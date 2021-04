El Gobierno destina 725.000 euros para planificar la actividad turística y comercial

Actualizada 23/04/2021 a las 10:49

El Gobierno de Navarra, a través del Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial, ha lanzado dos convocatorias de ayudas encaminadas a impulsar acciones de fomento del sector comercial y turístico en la Comunidad foral por valor de 725.000 euros. Las ayudas se dirigen tanto a pymes como a asociaciones o agrupaciones del sector, pero también a las entidades locales interesadas en dinamizar la actividad turística y comercial en su localidad.



Una de las convocatorias hace referencia a una línea de ayudas para la realización de diagnósticos, análisis empresariales y planes de actuación en materia de comercio y turismo, tanto en entidades locales como en asociaciones y agrupaciones comerciales y en pymes del sector. Para este fin, el Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial ha previsto destinar 250.000 euros.



De esta cuantía, 120.000 euros se reservan para entidades locales (60.000 euros para la elaboración de planes en materia de comercio y otros 60.000 euros para la elaboración de diagnósticos y líneas de acción de gestión sostenible en materia de turismo); 100.000 euros para realizar diagnósticos y análisis empresariales para pymes de turismo, comercio y artesanía; y otros 30.000 para asociaciones de comerciantes y agrupaciones de asociaciones, destinados tanto a planes de impulso y desarrollo, como a diagnósticos de digitalización y a estudios de promoción económica. En todos los casos, ha informado el Gobierno foral, el objetivo es optimizar las inversiones y mejorar los resultados de las acciones que puedan desarrollar en materia turística y comercial.



Para poder optar a estas ayudas será necesario cumplir una serie de requisitos. En el caso de las asociaciones y agrupaciones de asociaciones, será necesario que estén inscritas en el Registro de Organizaciones Sindicales y Empresariales del Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial o en el Registro de Asociaciones del Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior. Si se trata de asociaciones mixtas sin ánimo de lucro, que combinen comercio, hostelería y servicios, tendrán que tener, al menos, una veintena de asociados. Además, el número de comerciantes debe representar al menos el 35% del número total de miembros de la asociación.



Por su parte, las pymes de comercio minorista deberán encuadrarse dentro de los epígrafes concretos dentro del Impuesto de Actividades Económicas recogidos en la convocatoria. Las pymes de turismo deben estar inscritas en el Registro de Turismo de Navarra y disponer de página web propia; y las pymes de artesanía necesitan figurar en el Registro de Empresas Artesanas de Navarra.

Por último, para poder optar a las ayudas para diagnósticos y líneas de acción de gestión sostenible en materia de turismo, las entidades locales deben contar con recursos turísticos culturales o naturales, públicos o público-privados, que requieran de una gestión y supongan una contraprestación económica por parte de las personas turistas.

ENTRE UN 60 Y UN 80%

Las ayudas se concederán en régimen de evaluación individualizada y la cuantía variará en función de la acción y de la entidad solicitante. En este sentido, una vez cumplido el requisito mínimo de gasto exigible, la subvención cubrirá entre el 60 y el 80% de ese gasto, con un máximo que oscila entre los 1.600 euros en el caso de acciones de diagnóstico en pymes y los 30.000 euros previstos como máximo para realizar planes de atracción y ordenación comercial por parte de entidades locales.



Las ayudas podrán solicitarse desde este viernes hasta el 29 de octubre. Y los proyectos y acciones podrán ejecutarse desde el 1 de enero hasta el 8 de noviembre de este año.



Las solicitudes podrán hacerse únicamente de forma telemática, a través de la ficha de trámite correspondiente, en el caso de personas jurídicas y agrupaciones. No obstante, en el caso de personas físicas, la vía telemática será preferente pero también podrá hacerse de forma presencial en los registros autorizados.

475.000 EUROS EN AYUDAS A LA COOPERACIÓN EMPRESARIAL

Las asociaciones de comerciantes, las asociaciones mixtas (que incluyen comercio, hostelería y servicios) y las agrupaciones de asociaciones podrán optar a otras ayudas, encaminadas a fomentar la integración empresarial y la cooperación de las pymes.



A través de una línea de subvenciones de 475.000 euros, anunciada en una nueva convocatoria, se podrán promover actividades de dinamización y promoción del comercio de proximidad, fomentar el uso de nuevas tecnologías, mejorar la capacitación de la plantilla e incrementar el nivel de asociacionismo, ha indicado el Ejecutivo.



En esta ocasión, podrán acogerse a las ayudas acciones realizadas entre el 1 de noviembre de 2020 y el 31 de octubre de 2021. La subvención podrá cubrir los gastos de publicidad, marketing, formación e información, animación comercial, campañas de premios y descuentos y el asesoramiento técnico y especializado. En lo que se refiere a acciones de dinamización comercial, éstas deben ser organizadas y promovidas por la entidad solicitante, pero ha de estar abierta a la participación delos comercios no asociados que se encuentren ubicados en su ámbito de actuación. No obstante, podrá establecer distintas condiciones de participación en función de si son asociados o no.



La cuantía de las ayudas variará en función del objeto de la ayuda y el tamaño de la asociación o agrupación. En líneas generales, en acciones de impulso a las estructuras asociativas, la ayuda será del 60% y el 70% del gasto subvencionable, con una limitación de entre 600 y 1.000 euros para servicios extraordinarios como consecuencia del COVID-19 y de entre 4.500 y 15.000 euros si es para servicios ordinarios. Cuando la ayuda va dirigida a servicios relacionados con la clientela, se cubrirá el 70% del presupuestos subvencionable, con una cuantía máxima de entre 7.000 y 9.000 euros.



Ese mismo porcentaje del 70% se aplica a los programas de dinamización comercial, donde el importe máxima variará entre los 15.000 y los 75.000 euros, en función de tamaño de las asociaciones y agrupaciones solicitantes, y de su ámbito de actuación.



En el caso de acciones encaminadas a fomentar el asociacionismo, la formación y la innovación digital, las ayudas cubrirán el 70% del gasto, con cuantías máximas entre 3.000 y 5.000 euros en función de los casos.



Las entidades interesadas podrán presentar las solicitudes desde este viernes y hasta el 24 de mayo, a través de la ficha de trámite correspondiente.