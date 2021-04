Novedades en la Declaración de la Renta en Navarra para profesionales o empresarios

Actualizada 15/04/2021 a las 10:19

Toda campaña de la Declaración de la renta arrastra novedades. Grandes o pequeñas. En este caso en Navarra, también. La propia Hacienda de Navarra recoge en su Manuel de Renta los principales cambios normativos que entran en vigor para la declaración de esta primavera de 2021. Muchas tienen que ver con la covid y la adaptación de los impuestos a esta realidad. Estos son los principales en el apartado de profesionales y empresarios:



ACTIVIDADES EMPRESARIALES EN ESTIMACIÓN OBJETIVA



Reducción módulos de un 20%, 35% y hasta 40%

Las actividades agrícolas, ganaderas, comercio, hostelería, etc..(las recogidas en los Anexos I y II de la OF 30/2020, de 24 de febrero), que determinen su rendimiento neto en el ejercicio 2020 por el régimen de estimación objetiva del IRPF, lo reducirán en un 20%. Este porcentaje de reducción será del 35% para determinadas actividades de comercio, transporte urbano colectivo y de viajeros por carretera y transporte por autotaxis. El porcentaje de reducción será del 40% para determinadas actividades de hostelería y restauración.

(Artículo 1 de la OF 1/2021, de 8 de enero, por la que se establecen reducciones para la determinación del rendimiento neto calculado por el método de estimación objetiva del IRPF resultante de la aplicación de la OF 30/2020, de 24 de febrero, por la que se desarrollan para 2020 el régimen de estimación objetiva para el IRPF)



Coeficientes correctores por inicio de la actividad

Los contribuyentes que inicien actividad empresarial durante el año 2020 en sustitución de los porcentajes de reducción establecidos hasta ahora (en el apartado 1 del anexo III de la OF 30/2020, de 24 de febrero) reducirán en el ejercicio de inicio de la actividad y en el siguiente en un 60% y en un 30%, respectivamente, el rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos, índices o módulos, así como de los correspondientes índices correctores (se mantiene igual que en el año 2019).

Los contribuyentes discapacitados con un grado de discapacidad igual o superior al 33%, que inicien la actividad empresarial durante el año 2020, reducirán en el ejercicio de inicio de la actividad y en el siguiente en un 70% el rendimiento neto resultante de los signos, índices o módulos, así como de los correspondientes índices correctores (se mantiene igual que en el año 2019).

{Disposición adicional segunda de la OF 30/2020, de 24 de febrero, por la que se desarrolla para el año 2020 el régimen de estimación objetiva del IRPF y el régimen simplificado de IVA}



Renuncia

El plazo para renunciar a la aplicación del régimen de estimación objetiva para el año 2020, así como para la revocación de la misma que deba surtir efectos en el año 2020, se amplió hasta el 1 de junio de 2020.

(Artículo 13.2 de la Ley Foral 7/2020, de 6 de abril, por el que se aprueban medidas urgentes para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19) en relación con el artículo 33 del Reglamento del IRPF)



Periodos de inactividad por la pandemia

Se establecen periodos de inactividad en el año 2020 para determinadas actividades acogidas al Régimen de estimación objetiva debido a la pandemia. Los periodos de inactividad se establecen en determinadas actividades de:

-Comercio y servicios de 14/03/2020 a 24/05/2020: 72 días.

-Hostelería y Restauración. Restaurantes de 14/03/2020 a 07/06/2020: 86 días.

-Bares y cafeterías de 14/03/2020 a 14/06/2020: 93 días.

-Hoteles y establecimientos turísticos de 14/03/2020 a 21/06/2020: 100 días.



A efectos de determinar el rendimiento, los periodos arriba señalados se consideran periodo de inactividad y no se computará ninguna unidad de módulo durante este periodo, las unidades de módulo a considerar serán cero. No se aplicará a las actividades que por haberse considerado esenciales continuaron desarrollándose. No resultará de aplicación a las actividades agrícolas, ganaderas y forestales ni al resto de actividades incluidas en la OF 30/2020, de 24 de febrero, cuyo periodo de inactividad no se regula expresamente.



Signos, índices o módulos

Con carácter general los índices y módulos que se establecen para 2020 no experimentan incremento alguno en relación con los del año 2019. No obstante, derivado del análisis de los datos y rendimientos económicos referentes a las actividades agrícolas y ganaderas, se considera necesario modificar los índices de rendimiento de algunas actividades agrícolas. Así se cambian de grupo, reduciendo el índice de rendimiento, las actividades agrícolas dedicadas a la obtención de oleaginosas y frutos no cítricos.



Aplicación de los signos, índices o módulos

Se modifica la consideración de personal asalariado del cónyuge y los hijos menores para adaptarlo a las modificaciones en la afiliación a la Seguridad Social de estas personas. Así, se considerarán personal asalariado siempre que, cumpliendo los requisitos que ya existían, esté dados de alta en el régimen de la Seguridad Social correspondiente (antes solo se admitía el régimen general). Además, como nuevo requisito, se exige que los rendimientos del trabajo en declaren en el modelo informativo 190.



Cómputo del índice de personal asalariado

Si en el año 2020 hubiese tenido lugar un incremento del módulo “personal asalariado” por comparación con el año 2019, a esa diferencia positiva se le aplicará el coeficiente cero, en vez del 0,6 establecido en el apartado III del anexo II de la OF 30/2020, de 24 de febrero (se mantiene igual que en el año 2019).



RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES O PROFESIONALES



Pérdidas por deterioro de los créditos

Los contribuyentes del IRPF en los periodos impositivos que se inicien en el año 2020 y en el año 2021, podrán deducir en estos períodos de su base imponible las pérdidas por deterioro de los créditos derivadas de las posibles insolvencias de deudores cuando en el momento del devengo del impuesto el plazo que haya transcurrido desde el vencimiento de la obligación sea de tres meses (hasta ahora era de seis meses).



DEDUCCIONES DE LA CUOTA

Deducción por actividades de I+D+i.

En la deducción por la realización de actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica, se da la posibilidad de incrementar en un 10% la deducción que es del 40%, en aquellos casos en los que los gastos de proyectos de investigación y desarrollo se contraten con las unidades de I+D+i empresarial acreditadas como agentes de ejecución del Sistema Navarro de I+D+i (SINAI)



Deducción por innovación tecnológica en automoción

Para los periodos impositivos que se inicien en los años 2020 y 2021, el porcentaje de deducción del artículo 61.3 de la Ley de Sociedades, se incrementa en 10 puntos porcentuales y será así del 25% para los gastos efectuados en actividades de innovación tecnológica cuyo resultado sea un avance tecnológico en la obtención de nuevos procesos de producción en la cadena de valor de la industria de la automoción o mejoras sustanciales en las ya existentes. Este incremento podrán aplicarlo las pequeñas y medianas empresas (hasta 250 trabajadores)

El importe de la deducción que se corresponda con el incremento no podrá ser superior a 7,5 millones de euros por cada proyecto y el importe de la deducción conjuntamente con el resto de ayudas percibidas no podrá superar el 50% del coste del proyecto objeto de la subvención. El informe exigido para aplicar la deducción deberá especificar que la actividad de innovación tecnológica tiene como resultado un avance tecnológico en la obtención de nuevos procesos de producción en la cadena de valor de la industria de la automoción o mejoras sustanciales en las ya existentes.



Deducción por gastos de publicidad de actividades de patrocinio

No se aplicará la deducción cuando el contrato de patrocinio tenga por objeto la publicidad o promoción del juego, de las apuestas o de los operadores de juego, de acuerdo con lo establecido en la Ley 13/2011 de 27 de mayo, de regulación del juego.



Deducción por creación de empleo

La deducción por creación de empleo que se haya generado en 2018 y 2019 no estará condicionada al requisito de mantenimiento de los promedios de plantillas que dieron derecho a la deducción en los años siguientes siempre que el incumplimiento de mantenimiento de dichos promedios de plantillas se deba a la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Para los periodos impositivos que se inicien a partir del 01/01/2020, se simplifica la deducción por creación de empleo y se elimina el requisito de mantenimiento de los promedios de las plantillas que dieron derecho a la deducción durante los veinticuatro meses siguientes, para consolidar dicha deducción.



Deducción por la transformación digital de la empresa

Los contribuyentes que ejerzan actividades económicas y determinen el rendimiento neto de su actividad en estimación directa, podrán practicar una deducción de la cuota íntegra del 30% de los gastos e inversiones hechos en los años 2020 y 2021, destinados a la transformación digital de la empresa y la implantación del comercio electrónico.

Las gastos e inversiones deducibles serán:

1. Adquisición, suscripción, actualización o renovación del software que posibilite la digitalización de los procesos administrativos de ventas, facturación o contabilidad, así como accesos a servicios en la nube, o creación de páginas web, incluyendo los gastos de su instalación e implantación.

2. Adquisición, suscripción, actualización o renovación del software, que posibilite la comercialización y venta electrónica y los sistemas de pago por internet, incluyendo los gastos de su instalación e implantación.

La base de la deducción estará formada por el importe de los gastos e inversiones realizados con el límite de 5.000 euros, límite que se aplicará al conjunto de periodos impositivos que, en su caso, abarque la inversión.

Esta deducción se aplicará de acuerdo con lo establecido en la Ley Foral del Impuesto sobre Sociedades, sin que le resulte de aplicación el límite del 25% de la cuota líquida regulado en el artículo 67.4 de la Ley Foral del Impuesto sobre Sociedades.

