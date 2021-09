Miguel Rodríguez: “El confinamiento ha puesto a prueba nuestras viviendas”

Edifica cumple su tercera edición y Pamplona, escenario de la primera, vuelve a ser el “enclave estratégico”, según Miguel Rodríguez, vicepresidente de Passivhauss, el consorcio promotor que organiza la feria. En ella se presentan las últimas novedades en materia de construcción sostenible y transición energética. Rodríguez es también responsable de prescripción de Rockwool, empresa que tiene una planta que produce fibra de roca en Caparroso declarada de interés foral por el Gobierno de Navarra.

¿Cómo nota un usuario la diferencia entre una vivienda sostenible y otra que no lo es?

Una vivienda previa al 79 y otra con la norma Passivhauss se distinguen no sólo a fin de mes a la hora de pagar las facturas de gas y electricidad, que se reducen un 90%, algo importante por los precios de la energía, sino también en otros aspectos como el confort y la salud, con aislamientos acústicos, térmicos o filtros renovación del aire. Pasamos el 90% de nuestro tiempo en interiores y el cuerpo lo acaba notando.

Una casa es la compra más importante de una vida ¿Suben los precios entre el estándar básico obligatorio y el de Passivhauss?

Hay que entender la compra de una casa como una inversión y ver cómo ésta retorna considerando que el precio de la energía es cada vez mayor y, al mismo tiempo, valorando el confort. Hay un pequeño sobrecoste, pero casi es nulo. Navarra apostó por el modelo Passivhaus desde el principio de forma valiente y ha servido para dinamizar el sector ya que las promotoras se han fijado en lo público para ver por dónde irán las cosas en el futuro.

¿Compensa la diferencia de precio en vivienda nueva?

Tenemos que conseguir que el público sea críticos cuando va a comprar una vivienda y valorar bien lo que paga. No sólo son importante la ubicación y los metros cuadrados, sino valorar la eficiencia energética. Se ha publicado que durante la pandemia había crecido un 30% el interés por comprar viviendas con máxima eficiencia energética. El confinamiento nos ha hecho poner a prueba nuestras viviendas de un modo brutal. Hemos empezado a escuchar al vecino, ruidos raros... Hemos pasado tantas horas en nuestra casa que conocemos todas sus deficiencias y la gente busca ahora confort. Todo depende del nivel de prestaciones que el usuario vaya a pedir a su vivienda. ¿Por qué se compran coches de una marca determinada? Generalmente, porque las prestaciones compensan. Por eso es importante que el usuario tenga el conocimiento suficiente para valorar lo que quiere al comprar una vivienda y poner en valor sus prestaciones.

¿Dan buen resultado las rehabilitaciones de edificios antiguos?

La rehabilitación de la envolvente de un edificio está considerada como uno de los puntos más eficaces para la descarbonización. En Europa, los edificios producen el 40% de las emisiones de CO2. Desde el punto de vista de los Fondos Next Generation, creemos que dinamizar el sector.

¿La prefabricación o industrialización va a ganar protagonismo con los nuevos materiales?

La industrialización de los procesos constructivos es una tendencia. Los dos grandes retos del futuro de la construcción van a ser la escasez de mano de obra y la rapidez en la ejecución. La industrialización puede resolver estos temas porque se gana en plazos, en seguridad, en que sean trabajos más inclusivos al no ser puramente físicos... La industrialización está ganando mucha fuerza. El paradigma sería construir casas como se construyen coches, aunque teniendo en cuenta aspectos como la personalización.

¿Exigen los nuevos materiales una formación más completa de los profesionales del sector?

Es muy importante contar con profesionales debidamente formados y que sepan ejecutar todos los sistemas constructivos. Una buena ventana o un gran aislamiento mal colocados pueden ser un auténtico desastre. La formación de los profesionales va a ser una de las claves del futuro. Llegan los fondos Next Generation, que serán un tractor brutal de la economía, y necesitamos mano de obra para dar respuesta a todos esos fondos con personal que pueda ejecutar los proyectos. Y no me refiero sólo a los instaladores, sino a todos los agentes de la construcción desde distribuidores a ingenieros. Todos los trabajadores necesitan formación constante, como los médicos.

¿Cómo cree que asume Navarra el reto de la sostenibilidad?

Navarra es una referencia en sostenibilidad en muchos sectores, no sólo en la construcción. Aquí está la sede de empresas como Acciona o CENER que dinamizan la transición energética a nivel local, nacional e internacional y eso tiene mucha influencia en el diseño de la ciudad y de la comunidad. Localizar Edifica en Pamplona no es una casualidad. Queremos ser el altavoz del buen hacer de estas instituciones públicas y privadas. En Navarra, la eficiencia energética es como un mantra que está muy valorado por la sociedad. Queremos que Navarra nos ayude a divulgar esto en otros territorios tanto en obra nueva como rehabilitando barrios, algo sobre lo que Navarra tiene proyectos ejemplarizantes tanto a nivel de barrio, como en la Txantrea, o de comunidades de vecinos que se organizan para reducir sus facturas y mejorar su confort.

La Ciudadela, sede de la feria de los edificios sostenibles

La tercera edición de Edifica, que arranca hoy y concluirá el viernes, distribuirá su actividad en dos espacios, los jardines de la Ciudadela donde se sitúan los 55 stands de las empresas e instituciones expositoras, y la Sala de Armas del mismo recinto donde tendrán lugar las mesas y paneles. El objetivo de este edición es enfatizar sobre la importancia de la edificación sostenible de una forma transversal, desde el diseño de edificios de baja demanda energética hasta los edificios generadores de energía. Además se profundizará en la rehabilitación energética de edificios, la sostenibilidad, la circularidad, la sostenible y el impacto positivo de todas estas estrategias en los ámbitos urbano y rural. Él público podrá visitar libremente los stands, respetando las medidas anticovid, mientras que los actos de la Sala de Armas están dedicados a las visitas profesionales.

Tras la apertura institucional en la que participarán la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, el policy officer de la Dirección General de Eficiencia Energética de la Comisión Europea, Pau García, el director general de Agenda Urbana y Arquitectura del Ministerio del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA), Iñaqui Carnicero, el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, y el vicepresidente José María Aierdi, junto a Miguel Rodríguez, arrancarán las ponencias que versarán en la jornada de hoy sobre las Smart Cities, o ciudades inteligentes, la Arquitectura y la Ciudad, la Rehabilitación Energética, la Integración urbana de las Energías Renovables y la Movilidad sostenible.

PREMIO EDIFICA

Mañana jueves, las mesas versarán acerca de Cimientos de igualdad, sobre la presencia de la mujer en el mundo profesional de la construcción, la Eficiencia energética, Confort y salud, Sostenibilidad y circularidad, Industrialización, Promoción y modernización del ámbito rural, y Transformación Digital.

El área expositiva permanecerá abierta al público toda la jornada del viernes simultáneamente al WorkShop de los consorciados, que lo hará sólo por la mañana, que será cuando Passivhaus presente los totems demostrativos de los estándares de la plataforma y el Premio Edifica en la Sala de Armas.