han pasado por gobiernos autonómicos y el Gobierno central y ninguno de ellos ha hecho nada por el campo, por los pueblos ni por el mundo rural”, sostiene, y se denuncia que “ahora se intenten poner banderas”.