Los ingresos por IRPF han aumentado en Navarra casi un 40% desde 2015

Actualizada 31/05/2021 a las 10:17

El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) ha ido ganando importancia en el conjunto de ingresos de la Hacienda de Navarra. Desde 2015, los ingresos por este este impuesto han aumentado casi un 40%, pasando de 1.089 millones recaudados en 2015 a los 1.533 de 2019, una recaudación que apenas varió en el año de la pandemia cuando fueron 1.538 millones. El análisis lo ha realizado la Cámara de Comptos que ha remitido al Parlamento un informe sobre la gestión de este impuesto en el que además de ofrecer datos sobre el mismo relativos a los últimos cinco años analiza los sistemas de control y los procedimientos de su gestión. El trabajo lo realizó entre el mes de diciembre de 2020 y marzo de 2021 un equipo integrado por dos técnicas de auditoría, un técnico superior en sistemas informáticos y una auditora, con la colaboración de los servicios jurídicos y administrativos de la Cámara de Comptos.

Hay que recordar que Navarra al igual que el resto de territorios forales, tiene plena competencia para regular su régimen tributario, gestionar y controlar tanto el IRPF como el resto de impuestos directos.

La recaudación del IRPF supone el 35% de los ingresos de la Hacienda Foral Navarra. En la comparativa de los tipos del IRPF del Estado vigente el año pasado, Navarra tiene el tipo mínimo más bajo (13%) y el máximo más alto (52%). En el extremo opuesto están la Comunidad Autónoma Vasca, con el tipo mínimo más alto (23%) y Madrid, con el tipo máximo más bajo (43%).

500.000 CONTRIBUYENTES Y 357.000 DECLRACIONES

El año pasado hubo en Navarra algo más de 500.000 contribuyentes que declararon el IRPF, con 357.524 declaraciones. En los últimos cinco años, han aumentado levemente tanto el número de declarantes como las declaraciones. En 2020, el Gobierno de Navarra ingresó en la campaña de la declaración 221 millones y devolvió 186, por lo que el resultado final fue positivo en 35 millones.

De las 357.000 declaraciones presentadas en 2020, el 54% presenta una base liquidable menor a 24.000 euros. El informe apunta, no obstante, que se observa una notable diferencia en función del género. Así, el 57% de los hombres declara menos de 24.000 euros de base liquidable frente al 77% de las mujeres.

En cuanto a los tramos más altos, hay unas 2.000 declaraciones –el 1%- con una base superior a 120.000 euros y 82 declarantes con más de 600.000 euros, de los que 61 son hombres.

EL 51%, PROPUESTAS POR HACIENDA

En cuanto a la forma de presentar la declaración, el 51% las propone directamente la Hacienda Foral y se aceptan en su gran mayoría (92%). Las declaraciones realizadas a través de internet han aumentado hasta el 35%; el 10% se realizan en las entidades financieras colaboradoras; y el 4% en las oficinas de la Hacienda Foral de Navarra.

En estos datos de 2020 ha influido la pandemia que todavía padecemos. Eso explica tanto el incremento de las declaraciones a través de Internet como el bajo porcentaje de las realizadas en las oficinas del Gobierno de Navarra: menos de 13.000 frente a las 30.000 del ejercicio anterior.

El informe ha analizado también los beneficios fiscales asociados al IRPF, es decir, las exenciones, reducciones en la base imponible, tipos reducidos, bonificaciones y reducciones. El año pasado estos beneficios fiscales sumaron 414 millones.

SISTEMA COMPLEJO

En las conclusiones del informe, la Cámara de Comptos subraya la complejidad del sistema informático a través del que se gestiona el IRFP, ya que maneja una enorme cantidad de información procedente de múltiples fuentes. Las reglas de cálculo necesarias para procesar todos esos datos son complicadas y presentan una clara interdependencia.

“Todo esto –dice el informe- motiva que la lógica del programa sea muy compleja y difícil de mantener debido en gran parte a los continuos cambios normativos a los que debe responder”.

El informe considera razonable el control interno de este complejo sistema, si bien apunta alguna debilidad como la falta de personal informático en Hacienda que conozca al detalle el sistema de gestión del IRPF.

En cuanto a los beneficios fiscales, la Cámara de Comptos considera adecuado el procedimiento de estimación y su posterior ejecución. No obstante, apunta que la aprobación de dichos beneficios debería ir acompañada de objetivos e indicadores que permitan evaluar posteriormente su eficacia. El informe también recomienda que se cuantifiquen todos los beneficios, algo que no sucede actualmente. De hecho, la propia Cámara de Comptos ha cuantificado el importe de dos beneficios fiscales no incluidos en los 414 millones citados, que incrementarían esa cifra en algo más de cuatro millones.

El informe ofrece algunas recomendaciones para seguir mejorando la gestión del IRPF. Entre otras, incrementar el personal de perfil informático en la Hacienda Foral de Navarra.