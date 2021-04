Durante el año pasado se constituyeron en la Zona Media 23 empresas

Actualizada 13/04/2021 a las 06:00

El pasado año fue uno de los más atípicos que se recuerdan y las no pocas dificultades derivadas de la pandemia sanitaria del coronavirus, sin embargo, no supusieron un obstáculo para que se constituyesen 23 empresas en la comarca fruto del asesoramiento y acompañamiento brindado desde la agencia de desarrollo del Consorcio de Desarrollo de la Zona Media. Así se desprende del balance elaborado sobre el pasado ejercicio y que recoge diferentes datos sobre las atenciones prestadas por este servicio que, desde el mes de marzo de 2020, hubo de adaptarse a la situación generada por la pandemia y, con ello, priorizar las demandas más urgentes y prioritarias planteadas por parte de las personas promotoras y sus proyectos de emprendimiento así como por el colectivo de personas autónomas. Este servicio de asesoramiento es público, gratuito y está subvencionado por el Servicio Navarro de Empleo.

“Estamos dando respuesta en el territorio a las consultas realizadas por nuestras personas usuarias y por todo el tejido económico y empresarial, respecto al impacto provocado y las medidas que se van implantado para frenar la destrucción de empresas y auxiliar al colectivo de personas autónomas”, explicaba Olga García. Pese al escenario de incertidumbre y fragilidad vivido por el público al que este servicio se dirige, García indicó que se ha continuado facilitando asesoramiento para el emprendimiento. “Y, pese a los resultados que esperábamos, más reducidos que otros años, ha habido un volumen importante de iniciativa emprendedora”, remarcó.

El asesoramiento prestado combina la atención presencial y telemática, según las recomendaciones y restricciones vigentes en cada momento. Además, se ha apostado por incorporar herramientas online de uso sencillo para facilitar el acompañamiento en los itinerarios de emprendimiento. Según se desprende del balance , a través de la agencia de desarrollo se atendió a 86 personas promotoras. Por municipios, el mayor número de procesos de asesoramiento se realizó en Olite donde se atendió a 21 personas, seguido de Tafalla, donde fueron diez las ideas de negocio trabajadas. “El pasado año en que se prestó el servicio preferentemente en las oficinas de Olite y vía telemática se llegó a alcanzar de igual modo a la totalidad del territorio, con un impacto considerable del servicio al haberse acompañado los proyectos de negocio de un total de 21 municipios de la comarca, informó García.

Atendiendo a los sectores de actividad, el 53% de los proyectos asesorados el pasado año correspondieron al sector servicios mientras que el 16% fueron de comercio, otro 16% estuvieron relacionados con el turismo, el 11% con industria y artesanía, el 3% con agricultura y ganadería forestal -éstos se derivan a servicios especializados como INTIA y sindicatos agrarios- y el 1% con construcción. Y de las 23 empresas que se crearon en el territorio en 2020, 19 se constituyeron como empresarias y empresarios individuales, dándose de alta en el régimen de autónomos de la Seguridad Social; dos como sociedades civiles irregulares y una sociedad limitada.

Vinculados a estas 23 nuevas empresas se han generado 18 empleos, nueve hombres y otras tantas mujeres. Desde la oficina aclararon, no obstante, que algunas altas de actividad económica no generan empleo. Es el caso de los negocios promovidos por personas que ya son autónomas o los apartamentos turísticos que no requieren alta en la seguridad social al no requerir gran dedicación horaria. Entre la asistencia técnica prestada a las empresas en 2020 destacó la información y tramitación de la ayuda para trabajadores y trabajadoras autónomos covid-19 de Gobierno de Navarra.

