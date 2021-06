Ventum Academy: Formación de alto nivel para el sector eólico

Actualizada 25/06/2021 a las 13:44

Desde hace escasas fechas, Navarra cuenta con un centro de formación pionero dirigido al sector eólico: Ventum Academy. Desde este centro, se ofrece una batería de más 40 cursos agrupados en 4 categorías: desde una formación básica para un perfil menos técnico hasta formaciones muy técnicas y específicas destinadas a operaciones muy complejas. Todas las formaciones tienen carácter internacional (inglés y castellano) y se ofrecen en grupos reducidos de entre 4 y 6 personas para garantizar el aprendizaje y seguridad de las operaciones dentro de las nacelles. Hablamos sobre este proyecto con Víctor Baquero Celigueta, fundador y propietario de Grupo Inerzia y Director Técnico de Ventum Academy.

¿Cómo surge la idea de crear este centro de formación? ¿Qué carencias quiere cubrir?

El proyecto de Ventum Academy, lleva muchos años en “lista de pendientes” en mi cabeza, aunque por diversos motivos, no ha podido hacerse realidad hasta el día de hoy.

Surge de la convicción clara de que los técnicos en aerogeneradores necesitan experiencia previa para trabajar en el sector eólico. Los aerogeneradores están en zonas aisladas, no en polígonos industriales, todos los componentes están a 80 metros de altura o más, el espacio libre para poder trabajar es muy limitado, el volumen de los componentes que conforman la nacelle (cabeza de los aerogeneradores) es muy grande. Sistemas eléctricos, mecánicos e hidráulicos se entremezclan en tan solo 20 metros cuadrados. En resumen, las operaciones en aerogeneradores son muy complejas, tanto a nivel técnico como a nivel de riesgos para los técnicos.

Ventum Academy quiere cubrir la carencia de experiencia operativa en el mantenimiento de aerogeneradores, disponer de instalaciones en las cuales podamos formar y entrenar a los especialistas en todas las operaciones a realizar en aerogeneradores. Esta ha sido desde hace muchos años una reclamación constante por parte de los técnicos en aerogeneradores, de hecho, uno de los mensajes más repetidos por parte de los técnicos de campo cuando visitan nuestras instalaciones ha sido: “Ya era hora de que hubiera un centro de formación real como este”.

¿Cómo ha sido el proceso de creación y puesta en marcha de la iniciativa?

Ha sido emocionante, complicado, ilusionante… Ha pasado de todo. Primero hicimos el plan de negocio y una exhaustiva investigación de las opciones de formación que existían en el mercado junto con las necesidades del sector. La financiación supuso un reto, este proyecto lo hemos realizado apoyados únicamente por nuestras principales entidades financieras, sin ayudas externas.

La búsqueda de las dos nacelles fue larga y complicada hasta que finalmente las compramos en julio del 2019, la licencia de obras para adecuación del centro de formación la recibimos, después de 7 meses de espera, el 1 de marzo de 2020, como recordaréis el 14 marzo estábamos confinados. Aun así continuamos trabajando como pudimos y para septiembre de 2020 el centro estaba operativo.

La elección del nombre de Ventum, generación de la imagen, página web y contenidos han ido desarrollándose al mismo tiempo que las obras. Les hemos dedicado mucho tiempo trabajando junto a los profesionales de BrandOK Comunicación que nos aportaron y siguen aportando muchísimo.

Ha sido toda una prueba de fuego comenzar la andadura de Ventum Academy y en situación de pandemia ha requerido muchas dosis de paciencia, extremar precauciones y por supuesto, retrasos en el plan que habíamos marcado.

¿Qué tipo de cursos se ofrecen? ¿A quién van dirigidos?

Los cursos que ofrecemos en Ventum, los hemos estructurado en varios grupos, en función de su complejidad, desde los básicos de prevención, evacuación y rescate en aerogeneradores, hasta los más complejos de reparaciones de componentes en máquina. Al disponer de dos aerogeneradores, completos y completamente energizados y operativos, se pueden realizar absolutamente todas las operaciones que se realizan en parque eólico, con lo que ofrecemos formación en todas las operaciones posibles.

El objetivo de Ventum es ser transmisor de conocimientos para completar las competencias de los técnicos, con lo que somos muy flexibles en los cursos a impartir a los técnicos para poder completar su experiencia en operación. Los cursos pueden adaptarse a los alumnos, haciendo hincapié en materias o procedimientos que les falta.

Respecto a quienes van dirigidos los cursos, tenemos dos líneas de formación, por así decirlo. Tenemos claro que en la actualidad a un déficit en el sector eólico de personal cualificado, así que la primera línea de formación va dirigida a empresas fabricantes de aerogeneradores y empresas de mantenimiento de parques que necesitan reforzar la formación de su plantilla para poder ser más eficaces y eficientes en las actuaciones de mantenimiento preventivo y correctivo, consiguiendo así aumentar la disponibilidad de los aerogeneradores, disminuyendo los tiempos de las averías y las operaciones de reparación.

La segunda línea de formación, que estamos sondeando, es la colaboración con el estado para la Formación Profesional Dual. En la actualidad, ningún alumno de formación profesional puede realizar las prácticas en un parque eólico. Los requerimientos de prevención (seguros, reconocimiento médico), cursos de seguridad específicos del sector, los equipos de protección individual necesarios (más de 1.500 €), la ubicación de los parques eólicos que también conlleva costes de desplazamientos y dietas diarias… hacen inviable que esto pueda ser una realidad. El objetivo sería acordar con administraciones para que los alumnos utilicen esas semanas de prácticas en las instalaciones de Ventum, donde podrán realizar de manera real y las veces que sean necesarias todas las operaciones de mantenimiento y correctivo.

Aunque esta segunda línea, todavía nos costará algunos meses, puesto que deben de ser decisiones tomadas desde las administraciones y eso lleva más tiempo del que nos gustaría a todos los que trabajamos en este sector.

¿Cuáles son las ventajas que ofrece para la formación este novedoso centro?

Como me dijo un cliente hace unos días, después de presentarle el proyecto: “Puedes ver mil veces las películas de Fast & Furious, pero eso no significa que sepas conducir”. La ventaja que ofrece Ventum academy es que los alumnos, no solo adquieren conocimientos, sino que se van con experiencia real. Es necesario haber realizado estas operaciones para evitar accidentes, para detectar avería de manera rápida y correcta, para sustituir el componente adecuado y no dañarlo durante el proceso.

Por poner otro símil, supongo que a muchos nos habrá pasado, y más durante el confinamiento, que decidimos hacer un bizcocho en casa. ¿A cuántos les ha salido bien el bizcocho a la primera? Si no era por una cosa era por otra, pero el primero, como que no era muy presentable ¿verdad?... Ahora imagínate que la primera operación importante que realizas en un aerogenerador de 80 metros de alto, con 10.000 voltios, con 200 bares de presión hidráulica y con un valor de 2 millones de euros sale mal… o simplemente no sale como debería. ¿Qué coste económico, tanto en perdida de producción o en componentes dañados, tiene eso? Sin contar con el riesgo de posibles accidentes.

Bueno, pues en Ventum pueden hacer el bizcocho como si estuvieran en su casa.

¿Cómo ha sido la respuesta del sector respecto a la iniciativa?

La inversión que hemos realizado en este centro ha sido muy alta para el tamaño de nuestra empresa, estábamos convencidos de que es algo muy necesario para el sector eólico y así lo pudimos constatar en el análisis inicial, pero siempre te queda esa duda: ¿Cómo reaccionará el sector? ¿Tendrán nuestros clientes la misma opinión que nosotros? La verdad que la respuesta ha sido muy positiva, ¡por suerte! La mayoría de nuestros clientes nos han trasmitido la enhorabuena por la iniciativa, puesto que la ven absolutamente necesaria, eliminará riesgos de accidentes, aumentará la disponibilidad de máquina, la eficiencia y la eficacia de los técnicos, y todo esto repercute directamente en la rentabilidad de los parques eólicos. La verdad es que estamos muy contentos por la respuesta que ha dado el sector en general a la propuesta de Ventum Academy.

¿Cuáles son los planes de futuro?

Nuestro objetivo es la transmisión de conocimiento, así pues, nuestro plan es darnos a conocer a nivel internacional, en países emergentes en los que se están instalando parques eólicos. En España, disponemos de una formación profesional, que por supuesto es mejorable, pero en esos países no existe este nivel profesional. Las empresas mantenedores se enfrentar al reto de mantener parques eólicos en países en los que no disponen de mano de obra cualificada. Si ya en España la rentabilidad de los parques depende de la formación de los técnicos que los mantienen, en economías emergentes los costes de un mal mantenimiento se pueden multiplicar por 3 o por 4.

El segundo punto del plan es colaborar en la Formación profesional, poder aportar nuestro granito de arena para que los futuros técnicos en aerogeneradores estén sobradamente preparados.

Y por supuesto queremos contribuir a que nuestra comunidad siga siendo referente en el sector eólico, un centro de conocimiento, innovación y talento mediante el desarrollo de los mejores profesionales.

SOBRE GRUPO INERZIA

GRUPO INERZIA es un conjunto de empresas que llevan más de dos décadas en el mercado de las energías renovables aplicando criterios de alta innovación y orientación al servicio de sus clientes. Nuestro ADN empresarial agrupa talento, conocimiento y soluciones en un mercado global en el que estamos implantados de forma sólida y operativa.

Grupo Inerzia es una compañía internacional que trabaja en el sector de las Energías Renovables desde el año 2001. Contamos con personal de campo y con técnicos que trabajan para generar eficiencia y aumentar el rendimiento de la compañía y especialmente de sus clientes. Grupo Inerzia cuenta con una sede en España y otra en Estados Unidos. El Grupo desarrolla su trabajo en toda la Unión Europea, Asia y América.

Sus actividades van dirigidas a la prestación de servicios auxiliares e integrales a empresas del sector energético así como al suministro de materiales enfocados a garantizar la seguridad de los trabajadores.

Sus principales líneas de negocio son el diseño, fabricación y venta de utillajes de elevación (NEM), venta de equipos de protección individual y colectiva (CONAPRO), servicios de mantenimiento (SERENA) y formación en PRL (CONAPRO) y ahora formación técnica/práctica (VENTUM ACADEMY).

