Alinar habla de falta de materias primas en la agroindustria y pide medidas inmediatas frente a la huelga

La Asociación de Industrias Agroalimentarias de Navarra, La Rioja y Aragón (Alinar) considera necesario que el Gobierno de España tome medidas con carácter inmediato para solucionar los problemas que está generando la huelga de transportes y el incremento del precio de la energía en la actividad de la industria agroalimentaria. Desde ALINAR apoyan las reclamaciones que las empresas del sector del transporte están realizando, pero demandan que las administraciones públicas garanticen unas condiciones que aseguren el correcto desarrollo de la actividad por parte de las empresas transportistas que no secunden la huelga.

Esta huelga, afirma la asociación en un comunicado, está generando problemas de abastecimiento que están afectando a todos los eslabones de la cadena agroalimentaria.

"FALTAN MATERIAS PRIMAS"

"Faltan materias primas que, en el caso de las industrias agroalimentarias que representan, son mayoritariamente perecederas". Desde ALINAR insisten en que, si estas materias primeras no se pueden transportar a tiempo, se pierden. En este sentido, consideran que la huelga está provocando un bloqueo que, si no es frenado a tiempo, puede llevar a un desabastecimiento muy preocupante, además de comprometer seriamente la competitividad de la industria agroalimentaria. Diego Galilea, director general de ALINAR, considera que no se puede esperar más tiempo para tomar medidas como una reducción del IVA y del impuesto de hidrocarburos y una limitación los precios de la energía.“ No podemos esperar al Consejo de Ministros del día 29 de marzo para que se tomen las medidas necesarias para garantizar la actividad industrial”, afirma.

Desde Alinar también se señala lo siguiente: “Nos preocupan los piquetes porque muchos transportistas no se atreven a salir a la carretera, y pedimos que se garantice la seguridad de los mismos. Consideramos que las reivindicaciones por parte de la Plataforma de Defensa del Sector del Transporte de Mercancías son justas, y aunque está claro que el contexto no es el más oportuno, como asociación queremos poner el foco en la responsabilidad del Gobierno de España y en la necesidad de actuar de forma inmediata, sin esperar a las decisiones de la Unión Europea, tal y como ya han hecho otros países de nuestro entorno” afirma Galilea.

EN RIESGO LA VIABILIDAD DE EMPRESAS

Desde Alinar han denunciado insistente en los últimos meses el insostenible panorama de aumento de costes en el que está inmerso el sector y al que ahora se suma la huelga de transportes. “La escalada de los precios de los carburantes, que se une al aumento generalizado de los costes que lleva arrastrando el sector más de un año, está impactando de lleno en la competitividad de nuestras empresas y en la viabilidad inmediata de muchas de ellas. Este es un sector estratégico, fundamental para la economía nacional, el primer sector industrial del país y desde el Gobierno deben tratarlo como tal” afirma Galilea, y añade que “no podemos esperar al Consejo de Ministros del día 29 de marzo para que se tomen medidas que garantizar la actividad industrial y el abastecimiento”.